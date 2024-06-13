Россиянам рассказали, как подготовить автомобиль к долгой поездке летом

Перед длительным автопутешествием машину необходимо тщательно подготовить к поездке. Об этом «Российской газете» рассказал технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

«Самое главное — пройти комплексную диагностику на сертифицированном СТО. Диагностика должна включать в себя проверку ходовой части, рулевого управления, тормозной системы и двигателя», — отметил автоэксперт.

По его словам, сегодня комплексная диагностика позволяет искусственно создать имитацию дорожных нагрузок на авто. По ее результатам можно определить, переживет ли машина путешествие.

Также Родионов порекомендовал проверить развал-схождение, приборы освещения, аккумуляторную батарею, уровни и состояние технических жидкостей. Так, в случае необходимости скорой замены масла, лучше обновить его перед дорогой. По словам Родионова, в путешествие не будет лишним взять дополнительную канистру на доливку.

Перед долгой поездкой специалист также посоветовал обратить внимание на исправность кондиционера, ремней ГРМ и батареек в брелоке сигнализации. В заключении Родионов порекомендовал взять запасные ключи, обновить дворники и заполнить бак.

До этого россиянам назвали эффективные способы защитить себя от жары за рулем во время летнего автопутешествия. В первую очередь автоэксперты посоветовали проверить систему кондиционирования. По их словам, с помощью окна и люка охладиться не получится, потому что горячий воздух от раскаленного асфальта — это просто обдув. Также они рекомендовали установить атермальную пленку на стеклах, поскольку она блокирует попадание ультрафиолета в салон.

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