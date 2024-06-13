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Переговоры по отработке ЧП на борту МКС по ошибке попали в прямой эфир

НАСА: переговоры по отработке учебного сценария ЧП на МКС случайно попали в эфир

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«Роскосмос»

Отрывок переговоров во время отработки учебного сценария внештатной ситуации на борту Международной космической станции (МКС) по ошибке попал в эфир прямой трансляции, которую вело НАСА. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на неназванного представителя американского космического агентства.

В материале отмечается, что из-за этого инцидента в социальных сетях начали распространяться слухи о чрезвычайном происшествии (ЧП) на орбите. Однако, по словам источника, ничего подобного на МКС не происходило. Сейчас на станции находятся девять человек, с ними все в порядке.

«На борту МКС нет никакой чрезвычайной ситуации. Примерно в 17:28 по времени центральной части США (1:28 мск) в прямой эфир НАСА попало аудио наземного симуляционного канала на земле», — рассказал представитель агентства.

По его словам, запись была сделана в ходе отработки учебного сценария внештатной ситуации на МКС. По сценарию, один из членов экипажа станции пожаловался на недомогание при прохождении декомпрессии.

В конце источник подчеркнул, что запланированный на 13 июня выход в открытый космос состоится в соответствии с расписанием. Начало операции назначено на 8:00 по времени восточного побережья США (15:00 мск).

Ранее в космос впервые запустили разработанный компанией Boeing корабль Starliner с экипажем.

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