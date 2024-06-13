В США заявили об атаке хуситов на греческое судно

Американские военные утверждают, что правящее на севере Йемена движение «Ансар Аллах» (хуситы) атаковало и серьезно повредило греческое торговое судно, которое следовало из России. Об этом сообщает РИА Новости.

В Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) подчеркнули, что один безэкипажный надводный аппарат хуситов поразил в Красном море греческое торговое судно Tutor, шедшее под флагом Либерии.

О наличии пострадавших не сообщается.

До этого в CENTCOM заявили, что в течение последних суток движение «Ансар Аллах» (хуситы), правящее на севере Йемена, атаковало два грузовых судна в Аденском заливе противокорабельными ракетами.

Несмотря на полученные повреждения, швейцарский контейнеровоз Tavvishi под флагом Либерии и немецкое универсальное сухогрузное судно Norderney под флагом Антигуа и Барбуда продолжили свой путь.

Хуситы также заявили о нанесении удара по британскому эсминцу в Красном море. Противокорабельная баллистическая ракета поразила Tavvishi, в то время как Norderney было атаковано двумя ракетами — баллистической и крылатой.

Ранее сообщалось, что хуситы хотят утопить Запад в «болоте кризиса» вокруг Красного моря.