Генеральный директор Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павел Ходоровский в полицейском автомобиле перед началом заседания в Центральном районном суде Челябинска, 12 июня 2024 года

«Водила девочек помоложе»: бывшая любовница главы ЧЭМК могла поставлять ему детей Суд арестовал подозреваемого в педофилии гендира ЧЭМК и его сутенера

Челябинский суд отправил в СИЗО пожилого директора крупнейшего местного комбината (ЧЭМК) — его подозревают в педофилии. За решеткой оказалась и предполагаемый сутенер. Предполагается, что она сначала сама встречалась с топ-менеджером, затем стала за деньги приводить ему девочек (а по некоторым версиям, и мальчиков). При задержании дома у директора обнаружили девушку-подростка, а в его телефоне — «порноматериалы с детьми» и Ходоровским в главной роли. Заводы ЧЭМК национализировали в феврале.

Центральный районный суд Челябинска арестовал подельницу гендиректора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского, которая поставляла ему несовершеннолетних девушек. Об этом пишет региональный 74.ru.

«Посредница сама раньше была подружкой Ходоровского, но потом повзрослела, и он попросил найти ему девочек помоложе. Подружка водила к нему знакомых девочек и получала за это деньги», — рассказал источник издания.

Газета «Известия» отмечала, что сутенер обслуживала клиентов по всей России, каждому «поставляя» несовершеннолетних. По информации Ura.ru, топ-менеджер ЧЭМК интересовался не только девочками, но и мальчиками 13-15 лет.

Суд отправил предполагаемого сутенера в СИЗО на два месяца, до 11 августа. Статья, по которой выдвинуто обвинение, не названа. Имя девушки также не раскрывается, однако 74.ru приложил фотографии подозреваемой из «ВКонтаке» и утверждает, что девушка родом из Иваново, не замужем. В 2014 году работала в челябинской студии искусств «Антре».

Возраст девушки не указан. Судя по фото, она любила демонстрировать красивую жизнь: машины, букеты цветов, наряды, вечеринки. На некоторых снимках появляется ребенок — маленький мальчик, который дарит ей цветы на день рождения, сидит с ней в машине.

Сегодня, 12 июня, подозреваемую привезли в суд на автозаке «в резиновых тапочках и без макияжа», отмечает 74.ru. Одновременно с соучастницей арестовали и самого Ходоровского. Заседание было закрытым, топ-менеджера отправили в СИЗО на два месяца.

«Ходоровский не смог без помощи конвоя спуститься из автозака, шел медленно и тяжело ступал. При первой же возможности он постарался скрыть лицо от журналистов», — описывает 74.ru.

Попался с поличным

72-летнего директора ЧЭМК, по информации Ura.Ru, сдал другой сутенер, которого задержали первым. Силовики вломились к Ходоровскому в коттедж, взломали дверь и якобы застали пенсионера с несовершеннолетней девушкой. Предположительно, ей 14-15 лет, мужчина «предавался утехам с девочкой», описал источник «Известий». Правоохранители засняли это на видео, но запись пока не предоставляют в открытый доступ.

Доказательства незаконных интересов Ходоровского обнаружились после задержания и в его телефоне — там якобы нашли «немало соответствующего контента».

«В нем оперативники нашли порноматериалы с детьми, в которых Павел Ходоровский выступал в «главной роли». Аналогичные материалы есть в смартфоне одной из девочек, с которыми Ходоровский вступал в интимную связь», — сообщил источник Ura.ru.

Всего, по информации 74.ru, в деле Ходоровского две несовершеннолетние девушки — одной 16 лет, другой еще меньше (16 лет в России часто называют «возрастом согласия», но на самом деле такого понятия в уголовном праве нет).

Следственный комитет указал лишь, что Ходоровский задержан по подозрению в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности. 74.ru пишет о возбуждении дела по факту получения сексуальных услуг несовершеннолетнего (ст. 240.1 УК), развратных действий (ст. 135 УК), изготовлении и распространении порнографии (ст. 242 УК).

«Ходоровский подал ходатайство о досудебном соглашении. С условием, что если оно будет, то он даст показания. А пока воспользовался 51-й статьей Конституции — не свидетельствовать против себя», — указало издание.

Ходоровский работает директором ЧЭМК с 2001 года. В феврале завод национализировали, забрав у собственников акции предприятия в пользу государства. Прежние владельцы пытались судиться, но безуспешно. В том же месяце президент России Владимир Путин поручил перенести завод на новое место, за пределы Челябинска, как вредное производство.