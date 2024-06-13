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Звезда Jonas Brothers перенес операцию на лице из-за рака

Певцу Кевину Джонасу удалили раковую опухоль с лица

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kevinjonas/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Кевин Джонас признался, что перенес операцию на лице из-за рака. Об этом 36-летний артист рассказал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Звезда группы Jonas Brothers уточнил, что у него диагностировали базальноклеточную карциному. Он показал опухоль, выросшую на его лбу.

«Да, это настоящий маленький рак, который принялся расти. Теперь мне нужна операция», — говорит он в видеоролике, снятом до вмешательства.

Джонас также снял видеоселфи после операции и сдвинул повязку, чтобы показать свежий шрам. При этом место шрама он прикрыл эмоджи.

«Теперь поеду восстанавливаться домой. Люди, проверяйте свои родинки!» — заключил он.

С аналогичным видом рака сталкивался актер Хью Джекман. В 2013 году у Джекмана впервые обнаружили базальноклеточную карциному. С тех пор актер проходит медицинское обследование раз в три месяца. В 2017 году Джекман сообщил, что ему провели уже шестую операцию, связанную с раком кожи. Новое подозрение на рак у Джекмана было в 2023 году.

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