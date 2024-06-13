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В Ереване выросло число пострадавших в потасовке у здания парламента

Минздрав Армении: 101 человек пострадал в столкновениях с полицией в Ереване

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Национальный фронт

Число обратившихся за медицинской помощью после столкновений протестующих с полицией у здания парламента Армении выросло до 101. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на минздрав республики.

Акция протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна прошла у здания парламента Армении в среду, 12 июня.

«В результате событий, произошедших на проспекте Баграмяна, за медицинской помощью обратился 101 человек — гражданские лица и сотрудники полиции», — сообщили в министерстве.

Уточняется, что 85 пострадавших выписаны, но 16 продолжают лечение.

12 июня у парламента Армении в Ереване, где выступил премьер-министр страны Никол Пашинян, начались столкновения между полицией и протестующими. Участники акции пытались прорвать оцепление у здания парламента, при этом силовики пытались их оттеснить. В результате действий полиции у здания парламента страны пострадала журналист Mediahub Наре Геворкян.

Ранее Пашинян в ходе правительственного часа вышел из себя в Национальном собрании страны и раскричался на оппозиционных депутатов.

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