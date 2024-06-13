Назван многомиллионный заработок Скриптонита после отъезда из России

Казахстанский рэпер Скриптонит (настоящее имя — Адиль Жалелов) продолжает зарабатывать в России после отъезда из страны в феврале 2022 года. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Лейбл Скриптонита Musica36 функционирует. В 2021 году компания заработала 48,8 млн рублей, ее доход тогда составил 271,1 млн рублей, расход — 222,3 млн рублей.

В феврале 2022 года Скриптонит уехал, данных о доходах на этот период нет, но на налоги лейбла ушло 3,5 млн рублей.

В 2023 году ООО «МУЗЫКА 36», по данным канала, снова подало декларацию о доходах. Чистая прибыль составила 821 тыс. рублей, доход — 26,3 млн рублей, расход — 25,6 млн рублей. Кроме того, у Жалелова в России зарегистрировано ИП в области искусств.

По информации Mash, музыкант отказывается выступать в РФ. По словам представителей нескольких крупных концертных агентств в РФ, оставшихся анонимными, сейчас Скриптонит в Казахстане, записывает альбомы на русском языке и зарабатывает на стримингах.

Казахстанский исполнитель и музыкальный продюсер Скриптонит обрел популярность в 2010-х. Дебютный альбом музыканта «Дом с нормальными явлениями» стал одним из самых удачных русскоязычных рэп-альбомов 2015 года и попал в список «20 лучших альбомов 2015 года» по версии «Газеты.Ru».

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