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Власти рассказали о последствиях атаки дрона ВСУ на Владимирскую область

Правительство Владимирской области: при атаке БПЛА жители региона не пострадали

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Сергей Мальгавко/РИА Новости

Никто из жителей Владимирской области не пострадал при попытке украинского дрона атаковать регион. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале областного правительства.

«Разрушений и пострадавших в регионе нет», — говорится в заявлении.

Представители властей добавили, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был уничтожен в небе над Юрьев-Польским районом. Иная информация о произошедшем в данный момент уточняется.

Утром 13 июня министерство обороны РФ заявило о ликвидации нескольких дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в двух областях страны. По данным ведомства, в воздушном пространстве Владимирской области сбили один беспилотник. Еще три летательных аппарата самолетного типа нейтрализовали в небе над Ярославской областью.

В тот же день губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что в лесу на территории Кировского района были найдены обломки украинского БПЛА. В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб, при этом местных жителей призвали не подходить к фрагментам дронов в случае их обнаружения.

Ранее дроны ВСУ попытались атаковать нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Ярославской области.

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