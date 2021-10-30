Фигурное катание. Гран-при Канады. Пары. Произвольная программа. ОНЛАЙН

23:58

Канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро выступали отлично и по технике почти догнали лидеров. Но все-таки сорвали поддержку, которую теперь не засчитают. И на тодесе потеряли баллы, а последняя поддержка не получит должного уровня сложности. Очень грубые ошибки. И это после того, когда они, казалось бы, самое сложно сделали четко. 113.82 за произвольную, 180.25 в сумме. Только третье место.