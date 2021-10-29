Фигурное катание. Гран-при. Канада. Пары. Короткая программа. ОНЛАЙН

На втором этапе Гран-при по фигурному катанию — Skate Canada — проходят соревнования пар в короткой программе. Россию представляют бронзовые призеры чемпионата Европы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, а их главными соперниками являются серебряные призеры Олимпиады-2018 из Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун, а также новая сильная канадская пара Ванесса Джеймс и Эрик Редфорд. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.