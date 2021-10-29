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Спорт

Одолеть легендарную китайскую пару: россияне Павлюченко и Ходыкин сражаются на Гран-при. LIVE

Фигурное катание. Гран-при. Канада. Пары. Короткая программа. ОНЛАЙН

На втором этапе Гран-при по фигурному катанию — Skate Canada — проходят соревнования пар в короткой программе. Россию представляют бронзовые призеры чемпионата Европы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, а их главными соперниками являются серебряные призеры Олимпиады-2018 из Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун, а также новая сильная канадская пара Ванесса Джеймс и Эрик Редфорд. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
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23:48

67,09 — проигрывают-таки Павлюченко и Ходыкину немцы!

23:47

Чистейший прокат чемпионов Германии! С одной стороны, у этой пары был выброс тройной сальхов, который подешевле выброса тройной риттбергер, исполненного Павлюченко и Ходыкиным. Но чистота исполнения должна позволить этому дуэту обойти россиян.

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100%
23:43

На льду немецкая пара Минерва Фабьен Хаазе и Нолан Зеегерт.

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100%
23:34

Начинается вторая разминка.

23:33

69,47 получают Павлюченко и Ходыкин. Они выходят на первое место, хотя прокат был не лучшим из возможных, конечно.

23:31

Отличная программа с большим количеством акробатических элементов. Элементы сделали, но упала партнерша в процессе выступления почти на ровном месте. Еще и порвала костюм...

23:28

А теперь на льду россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

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100%
23:27

Многовато было ошибок, особенно на дорожке шагов и параллельном сальхове. В итоге 65,40 получают.

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100%
23:21

Ванесса Джеймс и Эрик Редфорд, выступающие за Канаду, на льду.

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100%
23:16

Зоуи Джонс и Кристофер Бойаджи из Великобритании на льду.

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100%
23:15

57,25 получил канадский дуэт. Их лучший пока результат сезона.

23:13

Начинает канадский дуэт только выступления на взрослом уровне. Было неплохо, но несколько ошибочек. В том числе на параллельном вращении — оно таким не вышло.

23:9

Первыми свой прокат начинают канадцы Лори-Энн Матте и Тьерри Ферлан.

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100%
23:00

На разминку вышли фигуристы из первой группы, в том числе Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Через примерно шесть минут соревнования стартуют.

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100%
22:55

Порядок выступлений.

Первая разминка

1. Лори-Энн Матте – Тьерри Ферлан (Канада) 2. Зоуи Джонс – Кристофер Бойаджи (Великобритания) 3. Ванесса Джеймс – Эрик Редфорд (Канада) 4. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия)

Вторая разминка

5. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия) 6. Эшли Кэйн-Гриббл – Тимоти ЛеДюк (США) 7. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) 8. Суй Вэньцзинь – Хань Цун (Китай)

22:50

Порядок выступлений:

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22:45

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Сегодня спортивные пары стартуют на втором этапе Гран-при — в Канаде.

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