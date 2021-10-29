Фигурное катание. Гран-при. Канада. Пары. Короткая программа. ОНЛАЙН

Чистейший прокат чемпионов Германии! С одной стороны, у этой пары был выброс тройной сальхов, который подешевле выброса тройной риттбергер, исполненного Павлюченко и Ходыкиным. Но чистота исполнения должна позволить этому дуэту обойти россиян.
69,47 получают Павлюченко и Ходыкин. Они выходят на первое место, хотя прокат был не лучшим из возможных, конечно.
Отличная программа с большим количеством акробатических элементов. Элементы сделали, но упала партнерша в процессе выступления почти на ровном месте. Еще и порвала костюм...
Многовато было ошибок, особенно на дорожке шагов и параллельном сальхове. В итоге 65,40 получают.
Начинает канадский дуэт только выступления на взрослом уровне. Было неплохо, но несколько ошибочек. В том числе на параллельном вращении — оно таким не вышло.
На разминку вышли фигуристы из первой группы, в том числе Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Через примерно шесть минут соревнования стартуют.
Порядок выступлений.
Первая разминка
1. Лори-Энн Матте – Тьерри Ферлан (Канада) 2. Зоуи Джонс – Кристофер Бойаджи (Великобритания) 3. Ванесса Джеймс – Эрик Редфорд (Канада) 4. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия)
Вторая разминка
5. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия) 6. Эшли Кэйн-Гриббл – Тимоти ЛеДюк (США) 7. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) 8. Суй Вэньцзинь – Хань Цун (Китай)