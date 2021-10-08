Браун завоевал золото в Эспоо, у Коляды серебро, Алиев взял бронзу

Вот таким получился финский челленджер у мужчин. Россияне исправились после неудач в короткой программе, а Михаил Коляда вообще показал лучшую произвольную среди всех. Но по сумме остался вторым, уступив американцу Джейсону Брауну. Дмитрий Алиев выиграл бронзу, оставив без медали победителя короткой программы канадца Кигана Месинга. Ну а Евгений Семененко стал пятым, что тоже здорово после 11-й позиции накануне. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Ох, а Месинг-то только четвертый! Компоненты подвели. И Брауну, и Коляде, и Алиеву уступил. А вот Семененко сдвинул на пятую строчку.
Месинг отлично справился со своим прыжковым контентом, но при этом в середине выступления растянулся ни с того, ни с сего на пузе. Обидная ошибка, но в остальном все было четко.
Чем ответит канадец Киган Месинг, набравший столько же в короткой программе, сколько Браун?
Браун в своем стиле — без четверных, но идеальное катание. По технике Коляде проиграет, но компонентами наверняка опередит.
А теперь выступает американец Джейсон Браун. Его перевес над Колядой был очень большим.
Сразу же приземление на две ноги с четверного сальхова. Зато каскад 4-3 из тулупов сделал очень хорошо. Лутц тоже сделал чисто. В целом после первой ошибки откатал очень неплохо. Посмотрим, что Михаил получит за свое выступление. Тут борьба даже не с Алиевым и Семененко, а с теми, кто выйдет на лед следом. Это сложно.
Младший Майоров оказывается только на 14-й позиции. Тренер подбадривает: «Обидно, конечно, но все нормально. Такое бывает. Неприятно, конечно, но ничего страшного».
Сразу же упал с четверного, и это задало тон всему выступлению. Падение оказалось не единственным (всего их было четыре!), а помарок на других прыжках тоже было предостаточно. Чего стоит приземление чуть ли не в шпагат на одном из квадов.Не получился прокат у молодого талантливого шведа. Но у него еще, кажется, все впереди. Но не сегодня. Так что можно констатировать, что и Алиев, и Семененко точно будут в топ-5. И как минимум одна медаль у России сегодня тоже точно будет.
Николай Майоров из Швеции выступает следующим. В короткой программе он был очень хорош.
Недочеты были, например, на выезде в первом каскаде с четверным. Но все свои квады Алиев все же сделал достаточно хорошо. Вот и первый кандидат опередить Семененко в произвольной программе. Вернее, сегодня и Риццо получил побольше, но итальянец слишком много проиграл в короткой. Алиев и в короткой был значительно лучше по оценке, и сейчас откатал хорошо. Будет новый лидер.
Очень много ошибок насчитали судьи. Недокрутов и других снижений. Только десятый американец.
Сложный прокат Пулкинена образцово чистым не получился, но в сложных ситуациях он добарывался при выездах с прыжков и выезжал в итоге. Придраться есть к чему, но прокат очень неплохой. Правда, по набору элементов слабовато.
Начинается последняя разминка, в ней выступят шесть фигуристов, и в том числе Дмитрий Алиев с Михаилом Колядой. Ну и лидеры, конечно: Джейсон Браун и Киган Месинг.
Подготовка льда состоится перед выступлением следующей группы. Пока лидирует наш Евгений Семененко!
Довольно приличное выступление итальянца. Почти все у него получилось, и это понравилось зрителям. Ждем оценок.
Не удался прокат. Сразу же допустил ошибку на приземлении, а со второго прыжка вообще упал. Причем очень сильно. Затем смог собраться, но тут высокой позиции уже не будет точно.
Откатавший короткую примерно на те же баллы, что Гуарино и Леванди Никита Старостин, представляющий Германию, на льду.
Леванди благодаря своему прокату располагается теперь в общей таблице на третье место. Очень хороший результат, лучший в сезоне для него. Уступить Семененко и Риццо не зазорно, а всех остальных откатавших он обыграл!
Леванди со своей кошачьей техникой приземлений оставил приятное впечатление. И к тому же не допустил явных ошибок. Но до Семененко с Риццо не должен все же дотянуться.
Добротный, но не безошибочный прокат испанца. Семененко должен оставаться лидером. Посложнее у него программа.
А теперь на льду испанец Томас-Льоренц Гуарино Сабате. Первый из сегодняшних участников соревнований, кто в короткой программе дотянулся до рубежа в 70 очков.
Сразу же сделал каскад из тулупов 4-3! И сальхов четверной высоко и здорово прыгнул! И в целом со своим контентом Семененко справился. Недочеты были на приземлениях, но не критичные. Сложная у Евгения программа, но выполнена прилично! Это радует. Семененко должен выходить на первое место, все-таки Риццо прилично отставал после короткой.
На разминку вышла четвертая группа, выступления в которой начнет россиянин Евгений Семененко.
Третий результат на данный момент. Перед выступлением рассчитывал на большее француз.
Икономидес в целом справился со своей прыжковой программой, а ярким прокатом и эмоциями завел трибуны. Они получили удовольствие. Но случилось падение на ровном месте, что подпортило впечатление.
Начал очень неплохо и отрезками качественно смотрелся в прокате, но на прыжках многовато ошибок сделал.
Ну и вот сразу падение с четверного тулупа. К сожалению, видимо, заминка сыграла роль. А вот дальше собрался и с остальным прокатом справился очень неплохо. Но сам недоволен. Эмоционально трудное выступление
Будет рестарт: подъехал к судейскому столику. Не та музыка заиграла. И еще раз не та... Такое выбивает из колеи.
Валттер Виртанен, финский любимец местных болельщиков на льду. Постарается сдвинуть швейцарца. До Риццо слишком далеко все же.
Просто прекрасное выступление для швейцарца. Почти образцово чистое и качественное! Кажется, до Риццо дотянуться будет сложно, хотя... Вторым точно сейчас должен стать, не ниже.
Прокат был довольно приличным, но и чех не обошелся без обидной ошибки на прыжках. Ближе к концу выступления на две ноги приземлился, а в конце проката еще и упал.
Швейцарский фигурист сразу же упал на первом прыжке. Дальше были еще ошибочки, но парень оставляет приятное впечатление. Хорошая хореография, высокие скорость и прыжки. Время отточить технику еще будет.
У австрийца все сразу пошло не так. Ошибка на первом же прыжке его закрепостила, и дальше он допускал неточности в прокате еще. В итоге докатался и до падения.
Очень приличное катание у итальянца, конечно. И начал прокат здорово. Ближе к концу была ошибочка в каскаде, но не такая грубая, как у предыдущих выступавших.
Расстроен Милюков, но это понятно: очень много ошибок и даже два падения. Хотя катание само по себе и программа у белоруса достаточно сильные, исполнение очень подвело.
Ошибки ошибками, но уровень контента, да и его исполнение, просто другие. Каррильо уверенно смещает Сунцева с первой строчки.
Улыбается мексиканец, завершив прокат. Ему надо было набрать меньше ста баллов для выхода на первое место, но посмотрим, получится ли это. Ошибался немало, и падение было.
И действительно, нарезали компоненты Калузе, а еще и недокруты поставили. И он только четвертый!
Ну что же, это действительно самый сильный пока прокат на сегодня. И без явных ошибок, кроме одного падения. Повыше уровнем откатавших уже соперников Калуза. Но все же эта ошибка может стоит дорого.
Все же по пять человек будет в разминке. Еще один филлипинец Кристофер Калуза на льду. Он в короткой программе был прилично сильнее всех уже выступивших сегодня. Ждем смены лидера.
Филлипинский фигурист неплохой прыжковый набор исполнил, даже тройной каскад был. И вроде бы не падал, рукой льда тоже не касался, но многие выезды получились корявенькими, прямо скажем. Уровень, конечно, не самый высокий, но для Мартинеса и такой прокат — определенный прорыв. Важно ведь превосходить самого себя прежнего. Это у фигуриста, похоже, получилось.
Мин тоже не обошелся без погрешностей в прыжках, начав с приземления на две ноги на первом же сальхове. Первый каскад выполнил несколько дергано, хоть и выехал. Это скажется на GOE. На втором же и вовсе приземлился на руку после второго прыжка.
Штеффену не так уж много надо было набрать, чтобы опередить Сунцева, но по выступлению швейцарца очень много вопросов. Наошибался он прилично. Несколько прыжков у него совсем не получились. Сам очень расстроен, понятно.
Само собой, промежуточное лидерство у Сунцева. Никто же еще больше не выступал. Это его лучший результат сезона в произвольной программе.
Представители первой разминки на льду. Скоро они начнут выступление. Вот в какой последовательности. Всего будет шесть разминок по четыре человека.
Накануне в короткой программе россияне выступили не очень удачно, допустив ошибки. Правда, Михаил Коляда смог занять третье место, но канадец Киган Месинг и американец Джейсон Браун, показавшие одинаковый результат. Дмитрий Алиев был пятым, Евгений Семененко остался лишь 11-м.