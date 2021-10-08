Браун завоевал золото в Эспоо, у Коляды серебро, Алиев взял бронзу

20:08

Сразу же упал с четверного, и это задало тон всему выступлению. Падение оказалось не единственным (всего их было четыре!), а помарок на других прыжках тоже было предостаточно. Чего стоит приземление чуть ли не в шпагат на одном из квадов.Не получился прокат у молодого талантливого шведа. Но у него еще, кажется, все впереди. Но не сегодня. Так что можно констатировать, что и Алиев, и Семененко точно будут в топ-5. И как минимум одна медаль у России сегодня тоже точно будет.