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Россияне в ударе: Коляда и Алиев выиграли медали в Финляндии

Браун завоевал золото в Эспоо, у Коляды серебро, Алиев взял бронзу

В Финляндии продолжается турнир Finlandia Trophy. В рамках очередного соревновательного дня мужчины показали произвольную программу. Среди участников три российских фигуриста — Михаил Коляда, Дмитрий Алиев и Евгений Семененко. Все они по итогам соревнований вошли в топ-5. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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20:40

Вот таким получился финский челленджер у мужчин. Россияне исправились после неудач в короткой программе, а Михаил Коляда вообще показал лучшую произвольную среди всех. Но по сумме остался вторым, уступив американцу Джейсону Брауну. Дмитрий Алиев выиграл бронзу, оставив без медали победителя короткой программы канадца Кигана Месинга. Ну а Евгений Семененко стал пятым, что тоже здорово после 11-й позиции накануне. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

20:34

Ох, а Месинг-то только четвертый! Компоненты подвели. И Брауну, и Коляде, и Алиеву уступил. А вот Семененко сдвинул на пятую строчку.

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20:32

Месинг отлично справился со своим прыжковым контентом, но при этом в середине выступления растянулся ни с того, ни с сего на пузе. Обидная ошибка, но в остальном все было четко.

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100%
20:28

Чем ответит канадец Киган Месинг, набравший столько же в короткой программе, сколько Браун?

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100%
20:27

Браун выходит на первое место! За счет короткой программы.

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100%
20:25

Браун в своем стиле — без четверных, но идеальное катание. По технике Коляде проиграет, но компонентами наверняка опередит.

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100%
20:20

А теперь выступает американец Джейсон Браун. Его перевес над Колядой был очень большим.

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20:19

Михаил Коляда закономерно выходит в лидеры!

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20:18

Сразу же приземление на две ноги с четверного сальхова. Зато каскад 4-3 из тулупов сделал очень хорошо. Лутц тоже сделал чисто. В целом после первой ошибки откатал очень неплохо. Посмотрим, что Михаил получит за свое выступление. Тут борьба даже не с Алиевым и Семененко, а с теми, кто выйдет на лед следом. Это сложно.

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100%
20:12

Ну а теперь Михаил Коляда!

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100%
20:11

Младший Майоров оказывается только на 14-й позиции. Тренер подбадривает: «Обидно, конечно, но все нормально. Такое бывает. Неприятно, конечно, но ничего страшного».

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100%
20:08

Сразу же упал с четверного, и это задало тон всему выступлению. Падение оказалось не единственным (всего их было четыре!), а помарок на других прыжках тоже было предостаточно. Чего стоит приземление чуть ли не в шпагат на одном из квадов.Не получился прокат у молодого талантливого шведа. Но у него еще, кажется, все впереди. Но не сегодня. Так что можно констатировать, что и Алиев, и Семененко точно будут в топ-5. И как минимум одна медаль у России сегодня тоже точно будет.

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100%
20:03

Николай Майоров из Швеции выступает следующим. В короткой программе он был очень хорош.

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100%
20:03

Да, Алиев выходит на первое место, отодвигая Семененко на второе.

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100%
20:01

Недочеты были, например, на выезде в первом каскаде с четверным. Но все свои квады Алиев все же сделал достаточно хорошо. Вот и первый кандидат опередить Семененко в произвольной программе. Вернее, сегодня и Риццо получил побольше, но итальянец слишком много проиграл в короткой. Алиев и в короткой был значительно лучше по оценке, и сейчас откатал хорошо. Будет новый лидер.

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100%
19:57

А вот и Дмитрий Алиев выходит исправляться за неудачу в короткой программе.

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100%
19:55

Очень много ошибок насчитали судьи. Недокрутов и других снижений. Только десятый американец.

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100%
19:53

Сложный прокат Пулкинена образцово чистым не получился, но в сложных ситуациях он добарывался при выездах с прыжков и выезжал в итоге. Придраться есть к чему, но прокат очень неплохой. Правда, по набору элементов слабовато.

19:47

Американец Камден Пулкинен открывает выступления сильнейшей разминки.

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100%
19:41

Начинается последняя разминка, в ней выступят шесть фигуристов, и в том числе Дмитрий Алиев с Михаилом Колядой. Ну и лидеры, конечно: Джейсон Браун и Киган Месинг.

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100%
19:28

Подготовка льда состоится перед выступлением следующей группы. Пока лидирует наш Евгений Семененко!

19:26

Франджипани после выступления 20-ти фигуристов располагается на шестом месте.

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100%
19:24

Довольно приличное выступление итальянца. Почти все у него получилось, и это понравилось зрителям. Ждем оценок.

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100%
19:20

Габриэле Франджипани из Италии завершает выступления фигуристов из этой разминки.

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100%
19:19

Седьмое место, но сам Никита на позитиве — молодец.

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100%
19:17

Не удался прокат. Сразу же допустил ошибку на приземлении, а со второго прыжка вообще упал. Причем очень сильно. Затем смог собраться, но тут высокой позиции уже не будет точно.

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100%
19:12

Откатавший короткую примерно на те же баллы, что Гуарино и Леванди Никита Старостин, представляющий Германию, на льду.

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100%
19:11

Леванди благодаря своему прокату располагается теперь в общей таблице на третье место. Очень хороший результат, лучший в сезоне для него. Уступить Семененко и Риццо не зазорно, а всех остальных откатавших он обыграл!

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100%
19:09

Леванди со своей кошачьей техникой приземлений оставил приятное впечатление. И к тому же не допустил явных ошибок. Но до Семененко с Риццо не должен все же дотянуться.

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100%
19:04

Арлет Леванди из Эстонии показывает свою произвольную программу.

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100%
19:02

Да, только четвертым остается Гуарино.

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19:00

Добротный, но не безошибочный прокат испанца. Семененко должен оставаться лидером. Посложнее у него программа.

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18:55

А теперь на льду испанец Томас-Льоренц Гуарино Сабате. Первый из сегодняшних участников соревнований, кто в короткой программе дотянулся до рубежа в 70 очков.

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18:54

Да, Семененко выходит в лидеры! Алексей Мишин доволен.

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100%
18:53

Сразу же сделал каскад из тулупов 4-3! И сальхов четверной высоко и здорово прыгнул! И в целом со своим контентом Семененко справился. Недочеты были на приземлениях, но не критичные. Сложная у Евгения программа, но выполнена прилично! Это радует. Семененко должен выходить на первое место, все-таки Риццо прилично отставал после короткой.

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100%
18:48

Евгений Семененко вышел на лед!

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100%
18:41

На разминку вышла четвертая группа, выступления в которой начнет россиянин Евгений Семененко.

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100%
18:40

Третий результат на данный момент. Перед выступлением рассчитывал на большее француз.

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100%
18:38

Икономидес в целом справился со своей прыжковой программой, а ярким прокатом и эмоциями завел трибуны. Они получили удовольствие. Но случилось падение на ровном месте, что подпортило впечатление.

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100%
18:33

Очень интересный французский фигурист Люк Икономидес на льду.

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100%
18:32

На третьем месте оказывается Керри. Неплохо. Лучшие баллы в сезоне.

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100%
18:30

Начал очень неплохо и отрезками качественно смотрелся в прокате, но на прыжках многовато ошибок сделал.

18:25

Австралиец Брендан Керри на льду.

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100%
18:24

Виртанен выходит только на шестую позицию.

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100%
18:22

Ну и вот сразу падение с четверного тулупа. К сожалению, видимо, заминка сыграла роль. А вот дальше собрался и с остальным прокатом справился очень неплохо. Но сам недоволен. Эмоционально трудное выступление

18:18

Начинает наконец Виртанен.

18:17

Все никак.

18:13

Будет рестарт: подъехал к судейскому столику. Не та музыка заиграла. И еще раз не та... Такое выбивает из колеи.

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100%
18:12

Валттер Виртанен, финский любимец местных болельщиков на льду. Постарается сдвинуть швейцарца. До Риццо слишком далеко все же.

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100%
18:12

Да, Риццо остается лидером, а Бритшги выходит на солидное второе место.

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100%
18:09

Просто прекрасное выступление для швейцарца. Почти образцово чистое и качественное! Кажется, до Риццо дотянуться будет сложно, хотя... Вторым точно сейчас должен стать, не ниже.

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100%
18:04

А тем временем на льду швейцарец Лукаш Бритшги.

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100%
18:03

Полученные баллы выводят Белоградски на третье место. Риццо пока недосягаем.

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100%
18:02

Прокат был довольно приличным, но и чех не обошелся без обидной ошибки на прыжках. Ближе к концу выступления на две ноги приземлился, а в конце проката еще и упал.

17:57

Матиаш Белоградски из Чехии открывает выступления третьей группы.

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100%
17:50

Начинается разминка третьей группы участников.

17:38

Сейчас пауза на подготовку льда перед третьей разминкой.

17:36

В итоге только пятый после десяти выступлений Саака. Расстроен, конечно.

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100%
17:34

Швейцарский фигурист сразу же упал на первом прыжке. Дальше были еще ошибочки, но парень оставляет приятное впечатление. Хорошая хореография, высокие скорость и прыжки. Время отточить технику еще будет.

17:29

Нурулла Саака из Швейцарии завершает выступления второй группы участников.

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100%
17:28

На третьем месте оказывается Майерхофер после своего проката. Не так уж плохо.

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100%
17:26

У австрийца все сразу пошло не так. Ошибка на первом же прыжке его закрепостила, и дальше он допускал неточности в прокате еще. В итоге докатался и до падения.

17:21

Австриец Люк Майерхофер выступает следующим.

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100%
17:21

Риццо выходит на первое место! И с очень солидным запасом.

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100%
17:19

Очень приличное катание у итальянца, конечно. И начал прокат здорово. Ближе к концу была ошибочка в каскаде, но не такая грубая, как у предыдущих выступавших.

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100%
17:14

Шутки кончились: на льду итальянец Маттео Риццо.

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100%
17:13

Закономерно уступает Каррильо Милюков, но всех остальных обходит.

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100%
17:10

Расстроен Милюков, но это понятно: очень много ошибок и даже два падения. Хотя катание само по себе и программа у белоруса достаточно сильные, исполнение очень подвело.

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100%
17:07

Посмотрим, что теперь покажет белорусский фигурист Константин Милюков.

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100%
17:05

Ошибки ошибками, но уровень контента, да и его исполнение, просто другие. Каррильо уверенно смещает Сунцева с первой строчки.

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100%
17:04

Улыбается мексиканец, завершив прокат. Ему надо было набрать меньше ста баллов для выхода на первое место, но посмотрим, получится ли это. Ошибался немало, и падение было.

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100%
16:59

Мексиканец Донован Каррильо открывает выступления второй группы.

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100%
16:52

Ну а теперь вторая группа фигуристов выходит на разминку. Тут будет итальянец Маттео Риццо.

16:50

И действительно, нарезали компоненты Калузе, а еще и недокруты поставили. И он только четвертый!

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100%
16:48

Ну что же, это действительно самый сильный пока прокат на сегодня. И без явных ошибок, кроме одного падения. Повыше уровнем откатавших уже соперников Калуза. Но все же эта ошибка может стоит дорого.

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100%
16:43

Все же по пять человек будет в разминке. Еще один филлипинец Кристофер Калуза на льду. Он в короткой программе был прилично сильнее всех уже выступивших сегодня. Ждем смены лидера.

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100%
16:42

Только Штеффена он обходит в сумме и становится третьим.

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100%
16:41

Филлипинский фигурист неплохой прыжковый набор исполнил, даже тройной каскад был. И вроде бы не падал, рукой льда тоже не касался, но многие выезды получились корявенькими, прямо скажем. Уровень, конечно, не самый высокий, но для Мартинеса и такой прокат — определенный прорыв. Важно ведь превосходить самого себя прежнего. Это у фигуриста, похоже, получилось.

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100%
16:36

Филлипинец Майкл Кристиан Мартинес завершит выступления первой группы.

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100%
16:34

И Мин не смог обойти Сунцева. Только второй результат!

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100%
16:31

Мин тоже не обошелся без погрешностей в прыжках, начав с приземления на две ноги на первом же сальхове. Первый каскад выполнил несколько дергано, хоть и выехал. Это скажется на GOE. На втором же и вовсе приземлился на руку после второго прыжка.

16:26

Ну а на льду австралиец Джеймс Мин.

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100%
16:25

Надо было за сотню набирать Штеффену. Он закономерно не смог и остается вторым.

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100%
16:23

Штеффену не так уж много надо было набрать, чтобы опередить Сунцева, но по выступлению швейцарца очень много вопросов. Наошибался он прилично. Несколько прыжков у него совсем не получились. Сам очень расстроен, понятно.

16:18

Швейцарец Миха Штеффен выступает.

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100%
16:17

Само собой, промежуточное лидерство у Сунцева. Никто же еще больше не выступал. Это его лучший результат сезона в произвольной программе.

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100%
16:14

Долгое время выступал очень каче

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100%
16:09

Представляющий Финляндию Макар Сунцев выступает первым.

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100%
16:06

Представители первой разминки на льду. Скоро они начнут выступление. Вот в какой последовательности. Всего будет шесть разминок по четыре человека.

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100%
16:02

Накануне в короткой программе россияне выступили не очень удачно, допустив ошибки. Правда, Михаил Коляда смог занять третье место, но канадец Киган Месинг и американец Джейсон Браун, показавшие одинаковый результат. Дмитрий Алиев был пятым, Евгений Семененко остался лишь 11-м.

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100%
16:00

В рамках очередного соревновательного дня на турнире Finlandia Trophy мужчины показывают произвольную программу. Среди участников три российских фигуриста — Михаил Коляда, Дмитрий Алиев и Евгений Семененко.

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