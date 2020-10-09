Открыли дело: Роналду поссорился с клубом и сбежал из карантина

3 октября пресс-служба «Ювентуса» объявила о том, что два сотрудника персонала клуба заразились коронавирусом. Вся команда тут же ушла на самоизоляцию в целях предосторожности, хотя никто из игроков не был инфицирован.

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Инцидент произошел прямо накануне перерыва на матчи национальных сборных, и выходило, что по причине карантина футболисты будут вынуждены пропустить как минимум одну игру. Это категорически не устроило Криштиану Роналду, который готовился уехать на товарищеский матч с Испанией.

После несостоявшейся встречи с «Наполи» (соперник не прибыл в Турин из-за проблем с COVID-19 в своем составе) звездный нападающий на повышенных тонах пообщался с руководством «старой синьоры» в раздевалке, а затем и вовсе покинул расположение команды. Вместо соблюдения карантинных мер в отеле рядом с базой «Ювентуса», где изолировались игроки, 35-летний форвард переночевал в своем доме, а затем улетел на сборы команды Португалии и спокойно принял участие в матче с испанцами (0:0).

Его примеру последовали Хуан Куадрадо, Родриго Бентанкур, Мерих Демирал, Пауло Дибала и Данило, также присоединившиеся к своим сборным, несмотря на карантин.

7 октября футболистов, которые соблюли необходимые сроки самоизоляции, отпустили домой, а имена тех, кто нарушил карантин, передали в прокуратуру. На игроков завели дела — теперь им грозит штраф в €1 тыс.

Стоит отметить, что, согласно требованиям Итальянской федерации футбола, покидать изоляцию разрешено только после того, как контактировавшие с заболевшими COVID-19 люди сдадут три теста с отрицательными результатами. Однако на тот момент Роналду сдал только два соответствующих теста. На этом фоне примечательно, что 9 октября в стане сборной Португалии был неожиданно выявлен случай заражения коронавирусом — положительный результат теста был обнаружен у голкипера Антони Лопеша.

Интересно, что в начале пандемии Роналду относился к новому вирусу куда серьезнее и вряд ли позволил бы себе такой побег.

«Забота о человеческой жизни должна быть выше любых других интересов. Обращаюсь к тем, кто потерял близкого человека. Поддерживаю всех, кто борется с этим вирусом», — писал нападающий в Instagram.

В ту пору Роналду также поучаствовал в скандале, связанном с карантином, однако тогда он, напротив, изрядно перестраховывался и отказывался возвращаться в стан «Ювентуса». 28 апреля нападающий должен был прилететь из Португалии, где он находился на самоизоляции, в Италию для начала тренировок, но в назначенный день так и не вернулся, мотивируя это тем, что боится заразиться инфекцией. Тогда в интернете появилась информация, что Дибала повторно сдал положительный тест на COVID-19. Ходили слухи, что фейк распространил сам португалец, чтобы остаться на родине. В конце концов самолет с Криштиану на борту приземлился в Турине только 5 мая.

Иногда складывается впечатление, что португалец просто ищет повод, чтобы поссориться с руководством «Ювентуса». Их отношения на протяжении всего этого года были не самыми простыми.

Например, в октябре 2019 года черно-белые с трудом вырвали победу на последних минутах матча Лиги чемпионов против московского «Локомотива» (2:1), и тогда France Football сообщил, что Роналду заявил о желании уйти. Форвард настолько злился из-за слабой игры команды, что сразу после встречи огорошил этим сообщением руководителей клуба Андреа Аньелли, Павла Недведа, а также Джанлуиджи Буффона и своего агента Жорже Мендеша.

Форвард заявлял, что хочет перейти в «ПСЖ», чтобы играть с Неймаром и Килианом Мбаппе, но переход якобы сорвался из-за пандемии коронавируса, которая ударила по финансам французского клуба. Впрочем, через несколько месяцев Аньелли вступился за футболиста.

«Я полностью уверен, что он останется. Думаю, что эта публикация касалась интервью, которое вышло несколько месяцев назад. Так получилось, что публикация вышла незадолго до нашей игры с французской командой. Это старый трюк СМИ. Но могу заверить, что Роналду остается опорой «Ювентуса», — сказал владелец клуба.

В сентябре 2020 года издание OkDiario снова сообщило, что звездный португалец очень недоволен выступлениями «бьянконери» в Лиге чемпионов. Форвард желает бороться за трофей, а команда вылетает из турнира, не дойдя даже до полуфинала.

Также Криштиану не устраивает частая смена тренеров. Он приходил в команду, когда ее тренировал Массимилиано Аллегри, затем его сменил Маурицио Сарри, с которым португалец также конфликтовал, а сейчас тренерское место занимает Андреа Пирло.

Семья Роналду тоже не в восторге от Турина и хочет переехать в более привычный Мадрид. Так что вполне возможно, что скоро руководству «старой синьоры» надоест терпеть выходки футболиста, а болельщики начнут следить за тем, кто из топ-клубов выиграет борьбу за игрока.