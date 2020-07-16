«Судите «Спартак», как «Зенит»: новая акция от Федуна

Свет еврокубков в конце тоннеля

Московский «Спартак» разгромил грозненский «Ахмат» во главе с Денисом Глушаковым и прервал серию из пяти матчей без побед (три поражения и две ничьих), из-за которой опускался на 11-е место в Российской премьер-лиге (РПЛ) и даже теоретически мог упасть в зону вылета, однако результаты других матчей позволили этого избежать.

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Теперь красно-белые поднялись на восьмую строчку, совершенно точно сохранят прописку в Премьер-лиге (в этом почти не было сомнений, но все же) и изрядно подняли себе настроение перед полуфиналом Олимп Кубка России против «Зенита», который состоится 19 июля в Санкт-Петербурге.

Успех в Кубке — один из главных шансов «Спартака» пробиться в Лигу Европы. В случае победы в этом турнире подопечные Доменико Тедеско попадут сразу в групповой этап ЛЕ.

Если же москвичи вылетят от «Зенита» в полуфинале, а затем петербуржцы станут обладателями Кубка, то у красно-белых появится еще один шанс на Лигу Европы — для этого нужно занять шестое место в чемпионате.

Вообще в еврокубки попадают только первые пять команд Премьер-лиги, однако если «Зенит», уже обеспечивший себе победу в чемпионате, заберет еще и Кубок, то в его распоряжении окажутся две еврокубковых позиции — Лиги чемпионов (за первое место) и Лиги Европы (за Кубок). Естественно, в двух турнирах одновременно сине-бело-голубым участвовать нельзя, поэтому лишняя квота ЛЕ будет отдана команде, которая займет шестое место в чемпионате России.

За эту строчку «Спартаку» предстоит побиться с «Уфой», которая имеет на одно очко больше и матч в запасе, и с «Арсеналом», у которого просто на один балл больше. Конечно, это не самые лучшие расклады за один тур до конца чемпионата, но шансы все же есть, и этот свет в конце тоннеля после месяца беспросветного мрака не может не радовать красно-белых.

Разгром «Ахмата» со счетом 3:0 — еще один приятный звоночек.

Причем судья принял одно весьма спорное решение не в пользу «Спартака», отменив первый гол команды, однако подопечные Тедеско наконец смогли ответить на это не только эмоциями, но и игрой.

Дальний удар Романа Зобнина в правую «девятку» нельзя было отменить ни по каким правилам, гол Александра Соболева черпачком после красивого обыгрыша соперника на дриблинге — тоже, ну и финальный мяч Гуса Тиля, который закрутил в дальний угол из-под защитника, не вызвал никаких сомнений.

Что же касается отмененного гола, то тут судья был, скорее, неправ. На 29-й минуте забил Эсекьель Понсе, но арбитрам показалось, что до этого мяч чиркнул головой Самуэль Жиго, чья нога находилась в офсайде. Тем не менее на видеоповторах это предполагаемое касание невозможно разглядеть, и совсем не заметно, чтобы снаряд хоть как-то изменил траекторию.

К счастью для красно-белых, они сумели добиться победы во втором тайме. Очередной эпизод сериала «Спартак» против судей», свежие теории заговора, еще более глубокое пике боевого духа и потеря важнейших очков — явно не то, что нужно москвичам перед матчем с «Зенитом».

Главные эмоции сегодняшней победы!



Больше фото – в фоторепортаже на сайте: https://t.co/4ElDiiwdiM#СпартакАхмат pic.twitter.com/NBvChmMwyS — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 15, 2020

«Судите «Спартак», как «Зенит»

Несмотря на позитивный итог встречи, владелец «Спартака» Леонид Федун не удержался от едких комментариев в адрес арбитров и даже предложил запустить хэштег в поддержку его команды.

«Я сказал ребятам, что так и нужно отвечать на судейские решения. Предлагаю запустить хэштег #судитеспартаккакзенит. Если так будет, то мы станем чемпионами.

Кто из арбитров будет работать на матче с «Зенитом»? Пока не знаю, но, если это будет Вилков, то можно не выходить на поле», — безапелляционно заявил Федун.

Впрочем, команда настроена менее радикально. Капитан «Спартака» Георгий Джикия заверил, что выйдет на матч в любом случае:

«Я точно приму участие в этой игре. Не особо смотрю на то, каких судей ставят на наши матчи. Со всеми здороваюсь, общаюсь, даже если во время встречи бывают эмоции, то потом все равно жмем руки».

Также спокоен был новоиспеченный генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов, хотя он и не обошелся без упоминания неких «сил» с «нехорошими действиями»:

«Судейские решения? Три красивых гола с игры — наш ответ. Это свидетельство того, что играть можно и нужно, причем играть в атаку.

Команда сумела перевернуть ситуацию — молодцы! Сколько бы ни было нехороших действий со стороны определенных сил, они это сделали. На позитиве подходим к игре с «Зенитом».

Кроме того, Газизов заверил, что наладил отличный контакт с Тедеско, с которым общается каждый день и уже начал обсуждать летние трансферы.

«Мы с Тедеско — на правильном пути. Обсуждаем трансферы на следующий сезон, в работе каждый день. Если какие-то переходы состоятся, то они будут сбалансированными.

Покупать кого-то как можно скорее — неправильно. Будем подходить к этому аккуратно, я так работаю», — подытожил Газизов.

Хочется верить, что это душевное равновесие и сдержанный оптимизм (даже с учетом иронии Федуна и веселящего народ хэштега) продержится в «Спартаке» и после 19-го числа, когда состоится матч с «Зенитом». Слишком много скандалов и нелепых происшествий было в последние годы — пора возвращаться к спокойствию и стабильности топ-клуба.