Арабское правительство: УЕФА нашел тайных покровителей «Сити»

У «Манчестер Сити», столкнувшегося с самыми масштабными за последние годы санкциями в результате нарушения финансового фэйр-плей, в обозримом будущем могут возникнуть новые проблемы. Как стало известно британскому таблоиду The Guardian, Союз европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) в ближайшее время готовится инициировать расследование в отношении манчестерского клуба. Ранее «горожане» были наказаны за то, что завышали спонсорские контракты ради сокрытия убытков, теперь же чиновники коснутся непосредственно тайных покровителей «Сити».

Финансовая палата УЕФА намерена провести проверку соглашений манкунианцев с компанией-партнером Abu Dhabi. В частности, цель расследования — выяснить, вкладывает ли владелец «Сити» деньги в клуб под видом коммерческого спонсорства или же подписанные контракты отвечают рыночной стоимости.

Объединенной группой Абу-Даби по развитию и инвестициям руководит шейх Мансур ибн Зайд аль-Нахайян, член правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби. Он же, напомним, является фактическим владельцем манчестерского гранда. УЕФА подозревает, что его связь с арабскими компаниями ставит под сомнение подлинность контракта «Сити» с Etihad Airways в период с 2016 по 2018 год.

Речь идет о том, что одним из «нелегальных» спонсоров «Сити» могло выступить правительство Абу-Даби в лице владельца команды и его брата Аль Нахайяна. Схема якобы была построена на том, что Аль Нахайян использовал Etihad Airways для перевода средств «Манчестеру» и создания фиктивной отчетности, согласно которой клуб придерживался правил финансового фэйр-плей.

В финансовых документах говорится, что в сезоне-2015/16 в контракте «горожан» с авиакомпанией была указана сумма в размере £67,5 млн, когда как на деле компания выплатила лишь порядка £8 млн, а оставшаяся часть была переведена со стороны другой компании шейха. В общей же сложности сумма переводов составила $640 млн.

В качестве компенсации за скрытую деятельность Etihad Airways могла получить от правительства страны эксклюзивные льготы разных категорий и различные привилегии для комфортного функционирования, что негативно отразилось на здоровой конкуренции в области сферы авиаперевозок в ОАЭ.

«Финансовые обязательства авиакомпании, связанные с партнерством клуба, и более широкие, связанные с City Football Group, всегда были и остаются ответственностью Etihad Airways», — говорится в официальном пресс-релизе авиакомпании.

Помимо прочего, подвергнутся проверке контракты «горожан» с инвестиционными фондами из Эмиратов, в рамках которой будут оценены рамки завышения сумм соглашений.

Проще говоря, обнаружение новых финансовых махинаций станет серьезным препятствием для манкунианцев в Спортивной арбитражном суде (CAS) при обжаловании вердикта о двухлетнем отстранении от участия в Лиге чемпионов.

Представители «Сити» уже готовят основные тезисы для выступления в суде в Лозанне. The Athletic удалось выяснить, что адвокаты «горожан» будут апеллировать следующим:

— аналогичные нарушения ранее были обнаружены у «Милана» и «Пари Сен-Жермен», однако в их сторону не последовало таких санкций, а итальянцы и вовсе доказали свою невиновность;

— при расследовании в прессу была «слита» инсайдерская информация, когда The New York Times опубликовала секретные данные и предала проверку огласке;

— в «Сити» настаивают, что в их отношении УЕФА настроен необъективно.

Что касается шансов манкунианцев на выигрыш дела, то эксперты оценивают их как более чем высокие. При одном из вариантов срок дисквалификации «Сити» будет сокращен до одного года, при ином — полностью отменен с последующим наложением дополнительного финансового взыскания. Аналогичное мнение выражают и некоторые бывшие профессиональные футболисты.

«У меня нет уверенности в том, что УЕФА сможет сделать все правильно. Я не верю в них вообще и думаю, что это безнадежная организация, которая просто применяет беспорядочные дисциплинарные санкции. Мне кажется, что «Манчестер Сити» выиграет у них суд. Да, на какое-то время клуб застрянет в судах, но я думаю, что в итоге они победят», — приводит слова экс-защитника «Манчестер Юнайтед» Гари Невилла Sky Sports.

14 февраля 2020 года УЕФА вынес вердикт в отношении «Ман Сити» о дисквалификации в еврокубках и штрафе в размере €30 млн после рассмотрения соответствующей рекомендации со стороны комиссии по расследованию нарушений финансового фэйр-плей (CFCB). В официальной мотивировке говорится, что «горожане» искусственно завышали данные о спонсорских доходах. Решение должно вступить в силу с сезона-2020/21.