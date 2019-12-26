Допинг и провал России: что творилось в биатлоне в 2019-м

СБР по-прежнему ограничен

С момента ограничения Союза биатлонистов России (СБР) в правах прошло уже целых два года. Напомним, Международный союз биатлонистов (IBU) в ходе глобального допингового скандала в отечественном спорте запретил членам российской организации претендовать на попадание в президиум IBU, а также проводить на территории России крупные международные турниры. При этом российских спортсменов санкции коснулись минимально — они могли выступать на соревнованиях без каких-либо проблем. Однако ситуация вокруг СБР в лучшую сторону так и не изменилась.

Руководство IBU до сих пор игнорирует коллег из России, каждый раз откладывая рассмотрение вопроса о восстановлении СБР на неопределенный срок.

Ожидалось, что ситуация прояснится на прошедшем в конце октября конгрессе IBU в Мюнхене, однако и тогда в президиуме федерации отказались заниматься россиянами. Как утверждала исполняющая обязанности антидопингового менеджера организации Сара Фуссек, виновата в этом сама Россия.

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Перед СБР были поставлены 12 обязательных условий для полного восстановления в правах. По данным Фуссек, россияне выполнили к концу 2019-го только половину. Среди остальных критериев Россия: 1) не компенсировала еще €150 тысяч из €750 тысяч, которые IBU потратил на расследование допинговых дел отечественных биатлонистов, 2) лишь частично поработала над созданием программы профилактики допинга с подключением специально обученного медперсонала, тренеров и спортсменов, 3) пока еще продолжает расследование по факту возможных допинговых махинаций в прошлом в полном сотрудничестве с IBU.

Серьезный удар по репутации СБР нанесла и дисквалификация Маргариты Васильевой.

Российская биатлонистка получила 18 месяцев бана за нарушение антидопинговых правил, а именно — за пропуск трех допинг-тестов за один соревновательный год.

Помимо отстранения последовало также и аннулирование всех результатов Васильевой, показанных с 4 февраля 2019-го. Причем наказание Маргариты поставило под удар всю женскую сборную России, которая из-за потери ее достижений лишилась четвертого места в Кубке наций, позволявшее получить максимальную квоту для участия в личных гонках на следующий сезон — шесть спортсменок.

Теперь Россия может заявлять на этапы Кубка мира только пять. Исключением стал лишь первый этап КМ этого сезона, где шестой участницей стала Виктория Сливко, имеющая личную дополнительную квоту, как победительница общего зачета Кубка IBU прошлого соревновательного года.

Плюс ко всему крайне неудачно возник скандал с махинациями с данными Московской лаборатории, в которых Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило Россию и наказало ее четырехлетним баном во всех видах спорта.

Теперь россияне не смогут принимать на территории своей страны любые крупные международные соревнования, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишено статуса соответствия кодексу WADA, а отечественные спортсмены на крупных турнирах могут выступать лишь после получения специального разрешения под нейтральным флагом. Руководство IBU, объясняя свое решение не спешить с восстановлением СБР, утверждает, что вердикт исполкома WADA к данной ситуации никакого отношения не имеет, однако российским биатлонистам напрячься все же стоит. Особенно лидеру мужской сборной — Александру Логинову.

Дело в том, что для получения теперь уже жизненно необходимого нейтрального статуса спортсмен должен быть «чистым», а именно — не иметь каких-либо допинговых нарушений. Логинов же под этот критерий не попадает, поскольку однажды ему пришлось отбыть дисквалификацию за допинг: проба, взятая в 2013 году, дала положительный результат на наличие рекомбинантного эритропоэтина.

После отбытия наказания лучший российский биатлонист на сегодняшний день вернулся в спорт и вовсю продолжает карьеру, хотя и остается нередко критикуемым со стороны иностранных биатлонистов.

В связи с вердиктом исполкома WADA Логинову об участии в чемпионатах мира теперь предстоит забыть. Если только Спортивный арбитражный суд (CAS) не встанет на сторону России.

«Пока трудно говорить, мы не видим персонификацию. Пока нет конкретики, не назван список. Даже в Международном союзе биатлонистов, с которым мы встречались в Хохфильцене, говорят, что никакой информации не получали. И сейчас говорить про Логинова или кого-то еще нельзя. Вспомните, что у нас на Игры в Пхенчхане не были допущены практически все. И вот вопрос: пойдут ли они этим методом, составляя список, кто допущен, а кто — нет?» — комментировал данную ситуацию президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

Йоханнес — лучший, Фуркад — на пенсию

Последние сезоны в мужском мировом биатлоне были ознаменованы соперничеством Мартена Фуркада с Йоханнесом Бё. Конкуренцию французу с норвежцем периодически составляли и другие биатлонисты, но именно Мартен с Йоханнесом по праву назывались лучшими в мире. И в последнее время пальму первенства в данном противостоянии перехватил именно Бё.

Норвежец ударно провел прошлый сезон и так же начал новый. В календарном 2019 году Йоханнес взял золотые награды в 18 гонках на этапах Кубка мира из 26. У Мартена же только одна победа на 18 стартах, и та — лишь в текущем сезоне, поскольку прошлый француз закончил досрочно, пропустив оставшиеся этапы КМ ради чемпионата мира.

Однако и на мировом первенстве француз совсем не преуспел. Лучшим результатом стало пятое место в гонке преследования на 12,5 км. Бё же своего главного оппонента затмил полностью, завоевав пять золотых медалей из восьми возможных.

Очевидно, что для Фуркада конец карьеры становится все ближе. Возраст играет весомую роль: французу уже за 30, а 26-летний Бё находится в самом расцвете сил.

Впрочем, самому Фуркаду беспокоиться за свою страну не приходится, ведь ему на смену уже пришли Кентен Фийон Майе и Симон Детьё. Два более молодых французских биатлониста в этом году показали, что новое поколение сборной трехцветных обладает огромным потенциалом. Потому у Бё уже сейчас имеются соперники, которые должны беспокоить норвежца куда больше, чем противостояние с Фуркадом.

Провал России в Эстерсунде

Чемпионат мира, прошедший в марте в Эстерсунде, был одним из самых ожидаемых спортивных событий года после боя Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье. Надежд на успех россиян в Швеции, смотря правде в глаза, ни у кого не было, но вера в хороший результат не угасала, благо, состав у сборной был сильным.

Но в итоге из Швеции Россия увезла лишь три награды.

По традиции российские биатлонисты сильны в эстафетных гонках, и в мужском забеге россияне завоевали бронзу, хотя третье место было воспринято скорее негативно, чем позитивно. Участие в гонке приняли Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко и Логинов, который бежал последний этап. Перед ним его соотечественники на троих допустили пять промахов. Если бы не неудачная стрельба, то, вероятно, россияне могли бы претендовать и на первое место, которое ожидаемо досталось норвежцам во главе с братьями Бё.

Еще две награды попали в копилку России после женского масс-старта на 12,5 км и мужского спринта на 10 км. У мужчин ожидаемо медалистом стал Логинов, уступивший Йоханнесу Бё 13,7 секунды, а у женщин, как и предполагалось, сверкнула Юрлова. Россиянка проиграла лучшей биатлонистке года, итальянке Доротее Вирер, 4,9 секунды.

Скандал в СБР

Неудачное выступление в Эстерсунде стало для российского биатлона лишь половиной беды. Новые проблемы начались уже за несколько месяцев до начала нового сезона.

Скандальная история возникла между тем же Логиновым и руководством СБР. Причина — контракт. С этого сезона каждый биатлонист российской сборной должен подписать соглашение с руководством федерации, однако Александр долгое время отказывался это делать из-за недовольства условиями. Спор заключался в размещении рекламных логотипов спонсоров спортсмена и СБР на экипировке.

Известно, что самые дорогие места находятся на шапке и винтовке биатлониста. У Логинова уже имелось на руках подписанное соглашение с его личным спонсором, на рекламе которого Александр заработает весьма неплохие деньги. В СБР же в одностороннем порядке хотели обязать биатлониста отдать эти самые места на экипировке для своих спонсоров.

Логинов ожидаемо этого делать не стал, осознавая, что находится в выигрышной ситуации, — и статус лучшего биатлониста страны на данный момент помог ему заставить руководство СБР пойти навстречу.

После длительных переговоров стороны все-таки достигли соглашения. Логинов остался при своем контракте с личным спонсором, а Россия сохранила в составе сборной сильного биатлониста.

Правда, Александр тем самым повлиял и на остальных своих партнеров по сборной. Условиями, которые выдвинул СБР, были недовольны многие. В том числе и Дмитрий Малышко, заявивший об этом публично. Правда, эти биатлонисты оказались в более сложной ситуации, ведь контракт уже был подписан. То есть фактически атлеты с условиями федерации согласились. Но спровоцированная шумиха позволила биатлонистам добиться перерассмотрения условий договоров, и те смогли изменить положение о спонсорах в свою пользу.

Но на этом сложные ситуации в отношениях между биатлонистами и федерацией не закончились.

Перед началом сезона СБР обозначил четкие критерии отбора в сборную России, согласно которым на этапах Кубка мира и Кубка IBU выступят те, кто: 1) прошел централизованную подготовку со сборной, 2) показал высокие результаты в прошлом сезоне. В число последних вошли Логинов, Гараничев и Юрлова-Перхт, прошедшие в состав из-за попадания в топ-15 по итогам общего зачета Кубка мира сезона-2018/19, а также Антон Бабиков и Виктория Сливко, получившие личные квоты в статусе победителей общего зачета Кубка IBU того же соревновательного года. Что касается остальных «сборников», то здесь уже проводился непосредственный отбор на сборах в Тюмени.

И вот с этого момента пошли разногласия, ведь по итогам отборочных соревнований между Ириной Старых и Екатериной Глазыриной, выступивших по сути одинаково, выбор был сделан в пользу первой. Причем Ирину сразу поставили на этапы Кубка мира, хотя по условиям отбора она могла претендовать только на участие в Кубке IBU.

Тогда глава СБР Владимир Драчев дал весьма неоднозначные объяснения произошедшего: с одной стороны, есть четко оговоренные условия и критерии, с другой — оказывается, в них можно делать исключения по просьбе определенных тренеров. Руководство СБР вместе с Драчевым в итоге попало под шквал критики со стороны экспертов, болельщиков, журналистов и в том числе самих биатлонистов, из-за чего состав был пересмотрен, и Глазырина со Старых попали в сборную вместе, но лишь на этапы Кубка IBU.