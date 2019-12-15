Рождественский UFC: Ян против легенды и три титула. LIVE

Бой Яна и Фэйбера откроет мэйн-кард. А пока предлагаем почитать интервью россиянина, которое он дал «Газете.Ru» перед поединком.
UFC 245 называют главным турниром года. В основном карде пройдут сразу три чемпионских встречи: Камару Усман против Колби Ковингтона, Макс Холлоуэй – Алекс Волкановски и Аманда Нуньес против Жермен де Рандами. Но нас, конечно, в первую очередь интересует Петр Ян, который сегодня может добыть свою шестую победу в UFC и сделать еще один шаг к титулу.
Доброе утро, уважаемые любители смешанных единоборств! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции последнего номерного шоу UFC в 2019 году. В основном карде сегодня чемпион промоушена в полусреднем весе Камару Усман будет защищать свой титул от посягательств Колби Ковингтона, а россиянин Петр Ян продолжит свое восхождение по карьерной лестнице UFC в поединке с Юрайей Фэйбером.