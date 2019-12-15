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Рождественский UFC: Ян против легенды и три титула. LIVE

UFC 245. Усман — Ковингтон, Ян — Фэйбер. ОНЛАЙН

В Лас-Вегасе на арене T-Mobile Arena проходит последний в 2019 году номерной турнир самого популярного промоушена в мире — UFC 245. В главном бою вечера встречаются чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман и Колби Ковингтон. Также в основном карде бьется россиянин Петр Ян с Юрайей Фэйбером. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединков.
Трансляция
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06:08

Бой Яна и Фэйбера откроет мэйн-кард. А пока предлагаем почитать интервью россиянина, которое он дал «Газете.Ru» перед поединком.

06:05

UFC 245 называют главным турниром года. В основном карде пройдут сразу три чемпионских встречи: Камару Усман против Колби Ковингтона, Макс Холлоуэй – Алекс Волкановски и Аманда Нуньес против Жермен де Рандами. Но нас, конечно, в первую очередь интересует Петр Ян, который сегодня может добыть свою шестую победу в UFC и сделать еще один шаг к титулу.

06:00

Доброе утро, уважаемые любители смешанных единоборств! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции последнего номерного шоу UFC в 2019 году. В основном карде сегодня чемпион промоушена в полусреднем весе Камару Усман будет защищать свой титул от посягательств Колби Ковингтона, а россиянин Петр Ян продолжит свое восхождение по карьерной лестнице UFC в поединке с Юрайей Фэйбером.