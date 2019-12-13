«Все идет к поясу»: Петр Ян — о титуле UFC, трэштоке и языке

— Как проходит ваша подготовка к бою с Юрайей Фейбером?

— Подготовка уже закончилась, остался последний этап — весогонка и акклиматизация, для этого мы чуть раньше прилетели в Лас-Вегас. Все идет по плану. Думаю, что все будет хорошо.

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— В карде UFC 245 будут драться Жозе Алду с Марлоном Мораесом. Есть вероятность, что кто-то из них будет вашим следующим соперником?

— Сейчас такой момент, что, с большой вероятностью, все идет к поясу. Сильно вперед забегать не хочется, но в дальнейшем возможен бой и с Мораесом, и с Алду, и с другими определенными ребятами, которые находятся в топ-10.

— Бой с Фейбером будет для вас уже третьим за год, в 2018-м тоже было три поединка. Такой темп не изнуряет?

— Не могу сказать, что чувствую усталость, перед боем с Фейбером у меня все-таки был перерыв в несколько месяцев, получилось немного отдохнуть и морально, и физически. Чувствую себя нормально, приехал в Лас-Вегас за победой, так что ни о каких усталостях и болячках думать не хочется. Идем биться — никаких оправданий.

— В вашем весе в UFC осталось не так уж много топовых соперников — это Мораес, Алджамейн Стерлинг, Генри Сехудо. Если титульный бой все же состоится, то с кем бы вы хотели встретиться при лучшем раскладе?

— Сегодня чемпион нашей весовой категории Сехудо, поэтому в идеале хотелось бы подраться с ним. Думаю, что все возможно и реально. Я визуализировал себе бой около года назад. Хорошо, что сейчас мы приближаемся к этому моменту. На самом деле, не имеет значения, с кем драться — будет это Сехудо, Стерлинг, Алду или еще кто. Для меня в большей степени важен сам факт титула.

— Год подходит к концу. Если говорить о мире MMA, то какие события стали для вас главными?

— Полтора года в UFC были очень насыщенными для меня. Я попал в лучшую лигу мира, провел тут уже пять боев, этот будет шестым. Это основная ступенька. Ну и, конечно, в целом меняется многое. Если я показываю хорошие результаты в спорте, то и дома, и с друзьями я стараюсь вести такой же образ жизни.

— Что можете сказать о прошедшем турнире UFC в Москве? Может, у вас самого было желание подраться в России?

— Мне выпала честь выступить на первом турнире UFC в Москве, на втором собрали отличный кард с непредсказуемыми результатами многих боев. Опять же, это показывает уровень промоушена и матчмейкеров. Прошедший ивент мне в целом понравился.

— Бойцом номер один в нашей стране считается Хабиб Нурмагомедов, но вас уже относят к одному из тех россиян, кто может стать следующим чемпионом. Чувствуете, что конкурируете со своими соотечественниками — например, с Забитом Магомедшариповым или Александром Волковым?

— Хабиб проделал огромный путь для того, чтобы стать чемпионом. Забит тоже идет на длинной победной серии, Волков — очень известный боец в России. Я не чувствую конкуренцию с ними, не думаю об этом. Для меня не так важно, кто больше известен. Все зависит только от тебя и твоей работы: если они находятся в UFC, то, значит, они пахали и трудились. То же самое можно сказать и про меня.

— Из всех российских бойцов вы выделяетесь тем, что не стесняетесь устраивать трэшток. Например, со Стерлингом или Педро Муньосом. Это необходимость или это ваше личное желание?

— Это больше правила игры, которые принимают в UFC или нет. Очень круто часто выступать и побеждать, но если ты в медийном плане над собой не работаешь… Это же огромная аудитория, масса возможностей привлечь внимание к себе и своему поединку. Но все в рамках дозволенного. Хочется, чтобы ни я, ни мои соперники не выходили за грань. А так — ничего личного. В конце концов, бои с теми, кого вызывали, состоялись, поэтому все хорошо.

— Все понимают, что трэшток — это одна из важнейших составляющих для успеха в UFC. Но есть мнение, что также необходимо знание английского языка. С первым вы справляетесь, а что насчет второго?

— Я учу язык. Мы находимся в американском промоушене и принимаем их правила. В первую очередь не ради пояса. Не думаю, что незнание языка как-то этому препятствует. Просто бывает, что на пресс-конференциях или медиамероприятиях тебе задают вопросы, ты некоторые вещи понимаешь и невероятно хочется самому ответить, но не можешь. В такие моменты чувствуешь себя неловко. Плюс ко всему, есть еще туры по городам и общение с болельщиками, где это тоже имеет значение. Владение языком очень нужно нашим бойцам, в частности и мне.

— Есть ли боец, который для вас является примером? Как в октагоне, так и вне его.

— Из бойцов никому не подражаю. Когда я занимался боксом в молодости и в детстве, то, конечно, у меня были такие фанатичные моменты: следил за Костей Цзю, Роем Джонсом, Майком Тайсоном. MMA же такой вид спорта, где в каждом дивизионе есть как минимум несколько ребят, у которых многому можно научиться. Есть борцы, есть ударники — каждый в своем аспекте силен.

— Много в последнее время говорят о возвращении Конора Макгрегора поединком против Дональда Серроне. Как считаете, есть ли у ирландца еще спортивная мотивация?

— Из-за долгого перерыва он будет драться в другом весе, поскольку в свой вернуться сразу не всегда просто. Соперника себе выбирал соответствующего. Часто бывает, что бойцы завершают карьеру, после чего у них эго начинает играть: смотрят бои по телевизору и думают, что могли бы победить того, другого. Мне кажется, что раз Конор решил снова драться, то мотивация у него определенно есть.

— Допускаете, что все ради реванша с Хабибом?

— Не знаю, насколько это реально, но разговоры такие есть. В любом случае, думаю, что если реванш и состоится, то шансов в нем у Макгрегора будет не много.

— Не менее ожидаемым будет бой Хабиба с Тони Фергюсоном. По-вашему, действительно ли Тони станет его самым опасным соперником?

— Честно говоря, не думаю, что Тони сможет рассчитывать на победу. Да, он разносторонний и сильный боец, но вряд ли сделает болевой или нокаутирует Хабиба, который будет осторожен. Будет очень интересный бой, посмотрим.

— Вспоминая о других раскрученных боях за последнее время, нельзя не сказать о поединке Александра Емельяненко против пауэрлифтера Михаила Кокляева. Что думаете о таких противостояниях? Почему бои непрофессионалов завоевывают аудиторию?

— Знаете, когда на дороге происходит крупное ДТП, то вокруг крутится столько людей не потому, что они хотят помочь. Им просто интересно. Здесь такая же ситуация. Чего скрывать, я и сам смотрел бой, такая раскрутка была, что просто было интересно, чем все закончится. Плюс за Кокляева наверняка болели люди из тяжелой атлетики, у Емельяненко тоже есть своя фанатская база. Другое дело, что результаты многих фрик-поединков заранее ясны, и это не очень здорово.

— Вернемся к вашему предстоящему бою. Вы впервые встретитесь с легендой UFC — членом Зала славы. Что это значит для вас?

— Конечно, драться с таким человеком — это очень приятно. Во-первых, несмотря на возраст, у него за плечами огромный опыт. Сильные стороны — борьба и физическая сила, Фейбер очень разносторонний боец и в каждом аспекте может преподнести сюрприз. Я еще в принципе и не дрался, когда он уже выступал в профессионалах. Второй момент — его огромная популярность в Америке, за счет чего бой и состоится. Он четыре раза дрался за пояс, для моей узнаваемости это важно.

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Рейтинг легчайшего дивизиона UFC возглавляет Марлон Мораес. На второй строчке располагается Стерлинг, о бое с которым Ян неоднократно говорил. Третий — Кори Сэндхаген. От Сехудо россиянина отделяет не больше двух побед, поэтому совсем скоро у России может появиться второй чемпион в UFC. Основной кард UFC 245 стартует в 06.00 по московскому времени — его откроет бой Яна и Фейбера.