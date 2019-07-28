Выстрел в голову: экс-чемпион по кикбоксингу найден мертвым

Экс-чемпиона России и СНГ по кикбоксингу Сергея Карпенко обнаружили мертвым на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге.

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Об этом сообщил президент федерации кикбоксинга северной столицы Дмитрий Лагуненков.

«Да, его тело обнаружили на набережной реки Мойки. Был очень хорошим спортсменом в 1990-х годах, когда в России только зарождался кикбоксинг. Тело обнаружили только вчера»,

— цитирует Лагуненкова принадлежащий Григорию Березкину РБК.

Отмечается, что сын кикбоксера заявлял о пропаже отца еще неделю назад: Сергея в последний раз видели живым 23 июля.

В итоге 27 июля тело спортсмена нашли в реке напротив дома №124 около семи часов вечера с огнестрельным ранением в голову.

По факту происшествия проводится проверка.

Сергей Карпенко брал золото чемпионата СНГ по кикбоксингу в 1991 году. В 1992-м он выиграл первенство России и Вооруженных сил. А еще спустя год Карпенко пробился на чемпионат Европы.

В 1992-1997 годах Сергей выступал за немецкий клуб «Кикбоксшуле-Берлин», с которым становился чемпионом Берлина и обладателем Кубка Германии, а уже в 2000-м спортсмен связал свою жизнь с тренерской деятельностью.

Случаи нападения на спортсменов не редкость. Ранее

нападающий хоккейного клуба «Авангард» Ночной хоккейной лиги Тамбовской из России Никита Воропаев стал участником смертельной драки в Тамбове. Происшествие случилось у одного из баров в центре города. 27-летний спортсмен заступился за девушку, после чего получил в ответ от 21-летнего противника несколько сильных ударов в голову.

Несмотря на причиненный ущерб здоровью, Воропаев самостоятельно дошел до дома, однако спустя пару дней атлета доставили в больницу в тяжелом состоянии с кровоизлиянием в мозг и многочисленными переломами костей черепа. Несколько недель после этого молодой хоккеист провел в коме. Родные и близкие атлета боролись за жизнь Никиты, собирая деньги на дорогостоящую операцию.

Однако, по жестокости судьбы, Воропаев умер в тот самый день, когда необходимая сумма уже была на счету.

В отношении избившего хоккеиста мужчины было возбуждено уголовное дело по ст. 118 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности.

Еще более резонансной стала история годичной давности, произошедшая в крупнейшем городе Казахстана.

19 июля 2018 года в центре Алма-Аты был зарезан известный фигурист Денис Тен. Выходя из кафе, спортсмен издалека заметил, как двое мужчин скручивают зеркала с его личного автомобиля, и побежал к машине отогнать злоумышленников. Разгорелся конфликт, перешедший в потасовку — один из преступников нанес фигуристу глубокое ножевое ранение в ногу. Сталь задела бедренную артерию, вызвав тем самым сильное кровотечение.

Преступники скрылись с места происшествия, а бронзового призера Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, серебряного и бронзового медалиста чемпионатов мира в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. К несчастью, несмотря на отчаянные попытки врачей спасти ему жизнь, фигурист скончался спустя два часа от потери крови.

Похоронили Дениса 21 июля на кладбище в поселке Дружба близ Алма-Аты. Позднее в родной Алма-Ате Тену установили памятник, несколько известных фигуристов посвятили убитому коллеге по цеху прокаты, а местную ледовую арену в скором времени могут назвать его именем.

Поделилась тогда эмоциями от трагедии заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. По ее словам, преступники «унесли жизнь гения» фигурного катания.

«Я не знаю, как жить среди такого бандитизма? Унесли жизнь гения, талантливого человека, которого мы все очень любили, ценили его человеческие качества. Он был не только моим учеником, он был моим товарищем. Я мертвая, у меня просто нет слов. Сидел в Америке, никого не трогал, приехал — а его на тот свет отправили», — делилась переживаниями прославленный специалист.

Что же касается дела об убийстве фигуриста, то в результате расследования были задержаны двое казахстанцев 1994 года рождения и девушка, бывшая в момент конфликта беременной.

Суд вынес мужчинам приговор в виде 18 лет лишения свободы каждому; сообщнице же предстояло провести в тюрьме четыре года.