Год бокса: крах Поветкина и гегемония украинцев

$365 млн для Канело

Безусловно, одним из главных событий в мире бокса (да и в целом спорта) стало подписание мексиканцем Саулем Альваресом рекордного контракта в истории. Канело, который со второй попытки отобрал сразу четыре пояса у казахстанского боксера Геннадия Головкина, заключил сделку со стриминговым сервисом DAZN на $365 млн. Причем интересно, что эта сумма может возрасти еще на десятки миллионов в случае успеха Сауля на ринге. Предыдущее достижение принадлежало бейсболисту «Нью-Йорк Янкис» Джанкарло Стэнтону, который в 2014 году заключил контракт с клубом «Майами Марлинс» на 13 лет и $325 млн.

Соглашение Альвареса с DAZN рассчитано на пять лет, в течение которых чемпион должен провести 11 поединков.

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До этого Канело был на контракте с HBO, однако телеканал был вынужден прекратить трансляции бокса.

Самое крупное соглашение в истории спорта вступило в силу 15 декабря — мексиканец на «Мэдисон-сквер-гарден» сокрушил британца Рокки Филдинга и завоевал чемпионский пояс в третьей для себя весовой категории.

Just 92 days after a brutal 12 rounds with GGG, Canelo Alvarez stepped up a weight division, dropped Rocky Fielding four times in three rounds and became a a three-weight world champion.



Light-middleweight

Middleweight

Super-middleweight



One of the P4P best. pic.twitter.com/7PIxIsyY9f — bet365 (@bet365) 16 декабря 2018 г.

Большим событием бокса в 2018 году стало и первое поражение в карьере вышеупомянутого Геннадия Головкина. Альварес не только в принципиальном для себя бою реваншировался и отобрал разом четыре пояса у казахстанца, но и попутно лишил Головкина звания непобежденного боксера.

Возвращение Короля цыган

В 2018 произошло долгожданное возвращение на ринг непобежденного Тайсона Фьюри. 30-летним ирландцем так овладело желание остаться непревзойденным, что в 2017 году Тайсон объявил об уходе из бокса. Фьюри всегда славился своим позерством и разбрасыванием денег напоказ, так что долго без ринга обойтись не смог.

В июне Тайсон Фьюри официально вернулся, а его соперником стал малоизвестный албанец Сефер Сефери. Король цыган в излюбленной манере кривлялся и важничал, но в четвертом раунде отвесил Сефери несколько плотных панчей и заставил албанца отказаться от продолжения боя.

Интересно, что перед возвращением Фьюри интернет взорвался фотографиями экс-чемпиона мира по версии WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring в, мягко говоря, не лучших физических кондициях. Как признался Тайсон, после завершения карьеры он плотно засел за пироги и пиво (по его словам, за один раз он выпивал порядка 20 пинт) и попросту бездельничал, в результате чего у Фьюри появилось огромное пузо, а вес достиг 180 килограммов.

«Как видите, я сейчас самый толстый в своей жизни, я жирный ублюдок»,

— говорил тогда боксер.

Однако сразу после объявления о реинкарнации своей карьеры Фьюри вернулся к тренировкам и уже к первому бою не был похож на себя. Причина — беззаботное отношение Тайсона ко всему на свете. Он открыто заявлял, что наслаждался своим ожирением, ему действительно нравилось быть таким и, по его словам, после окончательного ухода из бокса он вновь намерен стать толстым. Фьюри никогда не изнурял себя, не работал сверх своей силы, потому и не был подвержен психологическому давлению. Да и при своих габаритах он очень легко как набирает вес, так и сбрасывает. Для него это совершенно точно не проблема.

Уже спустя два месяца проверить Фьюри вышел бывший претендент на титул Франческо Пьянета. Это уже было похоже на достойное сопротивление, однако судьи единогласно отдали победу Фьюри по итогам десяти раундов с одинаковым счетом 100-90.

В карьере Тайсона было много боксеров, способных прервать его серию, включая и Владимира Кличко. После Сефери и Пьянеты стало ясно, что Фьюри вновь может не только отбывать номер, но и драться за новые вершины. Деонтей Уайлдер, один из сильнейших боксеров современности, в ранге безоговорочного фаворита мог поставить Цыганского короля на место, но Фьюри в очередной раз всех удивил — уже в спортивном аспекте.

Уайлдер неожиданно не смог доминировать в бою с бегающим по рингу и кривляющемся на публику Тайсоном. Удары Деонтея редко доходили до цели, а ответы Фьюри были не менее мощными. Однако пылкости более массивного и громоздкого Тайсона на весь бой ожидаемо не хватило, и к экватору поединка ноги ирландца уже косились. В концовке он дважды оказывался в нокдауне, Деонтей поспешно праздновал победу, но безумная стойкость позволила Фьюри устоять до финального гонга. Раздельным решением судей в поединке была зафиксирована ничья. Условно говоря, не окажись Фьюри в нокдауне в последнем раунде, то победа была бы за ним.

Who else would dare to showboat against Deontay Wilder?



No boxer has more personality than your man @Tyson_Fury #SPOTY pic.twitter.com/LRNEMuhHJl — Warrington v Frampton on BT Sport Box Office (@BTSportBoxing) 16 декабря 2018 г.

Теперь же общественность ждет реванша Уайлдера и Фьюри, который наверняка состоится в 2019 году.

Последний шанс Витязя

На 2018 год пришелся и важнейший бой в карьере главного российского боксера последних лет Александра Поветкина. В апреле россиянин официально стал претендентом на титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе, хозяином которого является Энтони Джошуа. Поединок объединял сразу четыре пояса — столько ремешков стояло на кону только в бое Поветкина с Владимиром Кличко.

Для 39-летнего Русского Витязя, карьера которого плавно близится к своему завершению, шанс стать чемпионом мира наверняка был последним.

Справедливости ради, но и в превосходстве молодого Джошуа сомнений никаких не было. Так как терять Александру было нечего, то с самого начала поединка он понесся вперед и даже пошатнул Энтони, который, как оказалось, совершенно не ожидал такого стремительного начала от россиянина. Долго Поветкин навязывать свой бокс чемпиону не смог и в седьмом раунде после нескольких попаданий оказался в нокдауне. Судья остановил поединок и зафиксировал победу Джошуа техническим нокаутом. Для 39-летнего Поветкина это поражение стало первым досрочным в карьере.

. @anthonyfjoshua becomes first man to stop Povetkin

In the seventh round Joshua scored a knockdown after stunning Povetkin with a right hand that started a series of punches ending with a right hand that put Povetkin on the canvas. https://t.co/ABxUut4ref #wbaboxing pic.twitter.com/3KJ62TjnPC — WBA Boxing (@WBABoxing) 25 сентября 2018 г.

После поединка Джошуа со своей командой наведался в раздевалку к Александру, чтобы отдать тому должное. Британец с неким пренебрежением говорил, что выходил на ринг против Поветкина из-за условий WBA — по словам Джошуа, поистине он был заинтересован только в бое с Уайлдером. Однако то сопротивление, которое Поветкин оказал Энтони, заставило не только чемпиона проявить уважение к Витязю, но и привлекло внимание к россиянину со стороны британских промоутеров.

Бой с Джошуа не стал последним для Поветкина — в 2019 году он вернется на ринг. Но, как сам признался Александр, хватит его еще лишь на несколько поединков, поэтому не исключено, что грядущий год станет для олимпийского чемпиона последним в карьере.

Абсолютное чемпионство Усика

Можно с уверенностью сказать, что в уходящем году рейтинги боксерских трансляций поднимали именно тяжеловесы, одним из которых стал Александр Усик. На счету украинца три проведенных поединка и три победы – он не только завоевал многочисленные титулы, но и сохранил статус непобежденного боксера-профессионала.

21 июля Усик в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) встречался с Муратом Гассиевым за звание абсолютного чемпиона мира. С подавляющем преимуществом опытный украинец разбил россиянина, однако все же не нокаутом, а единогласным решением судей. Впоследствии выяснилось, что Гассиев выходил на бой против Усика с тяжелой травмой плеча, что объясняет его низкую ударную активность.

Несмотря на все проблемы Гассиева, украинец получил звание абсолютного чемпиона мира и суперчемпиона, что давало ему право выбрать в соперники чемпиона по версии в категории выше. Глаз украинца пал на британца Тони Беллью. Их поединок прошел 10 ноября в Манчестере и завершился нокаутом от Усика в восьмом раунде. При этом бой украинец по очкам проигрывал, но вовремя уложил Беллью на настил и успешно защитился.

ESPN по итогам 2018 года признал Усика лучшим боксером года. В рейтинге он опередил набирающего обороты соотечественника Василия Ломаченко, а также Майки Гарсию, Энтони Джошуа и Мориса Хукера.

For the first time in history, one man holds the WBC, WBA, WBO, IBF and Ring Magazine world titles in the cruiserweight division.



He's beaten Mairis Briedis in Latvia, Murat Gassiev in Russia & Tony Bellew in England.



Oleksandr Usyk has been named 2018 ESPN Fighter of the Year. pic.twitter.com/Onu1FrpDQt — bet365 (@bet365) 20 декабря 2018 г.

В ближайшем будущем Усик с большой долей вероятности будет вынужден выйти на ринг против россиянина Дениса Лебедева.

Именно «вынужден», поскольку бой носит чисто формальный характер – давнее соглашение о поединке. Маловероятно, что Лебедев, который в своей текущей форме едва устоял против Майка Уилсона в казино Монте-Карло, сможет достойно отбоксировать с молодым и мощным Усиком. Главные цели Александра на будущий год – это Энтони Джошуа или Тайсон Фьюри.

Стремительный взлет Ломаченко

Украинский боксер Василий Ломаченко наравне с Усиком улучшает позиции украинского бокса в мировых рейтингах. В мае 2018 года сын и ученик великого тренера Анатолия Ломаченко получил право биться за звание чемпиона мира в новом для себе все – легком. Его соперником стал чемпион по версиям WBA super и The Ring венесуэлец Хорхе Линарес – самый тяжелый оппонент в профессиональной карьере украинца, что и показал бой.

В шестом раунде 30-летний Ломаченко оказался в первом для себя нокдауне на профессиональном ринге. Тем не менее бой дошел до решения, где судьи отдали предпочтение украинцу.

Ломаченко установил новый мировой рекорд, став чемпионом мира в третьей весовой категории лишь за 12 поединков, проведенных за пять лет.

В декабре Ломаченко для защиты получил бой с пуэрториканцем Хосе Педрасой. Не самый удачный соперник для наследия Василия: Педраса быстро опустил руки и каким-то непостижимым образом после двух нокдаунов сумел отстоять все раунды. Решение судей, разумеется, было в пользу Ломаченко. Василий по-прежнему остается вторым боксером Украины после Усика, однако плавно идет к вершинам соотечественника. В будущем году он может встретиться с Майки Гарсией, идя к очередному поясу. Для звания абсолютного чемпиона Василию осталось лишь два титула.

LOMA



Who do you want to see Lomachenko fight in 2019? pic.twitter.com/Ufxg8oNxNi — Against The Ropes (@ATRboxinguk) 18 декабря 2018 г.

2018 год получился насыщенным для мира бокса, однако, справедливости ради, все же утратил былую популярность на фоне роста рейтингов смешанных единоборств (MMA). В концовке года все же была начата серия мощных поединков, так что уже в 2019 мы увидим продолжение историй с участием Уайлдера, Фьюри, Джошуа и Усика – главных двигателей современного бокса, среди которых, к сожалению, места россиянам пока нет.

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