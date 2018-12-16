После скандала: Логинов тащит Россию к призам. LIVE

Теперь Бабикова вообще отстранили от основной сборной до конца года. Хотя он и так выступал во второстепенном Кубке IBU, однако теперь Драчев зарекся даже приглашать уфимца в первую команду.

«Мы же не в детском саду, где сначала отказываются, а после нет. Если отказываются, то один раз, все. Второй раз мы его приглашать уже не будем на Кубок мира, пусть выступает в Кубке IBU, если ему там лучше.

Сколько будет длиться отстранение? В этом году точно, а в следующем — посмотрим», — приводит слова Драчева ТАСС.