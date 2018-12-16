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Индиана ПэйсерсНью-Йорк Никс
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Вашингтон УизардсЛос-Анджелес Лейкерс
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Нью-Орлеан ПеликансМайами Хит
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Даллас МавериксСакраменто Кингз
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Биатлон / Кубок мира, Хохфильцен
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Эстафета 4х6 км, женщины
1
Италия
1.10,58,7 (0+3)
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Эстафета 4x7,5 км, мужчины
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Ак БарсАвтомобилист
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НефтехимикТрактор
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ТорпедоМеталлург Мг
не начался
19:30
АвангардЙокерит
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсВегас Голден Найтс
не начался
03:00
Питтсбург ПингвинзАнахайм Дакс
не начался
03:30
Оттава СенаторзНэшвилл Предаторз
не начался
03:30
Монреаль КанадиенсБостон Брюинз
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшНью-Йорк Айлендерс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Детройт ПистонсМилуоки Бакс
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксФиникс Санз
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерЧикаго Буллз
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзСакраменто Кингз
не начался
04:00
Хьюстон РокетсЮта Джаз
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсФиладельфия Сиксерс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзМемфис Гриззлиз
не начался
После скандала: Логинов тащит Россию к призам. LIVE

Онлайн-трансляция мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Хохфильцене

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В австрийском Хохфильцене завершается этап Кубка мира по биатлону. Мужская сборная России бьется за медали в эстафетной гонке 4x7,5 км. Незадолго до старта разразился скандал с Антоном Бабиковым, которого приглашали принять участие в эстафете вместо Евгения Гараничева, однако он «отказался переезжать», как сообщил глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев. В итоге Гараничева заменил менее опытный Эдуард Латыпов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
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Трансляция
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16:51

И вся четверка по промаху допускает, но Стенерсен стреляет чисто и выходит в лидеры!

16:49

Швед Стенерсен также преследует четверку лидеров.

16:48

Австриец Ландертингер и норвежец Тарьей Бё замыкают тройку, Бауэр четвертый. Виндиш пока отрывается более чем на 8 секунд.

16:47

«Примерно за 4 часа до гонки сказали, что буду ехать вместо Гараничева. Просили отстреляться чисто. В принципе справился, на «лежке» немного затянул. Силы после второго рубежа почти закончились, но дотянул до финиша», — сказал Эдуард Латыпов в эфире «Матч ТВ».

16:46

33,7 секунды отделяет Малышко от Виндиша и чуть более 17 секунд от второго места, на котором располагается Бауэр.

16:45

И Дима Малышко закрывает все мишени! Седьмой уже россиянин.

16:45

Ух как же блестяще отстрелялся Виндиш. Ни одного промаха и на высокой скорости. Отрывается итальянец.

16:43

Отстает по времени Малышко, но поднялся на девятое место Дмитрий.

16:43

На 15,2 секунды оторвался Виндиш.

16:42

37,3 секунды уступает Малышко на отрезке 1,1 км. Словенец Бауэр вышел на второе место.

16:40

Швеция и Словения замыкают тройку. Лучший ход на втором этапе показал Яков Фак.

16:39

Десятым приехал Латыпов, передает эстафету Дмитрию Малышко. Очень сильно устал Эдуард, но требовать от него большего сегодня было бы неправильно.

16:38

Отдает Хофер эстафету Виндишу.

16:37

На девятое место опустился Латыпов. Не хватает ему скорости, конечно.

16:35

Хофер оторвался от Эдера почти на 12 секунд. Латыпов уступает более 24 секунд. Но молодец Эдуард сегодня, ничего не скажешь.

16:32

Хофер допустил два промаха на «стойке», но уехал первым. Финелло «застрелился», потребовались ему два доп. патрона. Латыпов чисто отстрелялся! Едет восьмым Эдуард.

16:30

7,1 секунды проигрывает Финелло Хоферу.

16:28

«Доволен собой, но не удовлетворен. Ход хороший, но на «стойке» допустил много ошибок. На тренировке лыжи ехали быстрее, конечно, но и сегодня раскатался», — сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ».

16:26

13-м едет Эдуард, уступает Хоферу 35,7 секунды.

16:25

По одному промаху на «лежке» допустили Хофер и Финелло. Итальянец чуть впереди. А вот Латыпов два дополнительных патрона использовал.

16:24

На отрезке 1,4 км итальянец Лукас Хофер уже почти догнал Финелло. Чуть более 11 секунд разделяют биатлонистов. Латыпов седьмой.

16:22

Отличный старт выдал Матвей сегодня. Хороший ход и скорость. Уступил только Вегеру, кстати. Но три промаха - многовато.

16:20

Елисеев передает эстафету Латыпову. Едем седьмыми, отстаем на 36,4 секунды.

16:19

Передает эстафету Вегер Финелло.

16:18

Белорус Смольский едет четвертым. Чуть более 20 секунд проигрывает лидеру.

16:17

Гигонна на 20-е место опустился.

16:16

На отметке 6,1 км Вегер оторвался от второго места уже на 17,5 секунд. Елисеев - десятый.

16:13

Вегер чисто отстреливается в «стойке», Елисееву потребовались два дополнительных патрона. Отстает более чем на 30 секунд Матвей. А вот француз Гигонна и вовсе не смог закрыть одну мишень и пошел на штрафной круг!

16:11

На подъеме на отметке 3,9 км лидирует швейцарец Беньямин Вегер. Елисеев уже пятый, отстает на чуть более чем 9 секунд.

16:07

Итак, первый огневой рубеж. Елисеев третьим выстрелом на «лежке» допустил промах, но дополнительным патроном мишень закрыл. На 13-ю позицию отодвинулся Матвей. Лидирует итальянец Бормолини.

16:05

Уступают друг другу лидерство поочередно биатлонисты. Вот и Елисеев взял на себя роль ведущего.

16:04

На отрезке 1,4 км лидерство себе вернул норвежец Биркеланд. Елисеев отстает на 1,7 секунды.

16:03

Ведет за собой «толпу» француз Гигонна. Елисеев едет пятым. Удачно преодолел Матвей опасный спуск.

16:00

Норвежцы и шведы стартовали достаточно резко, Елисеев едет по пятым номером.

16:00

Итак, гонка началась! Поехали!

15:57

Остается надеяться, что, несмотря на эту неразбериху, наши биатлонисты покажут себя сегодня во всей красе и завоюют медали — первые для мужской сборной на втором этапе Кубка мира.

15:55

Теперь Бабикова вообще отстранили от основной сборной до конца года. Хотя он и так выступал во второстепенном Кубке IBU, однако теперь Драчев зарекся даже приглашать уфимца в первую команду.

«Мы же не в детском саду, где сначала отказываются, а после нет. Если отказываются, то один раз, все. Второй раз мы его приглашать уже не будем на Кубок мира, пусть выступает в Кубке IBU, если ему там лучше.

Сколько будет длиться отстранение? В этом году точно, а в следующем — посмотрим», — приводит слова Драчева ТАСС.

Бабиков
РИА Новости
Российский биатлонист Антон Бабиков
15:50

Говоря о «некоторых товарищах на Кубке IBU» Драчев имел в виду Антона Бабикова, с которым накануне этой эстафеты разразился целый скандал. По словам главы СБР, изначально именно Антона приглашали заменить Гараничева, однако тот «отказался переезжать». Сам Бабиков, впрочем, заявил, что ничего подобного не было, и он узнал о своем якобы отказе из интернета. Подробно эту ситуацию «Газета.Ru» описала в своей статье.

Антон Бабиков и Владимир Драчев
РИА Новости
Антон Бабиков и Владимир Драчев
15:45

Изначально заявленный на второй этап Гараничев не сможет принять участия в гонке по медицинским показаниям. «У Гараничева есть нюансы по состоянию здоровья, — сказал президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев в эфире «Матч ТВ». — Может, это и к лучшему. Эдуард Латыпов сказал, что готов. Он всегда готов бежать, не то, что некоторые товарищи, которые у нас на Кубке IBU».

Евгений Гараничев
РИА "Новости"
Биатлонист сборной России Евгений Гараничев на огневом рубеже в "стойке"
15:40

Состав сборной России на эту эстафету: Матвей Елисеев (первый этап), Эдуард Латыпов (2-й), Дмитрий Малышко (3-й) и Александр Логинов (4-й).

15:35

Старт запланирован на 16:00 мск.

15:30

Добрый день, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция эстафетной гонки среди мужчин 4x7,5 км на этапе Кубка мира в Хохфильцене.