После скандала: Логинов тащит Россию к призам. LIVE

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И вся четверка по промаху допускает, но Стенерсен стреляет чисто и выходит в лидеры!
Швед Стенерсен также преследует четверку лидеров.
Австриец Ландертингер и норвежец Тарьей Бё замыкают тройку, Бауэр четвертый. Виндиш пока отрывается более чем на 8 секунд.
«Примерно за 4 часа до гонки сказали, что буду ехать вместо Гараничева. Просили отстреляться чисто. В принципе справился, на «лежке» немного затянул. Силы после второго рубежа почти закончились, но дотянул до финиша», — сказал Эдуард Латыпов в эфире «Матч ТВ».
33,7 секунды отделяет Малышко от Виндиша и чуть более 17 секунд от второго места, на котором располагается Бауэр.
И Дима Малышко закрывает все мишени! Седьмой уже россиянин.
Ух как же блестяще отстрелялся Виндиш. Ни одного промаха и на высокой скорости. Отрывается итальянец.
Отстает по времени Малышко, но поднялся на девятое место Дмитрий.
На 15,2 секунды оторвался Виндиш.
37,3 секунды уступает Малышко на отрезке 1,1 км. Словенец Бауэр вышел на второе место.
Швеция и Словения замыкают тройку. Лучший ход на втором этапе показал Яков Фак.
Десятым приехал Латыпов, передает эстафету Дмитрию Малышко. Очень сильно устал Эдуард, но требовать от него большего сегодня было бы неправильно.
Отдает Хофер эстафету Виндишу.
На девятое место опустился Латыпов. Не хватает ему скорости, конечно.
Хофер оторвался от Эдера почти на 12 секунд. Латыпов уступает более 24 секунд. Но молодец Эдуард сегодня, ничего не скажешь.
Хофер допустил два промаха на «стойке», но уехал первым. Финелло «застрелился», потребовались ему два доп. патрона. Латыпов чисто отстрелялся! Едет восьмым Эдуард.
7,1 секунды проигрывает Финелло Хоферу.
«Доволен собой, но не удовлетворен. Ход хороший, но на «стойке» допустил много ошибок. На тренировке лыжи ехали быстрее, конечно, но и сегодня раскатался», — сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ».
13-м едет Эдуард, уступает Хоферу 35,7 секунды.
По одному промаху на «лежке» допустили Хофер и Финелло. Итальянец чуть впереди. А вот Латыпов два дополнительных патрона использовал.
На отрезке 1,4 км итальянец Лукас Хофер уже почти догнал Финелло. Чуть более 11 секунд разделяют биатлонистов. Латыпов седьмой.
Отличный старт выдал Матвей сегодня. Хороший ход и скорость. Уступил только Вегеру, кстати. Но три промаха - многовато.
Елисеев передает эстафету Латыпову. Едем седьмыми, отстаем на 36,4 секунды.
Передает эстафету Вегер Финелло.
Белорус Смольский едет четвертым. Чуть более 20 секунд проигрывает лидеру.
Гигонна на 20-е место опустился.
На отметке 6,1 км Вегер оторвался от второго места уже на 17,5 секунд. Елисеев - десятый.
Вегер чисто отстреливается в «стойке», Елисееву потребовались два дополнительных патрона. Отстает более чем на 30 секунд Матвей. А вот француз Гигонна и вовсе не смог закрыть одну мишень и пошел на штрафной круг!
На подъеме на отметке 3,9 км лидирует швейцарец Беньямин Вегер. Елисеев уже пятый, отстает на чуть более чем 9 секунд.
Итак, первый огневой рубеж. Елисеев третьим выстрелом на «лежке» допустил промах, но дополнительным патроном мишень закрыл. На 13-ю позицию отодвинулся Матвей. Лидирует итальянец Бормолини.
Уступают друг другу лидерство поочередно биатлонисты. Вот и Елисеев взял на себя роль ведущего.
На отрезке 1,4 км лидерство себе вернул норвежец Биркеланд. Елисеев отстает на 1,7 секунды.
Ведет за собой «толпу» француз Гигонна. Елисеев едет пятым. Удачно преодолел Матвей опасный спуск.
Норвежцы и шведы стартовали достаточно резко, Елисеев едет по пятым номером.
Итак, гонка началась! Поехали!
Остается надеяться, что, несмотря на эту неразбериху, наши биатлонисты покажут себя сегодня во всей красе и завоюют медали — первые для мужской сборной на втором этапе Кубка мира.
Теперь Бабикова вообще отстранили от основной сборной до конца года. Хотя он и так выступал во второстепенном Кубке IBU, однако теперь Драчев зарекся даже приглашать уфимца в первую команду.
«Мы же не в детском саду, где сначала отказываются, а после нет. Если отказываются, то один раз, все. Второй раз мы его приглашать уже не будем на Кубок мира, пусть выступает в Кубке IBU, если ему там лучше.
Сколько будет длиться отстранение? В этом году точно, а в следующем — посмотрим», — приводит слова Драчева ТАСС.
Говоря о «некоторых товарищах на Кубке IBU» Драчев имел в виду Антона Бабикова, с которым накануне этой эстафеты разразился целый скандал. По словам главы СБР, изначально именно Антона приглашали заменить Гараничева, однако тот «отказался переезжать». Сам Бабиков, впрочем, заявил, что ничего подобного не было, и он узнал о своем якобы отказе из интернета. Подробно эту ситуацию «Газета.Ru» описала в своей статье.
Изначально заявленный на второй этап Гараничев не сможет принять участия в гонке по медицинским показаниям. «У Гараничева есть нюансы по состоянию здоровья, — сказал президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев в эфире «Матч ТВ». — Может, это и к лучшему. Эдуард Латыпов сказал, что готов. Он всегда готов бежать, не то, что некоторые товарищи, которые у нас на Кубке IBU».
Состав сборной России на эту эстафету: Матвей Елисеев (первый этап), Эдуард Латыпов (2-й), Дмитрий Малышко (3-й) и Александр Логинов (4-й).
Старт запланирован на 16:00 мск.
Добрый день, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция эстафетной гонки среди мужчин 4x7,5 км на этапе Кубка мира в Хохфильцене.