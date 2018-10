«Будешь никому не нужна»: россиянка отказалась выступать в США

Серьезные соревнования в фигурном катании на взрослом уровне еще не начались, а сборная России уже несет первые потери. 19-летняя фигуристка Елена Радионова отказалась от поездки на этап Гран-при в США из-за неожиданного повреждения.

«Радионова снялась с этапа по причине травмы спины, к сожалению, в спорте такое не редкость. Жаль, что это произошло перед соревнованиями. Надеемся на ее скорейшее выздоровление», — цитирует ТАСС президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Когана.

Сама спортсменка пока никак не прокомментировала злополучную травму. В своем последнем посте в инстаграме она оставила вдохновляющую цитату Пабло Пикассо («Все, что можно вообразить — реально») и казалась вполне довольной жизнью.

В своих соцсетях фигуристка вообще нередко призывает находить в жизни позитив и гораздо больше выкладывает фото с прогулок по Москве, чем с тренировок.

Возможно, к такому философскому взгляду на жизнь девушка пришла после крайне тяжелого периода своей карьеры, который она переживает на протяжении двух последних лет.

В сезоне-2016/17 после весьма успешного начала (первое место этапа Гран-при в Пекине и второе — в Москве) результаты спортсменки неожиданно пошли на спад: в финале Гран-при она допустила ошибки и стала самой последней, а затем провалилась и на чемпионате России, заняв лишь пятое место.

Естественно, что с такими результатами она не смогла отобраться на самые важные старты в том году — чемпионат Европы и мира. А ведь, казалось бы, совсем недавно Елена считалась едва ли не главной фигуристкой России:

она дважды побеждала на юниорском чемпионате мира, брала серебро в финале Гран-при и на первенстве Европы…

Будущая королева льда Евгения Медведева тогда говорила: «Хочу кататься, как Лена Радионова». Однако она же вскоре и начала обыгрывать своего кумира. Сама Радионова вспоминает этот период борьбы с будущей звездой с нотками горечи.

«Помню чемпионат Европы в Братиславе в 2016 году, когда Женя у меня выиграла. Мне тогда было очень обидно: прокатав чисто обе программы, я заняла второе место, хотя Женя упала с двойного акселя.

Но я в таких ситуациях никогда не виню судей или кого-то еще. Вот и тогда винила себя», — приводит слова фигуристки «РИА Новости».

Тем не менее именно с того момента карьера Радионовой начала потихоньку идти под откос. В конце неудачного сезона-2016/17 она приняла решение сменить своего многолетнего тренера Инну Гончаренко, у которой тренировалась с четырех лет и благодаря которой дошла до вершин международных турниров. Наставница не без сожаления признавалась, что предотвратить этот уход было невозможно:

«Конфликта как такового между нами не было. Я знала, что Лена собирается уйти. Просто в какой-то момент поняла, что поменять что-то уже невозможно.

И, по всей видимости, не нужно: пусть человек идет своим путем. Когда она проживет определенный этап в жизни, возможно, по-другому посмотрит на всю эту историю. А возможно, и нет».

Радионова остановила свой выбор на Елене Буяновой, воспитавшей олимпийскую чемпионку Аделину Сотникову. Однако и с новым тренером в сезоне-2017/18 большой успех так и не пришел.

На этапе Гран-при в Москве она стала четвертой, а в Пекине завоевала бронзовую медаль, что, впрочем, не помогло ей пробиться в финал.

На чемпионате России фигуристка и вовсе стала десятой — и на этом сезон для Радионовой был закончен. С такими баллами нельзя рассчитывать на участие в Олимпиаде, чемпионате Европы или мира. Тренер спортсменки Буянова уже тогда сообщила, что они начинают готовиться к следующему сезону — практически за 10 месяцев до его начала.

В августе сама Елена анонсировала, что хочет стать первооткрывателем в фигурном катании и станет первой спортсменкой, выступающей под рэп. Во второй части ее короткой программы под композицию Эми Уайнхаус You Know I'm No Good действительно звучит жесткий бит.

Также девушка поведала о том, что действительно мотивирована продолжать карьеру, несмотря на безграничное доминирование Медведевой и Алины Загитовой, а также вовсю наступающих юниорок с четверными прыжками.

«Я очень люблю фигурное катание и пока не готова перестать кататься. Да, пусть это будет тяжело, трудно, пусть возникают какие-то моменты, которые надо перебороть, но все равно это пока для меня смысл жизни.

И действительно, чего уж тут скрывать, я тот человек, который обожает находиться на публике, любит для нее кататься, любит внимание. Я люблю кататься именно для публики, а не для тренера или судей, благо сейчас очень много всяких различных передач, шоу. И все это очень интересно», — говорила спортсменка.

Однако с самого начала сезона что-то вновь пошло не так. На контрольных прокатах сборной России в сентябре Радионова допустила одно падение во время исполнения произвольной программы, а затем подверглась жесткой критике от консультанта сборной России Татьяны Тарасовой:

«Лена, тебе надо худеть! Ты очень талантливый человек, но ты себя губишь, и я это при всех могу сказать. Ты не можешь заставить себя похудеть. Тебе нужно понять, что с таким отношением ты станешь никому не нужна, никому!»

Затем у спортсменки сорвался старт в официальных соревнованиях — она снялась с произвольной программы на этапе Кубка России в Йошкар-Оле, объяснив это травмой, полученной на разминке.

При этом стоит отметить, что после короткой программы Радионова шла только на девятом месте и вряд ли могла рассчитывать на положительный результат в сумме.

«У меня еще происходит процесс набора формы, оптимальных кондиций я пока не набрала, но буду работать над этим и буду выступать дальше.

Следующие мои старты — этапы Гран-при», — говорила тогда фигуристка.

Однако и с этапа Гран-при в США ей пришлось сняться. Тренер фигуристки пока не может ничего сказать о сроках ее восстановления.

Кажется, фигурное катание может увидеть угасание еще одной молодой звезды. И в последнее время это происходит с пугающей частотой.

