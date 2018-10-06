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Медведева — уже история: Загитова побила мировой рекорд

Загитова обновила мировой рекорд в произвольной программе

Российская фигуристка Алина Загитова установила новый мировой рекорд в произвольной программе: подопечной Этери Тутберидзе удалось чисто исполнить четыре одиночных прыжка и три каскада на турнире в Японии. При этом девушке не хватило совсем немного, чтобы превзойти историческое достижение Евгении Медведевой.

В Японии состоялись необычные соревнования по фигурному катанию Japan Open, на которых спортсмены разделились на три сборные по географическому признаку: Япония, Европа и Северная Америка.

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При этом к участию в турнире допускались исключительно одиночники (не только действующие, но и те, кто уже завершил карьеру и сосредоточился на выступлениях в шоу), а показать на льду нужно было лишь произвольную программу — без короткой.

По таким мудреным правилам в преддверии крупных стартов решили размять себя две россиянки — Алина Загитова и Мария Сотскова.

Они вошли в команду Европы вместе с двумя мужчинами-одиночниками — испанцем Хавьером Фернандесом и латвийцем Денисом Васильевым.

К сожалению, серьезной турнирной борьбы не получилось: парни заняли лишь третье (Фернандес, 157,86 балла) и пятое (Васильев, 129,32) место в своем зачете, сильно уступив по очкам японцам Шоме Уно (первая строчка с 186,69 балла) и Нобунари Оде (второе место — 176, 95).

Сотскова и вовсе провалилась, оказавшись на последней, шестой позиции среди девушек (111,78).

Бороться было не за что, и Загитовой оставалось только катать в свое удовольствие. А ведь именно в таких условиях часто и совершаются уникальные достижения — когда ничего не давит.

Россиянка вышла на лед самой последней среди девушек как главный гвоздь программы.

Местные зрители очень тепло встретили олимпийскую чемпионку, которая до этого провела в Стране восходящего солнца несколько встреч, активно рассказывая о своей любимой собаке японской породы акита-ину по кличке Масару («победа») и делясь ожиданиями от предстоящего сезона.

В такой располагающей атмосфере Загитова и презентовала свою горячую «Кармен», которую мечтала воплотить на льду еще в прошлом году.

Девушка с опасной улыбкой и хитринкой в глазах чертила пируэты на льду, время от времени прижимая руки к бедрам и игриво подпрыгивая.

При этом практически на каждый ярко выраженный акцент в музыке приходился прыжок или каскад, причем все элементы как на подбор получались чистыми, собирая судейские плюсы за исполнение.

Так, Загитовой удались два двойных акселя, тройные риттбергер и флип, а также два каскада из тройных прыжков (лутц + тулуп и лутц + риттбергер) и один + из двойных (тулуп + риттбергер).

Японцы, которые всегда умели оценить по достоинству техническое мастерство и строгость исполнения, зашлись в восторге. После объявления оценок стало ясно — это новый мировой рекорд.

Загитова получила космические 159,18 балла, побив собственное достижение, которое установила совсем недавно на турнире в немецком Оберстдорфе — 158,50.

Конечно, стоит помнить о том, что в настоящее время почти каждое выступление топового фигуриста является потенциальной заявкой на рекорд, поскольку в августе 2018 года была введена новая система оценивания элементов (теперь она варьируется от «-5» до «+5», в то время как раньше диапазон был от «-3» до «+3»), и все предыдущие достижения были списаны как «исторические».

В первый месяц после этого нововведения почти каждый прокат сильных спортсменов приносил очередной рекорд.

Однако достижение Алины уникально тем, что оно почти равно «историческому», которое составляет 160,46 балла.

Такую оценку в апреле 2017 года на командном чемпионате мира получила другая россиянка Евгения Медведева, которая в то время занималась в группе у Этери Тутберидзе.

Сейчас этот рекорд уже ушел в историю, однако по нему вполне можно судить о том, что баллы Загитовой — это не просто мимолетное достижение, как многие предыдущие рекорды, установленные с августа, а серьезная заявка на долгосрочное лидерство.

Жаль, что такое выступление россиянки не помогло победить на Japan Open. Команда Европы с 558,14 балла заняла второе место после японцев.

Однако вряд ли проигрыш в этом подготовительном турнире может хоть как-то расстроить юную фигуристку.

Отрыв почти в 30 баллов от ближайшей соперницы японки Каори Сакамото явно говорит о боевой готовности олимпийской чемпионки. Если Загитовой удастся сохранить такую форму до главных стартов года, то победителя можно будет объявлять заранее.

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