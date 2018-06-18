«На ЧМ-2018 судьи пропускают мимо глаз явную грубость»

— Главные фавориты стартовали на ЧМ-2018 ужасающие — победить удалось лишь Франции, да и то со скрипом, тогда как Аргентина, Бразилия и Германия неожиданно потеряли очки. С чем это может быть связано?



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Владимир Пономарев: На мой взгляд, здесь нужно каждую из команд отдельно разбирать. У Германии, например, сейчас идет частичная смена состава, плюс большая роль в игре бундестим возложена на Месута Озила — но это уже не тот Озил, каким мы его привыкли видеть, он отыгран во многом, в том числе и в плане мотивации. Что касается новичков, то они еще не футболисты сборной Германии в полном смысле этого слова. В итоге порядок у этой команды, на первый взгляд, есть, однако в обороне она вообще никакая — сколько опаснейших выходов было у мексиканцев!

А вот у Франции, Бразилии и Аргентины, думаю, все встанет на свои места — они выйдут из группы, это понятно, да и дальше у них все будет нормально. Пока что фавориты втягиваются, присматриваются, находятся на нервах — нужно просто оклематься.

Те же пентакампеоны, уверен, себя еще покажут, и особенно — их лидер Неймар. Едва ли он настолько дурак, чтобы на мундиале позволить себе провалиться — его огромная зарплата тогда сразу же полетит ко всем чертям.

Сергей Силкин: Да, думаю, что здесь есть тенденция — это недооценка соперника. Мне кажется, что всех этих провалившихся фаворитов мы увидим в совершенно ином свете уже во втором туре: им нельзя проигрывать, так что придется активизироваться.

— Уже практически минул первый круг группового этапа. Какая из увиденных сборных вам больше всего понравилась?

В. П.: Если честно, мне почти все понравились — кроме наших, хоть те и выиграли 5:0, но счет здесь явно не показатель. А так… Бразилия — хорошо, Аргентина — нормально, Мексика — здорово, Сербия — тоже неплохо. Важно понимать, что на чемпионатах мира действительно слабых команд не бывает: здесь существует растерянность, тяжелое втягивание в мундиаль, но не слабость. И, думаю, на этом турнире нам предстоит увидеть еще много сюрпризов.

С. С.: По одной игре судить трудно, но я выделю участников матча Испания — Португалия. С другой стороны, таким интересным они получился во многом из-за большого количества ошибок. При этом думаю, что существует вероятность повторной битвы этих сборных — но уже куда ближе к финалу чемпионата мира.

— На российском мундиале отчетливо прослеживается тенденция максимального неиспользования арбитрами желтых карточек — в каждом из матчей регулярно случаются эпизоды, за которые в той же Лиге чемпионов не обошлось бы без «горчичника», но в данном случае рефери раз за разом ограничиваются устными предупреждениями. На ваш взгляд, правильно ли это — и есть ли шанс, что уже в плей-офф настрой у судей будет совершенно иным?

В. П.: На ЧМ-2018 арбитры исправно дают карточки за задержку игрока руками, и это правильно. При этом они дают бороться — корпус, единоборства… Тут, скорее всего, действительно была установка, и я в этом не вижу ничего ужасного.

А вот неспортивные фолы, грязная игра — за такое хоть удалять можно! Подобное почему-то стали поощрять в последнее время, но это, на мой взгляд, неправильно. Что касается в плей-офф, то там, думаю, «горчичников» будет куда больше, возможно, даже удаления появятся.

С. С.: Установка была.

Если раньше раздавали направо-налево предупреждения, то сейчас арбитры стараются не показывать карточки попросту. Однако в то же время рефери стали пропускать мимо глаз явную грубость, которая обязана караться — к примеру, в матче между Бразилией и Швейцарией Неймара грубо принимали, но судья на это особо не реагировал. А ведь такой игрой человека можно травмировать — и оставлять подобное без внимания попросту нельзя.

Но в целом судейство хорошее, да и в этой скупости арбитров на «горчичники» есть свои плюсы — меньше будет дисквалификаций в важных поединках.Да и не думаю, что подобный стиль судейства как-то особенно сыграет на руку оборонительным командам и позволит воцариться на ЧМ-2018 некому антифутболу.

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