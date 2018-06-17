Крах фаворитов: уверенно побеждает только Россия

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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30
01
02
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11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея —:— скоро
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–2.1 X–3.15 П2–3.9
18:00 Бельгия—Панама —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.15 X–7.3 П2–21
21:00 Тунис—Англия —:— скоро
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена П1–8.7 X–4.5 П2–1.45
15:00 Колумбия—Япония —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена П1–1.68 X–3.55 П2–5.6
18:00 Польша—Сенегал —:— скоро
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак П1–2.3 X–3.1 П2–3.35
21:00 Россия—Египет —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–2.2 X–3.2 П2–3.9
15:00 Португалия—Марокко —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники П1–1.55 X–3.85 П2–6.55
18:00 Уругвай—С. Аравия —:— скоро
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–1.12 X–9 П2–20
21:00 Иран—Испания —:— скоро
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена П1–19.5 X–7.5 П2–1.15
15:00 Дания—Австралия —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена П1–1.8 X–3.55 П2–4.5
18:00 Франция—Перу —:— скоро
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–1.45 X–4.4 П2–7.2
21:00 Аргентина—Хорватия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена П1–1.13 X–8.2 П2–20
18:00 Нигерия—Исландия —:— скоро
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария —:— скоро
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.1 П2–2.6
15:00 Бельгия—Тунис —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак П1–1.32 X–5 П2–10
18:00 Ю. Корея—Мексика —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена П1–6.5 X–4.05 П2–1.52
21:00 Германия—Швеция —:— скоро
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт П1–1.37 X–4.8 П2–8.6
15:00 Англия—Панама —:— скоро
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.18 X–6.55 П2–17
18:00 Япония—Сенегал —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–3.65 X–3.25 П2–2.1
21:00 Польша—Колумбия —:— скоро
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена П1–3.3 X–3.25 П2–2.25
17:00 Уругвай—Россия —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена П1–2.3 X–3.2 П2–3.25
17:00 С. Аравия—Египет —:— скоро
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–7.2 X–4 П2–1.5
21:00 Иран—Португалия —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–10 X–4.85 П2–1.34
21:00 Испания—Марокко —:— скоро
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–1.33 X–4.9 П2–10
17:00 Дания—Франция —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники П1–5.75 X–3.75 П2–1.63
17:00 Австралия—Перу —:— скоро
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт П1–3.5 X–3.4 П2–2.1
21:00 Нигерия—Аргентина —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия —:— скоро
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена П1–13 X–6.15 П2–1.22
17:00 Мексика—Швеция —:— скоро
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена П1–2.4 X–3.25 П2–3.05
21:00 Сербия—Бразилия —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак П1–8.9 X–4.9 П2–1.35
21:00 Швейцария—Коста-Рика —:— скоро
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород П1–1.87 X–3.45 П2–4.4
17:00 Япония—Польша —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена П1–4.2 X–3.45 П2–1.9
17:00 Сенегал—Колумбия —:— скоро
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена П1–3.85 X–3.4 П2–2
21:00 Англия—Бельгия —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград П1–2.9 X–3.3 П2–2.45
21:00 Панама—Тунис —:— скоро
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена П1–3.8 X–3.25 П2–2.05
Сегодня игр нет
17:00 C1 - D2 —:— скоро
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 A1 - B2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 B1 - A2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 D1 - C2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 E1 - F2 —:— скоро
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 G1 - H2 —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 F1 - E2 —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 H1 - G2 —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак
Сегодня игр нет
17:00 A1/B2 — C1/D2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 B1/A2 — D1/C2 —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт
Сегодня игр нет
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
Сегодня игр нет
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
РоссияРоссия
–:––:–5:0
1
1
0
0
5-0
3
2
УругвайУругвай
–:–
1:0–:–
1
1
0
0
1-0
3
3
ЕгипетЕгипет
–:–0:1
–:–
1
0
0
1
0-1
0
4
Саудовская АравияС. Аравия
0:5–:––:–
1
0
0
1
0-5
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИранИран
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
ПортугалияПортугалия
–:–
3:3–:–
1
0
1
0
3-3
1
3
ИспанияИспания
–:–3:3
–:–
1
0
1
0
3-3
1
4
МароккоМарокко
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
–:–2:1–:–
1
1
0
0
2-1
3
2
ДанияДания
–:–
–:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
3
АвстралияАвстралия
1:2–:–
–:–
1
0
0
1
1-2
0
4
ПеруПеру
–:–0:1–:–
1
0
0
1
0-1
0
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
–:––:–2:0
1
1
0
0
2-0
3
2
АргентинаАргентина
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ИсландияИсландия
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
НигерияНигерия
0:2–:––:–
1
0
0
1
0-2
0
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
СербияСербия
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
БразилияБразилия
–:–
1:1–:–
1
0
1
0
1-1
1
3
ШвейцарияШвейцария
–:–1:1
–:–
1
0
1
0
1-1
1
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
МексикаМексика
–:––:–1:0
1
1
0
0
1-0
3
2
ШвецияШвеция
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
Южная КореяЮ. Корея
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
ГерманияГермания
0:1–:––:–
1
0
0
1
0-1
0
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
ПанамаПанама
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
ТунисТунис
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
АнглияАнглия
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ПольшаПольша
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
2
СенегалСенегал
–:–
–:––:–
0
0
0
0
0-0
0
3
КолумбияКолумбия
–:––:–
–:–
0
0
0
0
0-0
0
4
ЯпонияЯпония
–:––:––:–
0
0
0
0
0-0
0
02.07 | 21:00
Ростов Арена
G1
H2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
C1
D2
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
D1
C2
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
F1
E2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
E1
F2
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
B1 - A2
D1 - C2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
A1
B2
–:–
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
H1
G2
–:–
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
B1
A2
–:–
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
A1 - B2
C1 - D2
–:–
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
и
г
и
г
1
Криштиану Роналду
1
3
2
Денис Черышев
1
2
3
Диего Коста
1
2
4
Артём Дзюба
1
1
5
Ирвин Лосано
1
1
6
Альфред Финнбогасон
1
1
7
Александар Коларов
1
1
8
Александр Головин
1
1
9
Серхио Агуэро
1
1
10
Стивен Цубер
1
1
11
Филиппе Коутиньо
1
1
12
Хосе Игнасио Начо
1
1
13
Хосе Мария Хименес
1
1
14
Юрий Газинский
1
1
15
Юссуф Поульсен
1
1
16
Антуан Гризманн
1
1
17
Лука Модрич
1
1
18
Майл Единак
1
1
Крах фаворитов: уверенно побеждает только Россия

Сборные Бразилии и Швейцарии сыграли вничью в матче ЧМ-2018

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Неожиданные провалы Германии и Бразилии, великолепие Мексики и тяжелая победа Сербии — «Газета.Ru» рассказывает о матчах четвертого игрового дня чемпионата мира по футболу — 2018 в России.

Коста-Рика — Сербия — 0:1

Программу четвертого игрового дня на чемпионате мира открывал поединок сборных Коста-Рики и Сербии, которые попали в группу Е к Бразилии и Швейцарии. Встреча проходила в Самаре и собрала 41 432 зрителя. Причем большинство мест на стадионе заняли россияне, которые решили поддержать братьев-славян.

Команды сразу же начали играть без центра поля — они беспорядочно атаковали, создавая хаос у ворот друг друга, чем заставляли своих поклонников едва не ежеминутно хвататься за сердце.

Удивительным образом зрители не увидели голов. Отличную игру демонстрировали голкиперы — Владимир Стойкович и Кейлор Навас. После 20-ти минут игры атакующий пыл команд немного угас, и сборная Коста-Рики предпочла играть вторым номером. Сербия же продолжила создавать моменты, а их соперники заперлись в штрафной. И эта тактика принесла костариканцам ничью по итогам первого тайма. На перерыв команды ушли при счете 0:0.

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Второй игровой отрезок продолжился атаками сербов — и на 56-й минуте европейской команде все же удалось забить.

Идеальный удар со штрафного получился у Александара Коларова. После матча за этот гол защитника «Ромы» признают лучшим игроком встречи.

«Этот штрафной мы заработали в очень сложный момент игры. Я понимал, что могу изменить ход встречи. И именно это у меня получилось. Но в первую очередь это победа команды, и я горд быть капитаном для этих ребят», — приводит слова Коларова пресс-служба ФИФА.

После забитого мяча Сербия отошла к своим воротам. И эта простая тактика принесла свои плоды. Большинство голов костариканцев приходятся на контратаки, а вот с позиционным нападением у сборной из Центральной Америки традиционно возникают проблемы.

В итоге встреча завершилась со счетом 1:0, и Сербия — забегая чуть вперед — возглавила квартет не просто на несколько часов, но как минимум на несколько суток.

После матча полузащитник победившей команды Душан Тадич поблагодарил российских фанатов за поддержку.

«Поддержка от местной публики была фантастической! Нам это очень помогло. Спасибо всем сербским и российским фанатам, которые создали для нас такую приятную атмосферу!»

— сказал вингер.

Германия — Мексика — 0:1

Спустя три часа после закономерной сербской победы сборная Мексики сотворила пока что главную сенсацию чемпионата мира по футболу — 2018, обыграв действующих чемпионов мира — национальную команду Германии. Драматичный поединок состоялся в рамках группы F.

Встреча, которая проходила на московском стадионе «Лужники», неожиданно началась с атак мексиканцев. Команда Йоахима Лева играла немного вальяжно и раз за разом позволяла сопернику проходить свою оборону.

Все это привело к голу во второй половине первого тайма. Автором единственного мексиканского мяча стал нападающий Ирвин Лосано, отличившийся на 35-й минуте после передачи форварда Хавьера Эрнандеса.

Во втором тайме команды имели примерно равные шансы на успех. Немцы осаждали ворота соперника, а мексиканцы раз за разом транжирили опасные моменты в контратаках. В итоге встреча так и завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Мексики. Германия оказалась в шаге от пропасти. Больше действующим чемпионам ошибаться нельзя.

В другом матче группы F встретятся сборные Швеции и Южной Кореи, которые проведут свой матч 18 июня в Нижнем Новгороде.

Примечательно, что немецкую неудачу в «Лужниках» увидели 78 011 болельщиков.

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио после матча посвятил результат фанатам.

«У нас был план, который был разработан шесть месяцев назад. Потом случились травмы. Однако мы сыграли с двумя быстрыми игроками на флангах — и один из них сегодня забил мяч. Мы доставляли много неприятностей сопернику на контратаках. В первом тайме мы доминировали. Понимали, что немцы захотят вернуться в атаку. Нам почти удалось забить второй гол.

Я очень доволен. Наши молодые игроки — будущее мексиканского футбола. Посвящаю этот результат всем мексиканским болельщикам. Они его полностью заслужили. Мы мужественно и с сердцем шли вперед и так же отрабатывали в обороне», — заявил наставник победившей команды.

Бразилия — Швейцария — 1:1

В заключительном матче воскресенья в Ростове-на-Дону сошлись сборные Бразилии и Швейцарии, Здесь, на первый взгляд, изначально все было тоже достаточно очевидно — монструозные подопечные Тите, катком прошедшиеся по квалификации и товарищеским встречам, назывались в преддверии старта турнира одними из главных фаворитов мундиаля. По другую сторону баррикад находилась команда, частенько попадающая в плей-офф крупных международных форумов, однако ныне каким-то великолепием совсем не блещущая.

Как оказалось, недооценки европейцев Бразилия в первом тайме себе не позволила — швейцарцы не показали никакой выдающейся игры, особенно беспомощно действуя в атаке, да и у собственных ворот нередко позволяли себе странные телодвижения.

Так что когда бразильцы усилиями Филиппе Коутиньо, блестящим ударом поразившего «девятку» ворот Яна Соммера, вышли вперед уже на 20-й минуте, после чего стали вести игру, действуя на процентов 30 от своих реальных возможностей (и при этом все равно были близки ко второму мячу), показалось, что исход матча предрешен. Однако в реальности все произошло несколько иначе: во многом нелогичный гол экс-футболиста ЦСКА Стивена Цубера на старте второй половины после подачи с углового настолько ошарашил фаворитов, что те сначала стали позволять себе какие-то дикие ошибки в простейших элементах игры, а затем — все же собравшись с силами — не сумели использовать несколько потенциально спасительных моментов.

В результате встреча так и закончилась — 1:1. Уходя с поля, бразильцы выглядели до боли расстроенными: если те же немцы уступили из-за явных игровых проблем, а также отличных действий соперника, то пентакампеоны фактически собственноручно выбросили два балла в «помойку», слишком рано включив энергосберегающий режим. И теперь если команда вдруг повторит «трюк» еще и против Коста-Рики во втором туре, в полку знаменитых 1:7 и прочих провалов сборной прибудет.

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