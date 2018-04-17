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Московский триллер: как Швед почти победил ЦСКА

ЦСКА одолел «Химки» в Евролиге

Алексей Швед из «Химок» в матче с ЦСКА РИА Новости
Алексей Швед из «Химок» в матче с ЦСКА
Подмосковные «Химки» едва не сотворили гостевую сенсацию в первом матче четвертьфинала баскетбольной Евролиги с московским ЦСКА, уступив главному фавориту турнира всего в три очка. «Газета.Ru» рассказывает о самом интересном эпизоде «дерби Ленинградки» в сезоне.

Подмосковные «Химки» на протяжении 14 официальных матчей не могли обыграть столичный ЦСКА. Что в лиге ВТБ желто-синие подступались к соседям-конкурентам, что на международной арене, результат оставался прежним.

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Даже после получаса фантастического баскетбола от второй команды России непременно случался отрезок, на котором армейцы брали свое.

В стартовом матче четвертьфинала Евролиги-2018 цепочка едва не оборвалась — и, сказать по правде, в чем-то даже жаль использовать сослагательное наклонение по отношению к гостям арены «Мегаспорт».

Они настолько ладно выглядели как по ключевым, так и по второстепенным показателям в сражении, что триумф смотрелся донельзя логичным вознаграждением химчан за старания и мытарства.

Взять, скажем, доантрактную половину поединка. Со старта подопечные Барцокаса принялись эдаким «Голден Стэйтом» поливать по корзине конкурента. Причем в роли Клэя Томпсона использовали обычно скромного Егора Вяльцева.

Да, в былые времена именно против красно-синих атакующий защитник провел самый результативный матч Евролиги, набрав 13 очков. Но здесь же плей-офф, вражеская территория да защита злых гениев химчан — грозных Кори Хиггинса или Уилла Клайберна

Россиянин словно и не заметил обстоятельств: используя дефицит концентрации в защитных порядках ЦСКА, он за четверть часа выполнил стахановскую норму по набранным баллам. А к концу поединка и вовсе перевалил за «двадцатник», посрамив «персональщиков».

После перерыва, например, хотелось восхищаться Томасом Робинсоном. «Великан» обычно срывает овации работой на подборе, где снимает порядка 30 процентов отскоков в собственном тылу, и порядка 20 — в чужом.

Потоптав паркет всего пяток минут в экспозиции, сразу после большого перерыва американец был брошен в бой Георгиосом Барцокасом с единственным напутствием «Верю, что ты наберешь для нас очки» — и всю третью четверть отпахал без замен.

Результат? Центровой не только поддержал защитой партнеров, растерявшихся из-за четвертого фола Алексея Шведа, но и стал ключевой опцией в нападении.

Извлекая максимум пользы из травмы Кайла Хайнса, Томас таранил армейскую «краску» и, словно дефибрилляторами, возвращал «Химки» к жизни результативными бросками.

Тем самым прахом пошли посылы об однотипности нападения желто-синих, якобы завязанных исключительно на Шведе. Пока лучший снайпер Евролиги ждал своего часа, понурив голову от гнета фолов, рулевой гостей, словно из рукава, вытаскивал все новые и новые козыри. И они всякий раз разыгрывались во вражеской вотчине с пользой для дела.

Впрочем, свой вынужденный простой и Швед компенсировал сполна. Но не с места в карьер, а подхватив эстафетную палочку у Дженкинса с Андерсоном.

Последний, толком еще не оклемавшись от травм, старательно — насколько хватало здоровья — сеял панику в «легком» пятаке визави. Чарльз же жестко прихватывал тех, кто впрягался в упряжку вместо Нандо де Коло — в середине второй четверти француз повредил заднюю поверхность бедра и выбыл до конца поединка.

Возможно, американец где-то перебарщивал (фол-аут тому доказательством), но главное, что оторваться в финишном створе сопернику не позволил. Достаточно оценить, насколько неуютно чувствовал себя Хиггинс, так и не нашедший себе роли на паркете, чтобы понять важность вклада Дженкинса в аритмию третьей четверти да перевода матча в нервную концовку.

Отдадим должное и чемпиону страны: в эндшпиле он все же взял свое.

Отчасти за счет гениальной игры Отелло Хантера, который перевоплотился из оборонительного «супермена» в добытчика фолов под чужим кольцом — и безупречного исполнителя штрафа.

Отчасти за счет отменной ротации Димитриса Итудиса, поскольку грек выжал все полезные соки из длины скамейки. Варьируя фланговых исполнителей, специалист не просто вымотал Шведа плотной опекой, но и посадил на фолы его ближайшее окружение. Тогда как переключения классического пятака на «легкий» сбивало с ног остававшихся в строю желто-синих.

Оттуда и нарушения, принесшие ЦСКА 43 штрафных броска, оттуда и потери позиций при погоне, скажем, за Серхио Родригесом — испанец всякий раз, словно чертик из табакерки, выскакивал на линию огня и разил по цели (итогом стал рекорд результативность в карьере в плей-офф).

Оттуда и нехватка концентрации в ключевых моментах: обойди они «Химки» стороной — и не было бы провала 0:11 сразу по итогам получаса игры, а потом энергозатратной погони… Впрочем, стоит ли ставить ли это в вину команде, впервые попавшей в нокаут-раунд Евролиги и сразу угодившей под пресс завсегдатая «Финала четырех»?

Могли ли химчане спасти поединок? В теории, да.

На излете матча очередной героический эпос Шведа едва не закончился хеппи-эндом. Алексей втащил команду в «клатч» дальними попаданиями, наконец-то «расколдовав» себя в серии против ЦСКА — прежде с дальней дистанции мяч из рук защитника летел куда угодно, только не в корзину.

Однако в решающий момент чужой паркет все-таки ушел из-под желто-синих ног: если «посылку» с периметра от Родригеса в развязке кольцо «Мегаспорта» приняло, то чужую «бандероль» «выплюнуло», лишив публику овертайма.

Вдогонку же рефери Гарсия Гонсалес добавил в колебания амплитуды, усмотрев иллюзорный заступ у Вяльцева на владении, которое имело все шансы уравновесить чаши весов…

Получается, осталось ощущение недосказанности и какого-то недополученного удовольствия. Ведь мы привыкли, что истории, полные драматизма, справедливы — и всегда вознаграждают тех, кто старается и бьется до конца.

Впрочем, развязка ли это? Возможно, болельщики ознакомились только с первой главой затяжного детективного романа, где приключениями и триллерами полна каждая страница!

И уже 19 апреля он продолжится там, где на время прервался — то есть на самом интересном месте!

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