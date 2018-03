Реальный претендент: Грищук обошел Крамника

Невозможно поверить, что 14-го чемпиона мира Владимира Крамника называли когда-то королем ничьих, писали о его осторожном, «засушливом» стиле и придумывали прозвища вроде «Kramnik-Drawnik» («Ничейщик»). Такой заряженности на борьбу, такой воли к победе и подлинной страсти к игре шахматный мир не видел, наверное, со времен Роберта Фишера.

На турнире претендентов в Берлине Крамник играет каждую партию с полным напряжением, как последнюю в жизни, не щадя ни себя, ни соперников.

Такой настрой не может не вызывать восхищения как у коллег россиянина, так и у простых любителей шахмат. Другие шахматисты, правда, пытаются порой спрятать свои истинные чувства за легкой иронией, подтрунивая над безапелляционными высказываниями экс-чемпиона мира на пресс-конференциях, когда он в запале переоценивает свои позиции.

В интернете уже появились мемы на эту тему, самый забавный из них — с портретом Крамника и подписью: «Нет, я могу сделать здесь любой ход, и он приводит к немедленному мату: Фа2 — мат, Фd2 — проходит, Фс6 также матует. Я могу даже сделать ход типа Кре6, и это тоже мат на следующем ходу, только чудо может спасти черных» (в оригинале — «No but I can play any move here and it's immediate mate — Qa2 is mate, Qd2 works, Qc6 is also just mate. I can even play some move like Ke6 and it's just mate on the next move, it's just a miracle Black can survive»).

Восьмой тур открывал второй круг турнира претендентов, и вновь в соответствии с правилами представители одной страны должны встретиться друг с другом в стартовых раундах. Владимир Крамник играл черными с Александром Грищуком.

В их первой партии Крамник одержал победу: по дебюту он получил сложную игровую позицию, в которой Грищук, потратив много времени на обдумывание, попал в острый цейтнот, допустил ряд неточностей и проиграл чуть худший эндшпиль. В ответном поединке сценарий оказался иным, неизменными остались только цейтноты.

В начале партии экс-чемпион мира тратил непривычно много времени, хотя дебют у него отработан блестяще, особенно при игре черным цветом. Грищук поблагодарил потом своих секундантов, которые сумели придумать новый, неожиданный порядок ходов: «Я сыграл белыми с Крамником уже, наверное, партий десять с классическим контролем, и впервые получил перевес».

Однако распорядился им Грищук неудачно: он хоть и выиграл пешку, но позволил сопернику получить двух слонов и установить полный контроль над белыми полями; стало ясно, что у черных полная компенсация за небольшой материальный урон. И тут начались чудеса.

На 22-м ходу Крамник мог отыграть пешку, добиваясь легкой ничьей, но отказался от этого продолжения. «Я чрезвычайно удивлен, — признался гроссмейстер Петр Свидлер, комментировавший партию на Chess24. — Неужели это начало рассказа на тему «У меня все время было лучше?» У него ведь не хватает пешки в эндшпиле».

Индийский шахматист Пентала Харикришна сопроводил свою запись в твиттере смайликом: «Хотел бы я знать, у кого лучше в этой позиции. С нетерпением жду пресс-конференцию!» Известный острослов Найджел Шорт высказался куда более категорично: «У черных два слона. Должно быть абсолютно выиграно».

Шутки шутками, а российские гроссмейстеры сражались за доской семь с лишним часов, и возможны были при этом все три результата.

Конечно, если бы Грищук хотел ничью, он мог просто стоять на месте, и ничейный результат в этом случае становился неизбежен.

Однако лишняя пешка обязывала его идти вперед, раскрывая собственные тылы. Об этом и говорил потом на пресс-конференции Крамник:

— Конечно, я не считал, что у меня лучше. Но полагал, что у черных все в порядке и я могу продолжать игру без особого риска.

Владимир терпеливо ждал своего часа. Два контроля миновали, игра продолжалась на добавленном времени. В районе 65 хода компьютер считал позицию примерно равной, однако Свидлер дал более глубокую оценку, поскольку учитывал психологические аспекты: «Единственное, что стоит на пути Крамника к ничьей, это то, что он может играть эту позицию остро на выигрыш…» Так оно и оказалось.

Крамник вначале забросил в тыл соперника двух своих слонов, а потом, когда у Грищука оставалось всего около минуты, отправил к ним на помощь и ладью. Однако Владимир недооценил угрозы своему королю и силу проходных пешек белых.

Александр же в бесконечном цейтноте играл блестяще — да для него это и не цейтнот вовсе, целых 30 секунд на ход! Крамник тоже попал в цейтнот и не сумел решить последнюю задачку, которую задал ему изобретательный соперник. На 91-м ходу черные признали свое поражение.

Когда завершилась пресс-конференция и Владимир Крамник убежал в отель, вопреки обыкновению отказав любителям автографов и фотографий со знаменитостями, корреспондент «Газеты.Ru» поинтересовался у победившего Грищука:

— Александр, по ощущениям, эта партия получилась очень неровной?

— Почему неровной? По-моему, по сравнению со многими другими как раз очень ровная партия! Просто она очень длинная.

Сначала я выиграл пешку, но сделал несколько неудачных ходов, и получилась ничейная позиция. Но Крамник не стал отыгрывать пешку, после чего у меня снова появились шансы.

Хотя выиграть все равно было очень сложно. Потом я опять неудачно стал играть; ясно, что опять на доске была ничья. А в конце мне немножко повезло.

— Сильным оказался маневр белого короля, который прошел в центр окольным путем?

— Ну да. Я думаю, все равно, если черные быстро ничего не сделают, то белые рано или поздно как-то активизируются. Пешка есть пешка. Мне кажется, черным надо было все-таки ее отыгрывать.

На фоне этой масштабной шахматной драмы остальные партии восьмого тура оказались гораздо менее зрелищными, хотя и в них тоже было немало любопытного.

Быстрее всех завершился поединок Шахрияр Мамедьяров — Сергей Карякин. Прямиком из дебюта партия перешла в весьма перспективное для белых окончание, однако Шахрияр действовал как-то беспечно и даже не зацепился за борьбу — ничья на 30-м ходу.

— Крамник наверняка играл бы это окончание семь часов, — улыбался азербайджанский гроссмейстер на пресс-конференции. — А мне было скучно. Не в моем стиле эта позиция, хотелось чего-нибудь поострее!

Упустил перевес, причем гораздо более существенный, и китайский гроссмейстер Дин Лижэнь, игравший белыми с Левоном Ароняном. По словам армянского гроссмейстера, он собирался действовать в этот день солидно — очевидно, чтобы его близкие перевели дух после сумасшедшей партии с американцем Фабиано Каруаной.

Но получился тот самый случай про «благие намерения»: на выходе из дебюта вновь возникла иррациональная позиция, в которой оба короля застряли в центре, да при этом у белых образовалась лишняя пешка. Да, болельщикам Ароняна спокойной жизни ждать не приходится!

Однако, попав в критическое положение, Левон собрался, заиграл очень изобретательно, энергично и с видимой легкостью спас пол-очка.

Еще одна ничья была зафиксирована в поединке двух представителей США Уэсли Со — Фабиано Каруана. Лидер турнира избрал надежную русскую партию, а его соперник пошел по стопам Крамника и решил применить тот же вариант с ранним разменом ферзей, который случился в драматичной партии четвертого тура Крамник — Каруана.

Хотя Фабиано получил тогда отличную позицию по дебюту, в этот раз он первым свернул в сторону. И вновь черные не испытывали особых проблем, а после немного авантюрного наступления белых на ферзевом фланге и вовсе перехватили инициативу. Однако, как только дело дошло до тактических осложнений, Уэсли проявил себя во всей красе: он очень точно считал длинные и рискованные на вид варианты.

Белые пожертвовали качество за две пешки и, скорее всего, могли спокойно защитить чуть худшее окончание, однако Уэсли нашел этюдное решение: после длинного форсированного варианта возникла парадоксальная позиция, в которой конь успешно держал оборону против ладьи и пешки соперника.

Впервые эту ничейную крепость продемонстрировал второй чемпион мира Эмануил Ласкер в партии против своего однофамильца Эдуарда на знаменитом турнире в Нью-Йорке 1924 года. Как оказалось на пресс-конференции, Каруана и Со эту партию не помнили («Это было задолго до моего рождения!» — отшутился Уэсли), но прекрасно понимали, что на доске возникла ничейная стойка.

Таким образом, после восьми туров Фабиано Каруана остается единоличным лидером, на пол-очка от него отстает Шахрияр Мамедьяров, а на третью строчку поднялся Александр Грищук.

Положение участников после восьмого тура: 1. Ф. Каруана — 5,5 очков из 8, 2. Ш. Мамедьяров — 5, 3. А. Грищук — 4,5, 4. Дин Лижэнь — 4, 5-6. С. Карякин, В. Крамник — по 3,5, 7-8. Л. Аронян, У. Со — по 3.

Во вторник, 20 марта, в девятом туре встречаются: Карякин — Крамник, Со — Грищук, Каруана — Лижэнь, Аронян — Мамедьяров.