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Карякин: проголосовал и победил американца

Каруана вышел в лидеры турнира претендентов

Шахматист Сергей Карякин Официальный сайт Кубка мира
Шахматист Сергей Карякин
На шахматном турнире претендентов в Берлине завершился первый круг. Единоличным лидером стал американец Фабиано Каруана, в седьмом туре обыгравший черными Левона Ароняна из Армении. Улучшил свое турнирное положение и россиянин Сергей Карякин, победивший представителя США Уэсли Со.

В Берлине после второго выходного продолжился турнир претендентов на мировую шахматную корону. По случаю воскресного дня «Кюльхаус» под завязку наполнился зрителями, которые иногда нарушали тишину игрового зала.

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Но, как пошутил на пресс-конференции Левон Аронян, если ты играешь хорошо, то никакие помехи тебя не отвлекают, а если плохо, то раздражает буквально все вокруг. Левон отвечал на вопросы со спокойным достоинством, никак не проявляя своих эмоций, хотя поражение в седьмом туре практически лишило его в этом цикле шансов на матч с норвежцем Магнусом Карлсеном.

«Это один из худших турниров в моей карьере; возможно, самый худший», — констатировал Аронян.

В седьмом туре армянский гроссмейстер играл белыми с одним из лидеров — Фабиано Каруаной. Чтобы вернуться в борьбу за первое место, Ароняну обязательно нужно было побеждать опасного конкурента. Для принципиальной битвы он подготовил фантастическую новинку: ход, который выглядел и очень агрессивно, и немного нелепо одновременно.

«Аронян правда сыграл 16.g4, или это «mouseslip» (термин из компьютерных шахмат, означающий, что игрока подвела мышка, когда он передвигал фигуру на мониторе — «Газета.Ru»)? Я бы не сумел предугадать этот ход даже с 10 попыток!» — написал в твиттере английский гроссмейстер Найджел Шорт.

Действительно, было чему удивляться: в известной теоретической позиции белые предложили жертву двух пешек и бросили всех пехотинцев, прикрывавших собственного короля, на штурм неприятельских бастионов.

«Я вначале не поверил, что у белых будет достаточная компенсация за материал, ведь у меня к тому же два слона, — признался Каруана. — Но когда задумался, понял, что не могу найти опровержения идеи белых. Хотя какого-то особого психологического давления я при этом не испытывал — приходилось защищать позиции и похуже!»

Наверняка Аронян подготовил дерзкую идею дома, однако сложилось впечатление, что он не успел очень уж глубоко ее проанализировать. Быть может, он придумал этот штыковой выпад уже по ходу турнира претендентов — после того как в третьем туре Владимир Крамник обыграл его с помощью аналогичного маневра g7-g5. Как бы то ни было, никакой форы по времени Левон не получил, а даже наоборот — он думал дольше, чем соперник, которого застал врасплох.

Каруана избрал «стратегию надежности»: его ходы, наверное, не были сильнейшими, но очень крепкими, и ни в один момент черные не рисковали проиграть. Тогда как Ароняну пришлось напрячь всю свою фантазию, чтобы поддерживать напряжение и нагнетать угрозы на королевском фланге. Левон залез в страшный цейтнот, несколько раз делал ходы на секундах: один раз на трех, второй на девяти…

Но и Каруана — не железный, он тоже, угодив в цейтнот, позволил сопернику нанести эффектный комбинационный удар, после которого на доске могла возникнуть сказочная позиция: у белых была бы всего одна пешка за ладью, но их пехотинцы становились настолько сильны, что нивелировали огромный материальный перевес черных.

Чтоб «сказку сделать былью», Ароняну надо было найти всего один точный ход, однако времени на это не хватило. Импульсивно он объявил два шаха, после чего позиция белых стала безнадежной; на 37-м ходу они признали свое поражение.

Полной противоположностью этому шахматному триллеру оказалась партия другого лидера, Шахрияра Мамедьярова из Азербайджана. Он также играл черными — против Александра Грищука.

Российский гроссмейстер славится своей боевитостью и принципиальностью, плюс последние туры показали, что он набрал форму, демонстрируя игру очень высокого уровня.

Однако что-то он не угадал при подготовке; что именно, Александр объяснять отказался, сказав лишь, что очень разочарован этой партией, поскольку соперник сделал черными ничью, вообще не потратив времени на обдумывание.

Что ж, бывает и такое — Грищук поступил вполне логично. Убедившись, что соперник его перехитрил, не полез на рожон и свернул борьбу.

Первую победу на турнире одержал в этот день вице-чемпион мира 2016 года Сергей Карякин и подробно рассказал о ней «Газете.Ru».

«В выходной день я хорошо отдохнул и подготовился, а сегодня утром съездил проголосовал. Хотел бы поблагодарить посольство России в Берлине: за нами прислали машину, мы заехали на территорию, сразу проголосовали и уехали; все заняло минут 15, включая общение с прессой.

По дебюту я получил преимущество двух слонов и дальше, по-моему, играл логично, но Уэсли Со нашел сильную идею с 11…Bd7 и 12…Rc8, после чего у меня начала «провисать» пешка b4. Наверно, я сделал что-то не то, хотя не видел, честно говоря, где мог бы сыграть лучше. Черным удалось уравнять, и после 23…Nxb2, по-хорошему, уже можно было соглашаться на ничью, но я продолжал выискивать шансы.

Уэсли подвело то, что он стал играть пассивно, хотел сделать ничью со всеми удобствами, а надо было напрячься и найти несколько точных ходов. Он этого не сделал, и его позиция стала неприятной, а потом прозевал проход моего короля на ферзевый фланг, и получилась красивая доминация: у черных вообще не осталось ходов. Пришлось Уэсли отдать коня за пешку, а потом он и вовсе просрочил время. Я рад, что пришла первая победа!

А дольше всех — и это уже не сюрприз — продолжалась партия Владимира Крамника. Почти семь часов экс-чемпион мира пытался сломить сопротивление китайца Дин Лижэня, но безуспешно.

«Мне как самому старшему участнику, возможно, имело смысл сделать несколько коротких ничьих, передохнуть, — рассуждал после окончания поединка Владимир. — Но мне нравится играть так, как я играю: с полным напряжением, выискивая малейшие шансы на победу, и я не собираюсь отказываться от своего стиля».

Крамник попытался завязать белыми вязкую борьбу в английском начале, удерживая фигуры соперника на дистанции, однако допустил неточность и позволил черным нанести мощный удар по центру, после чего инициатива перешла на их сторону.

У Дин Лижэня был приятный выбор: выиграть качество за пешку или забрать ферзя за ладью, коня и пешку. Он выбрал второй путь, но просчитался — не нашел, как добиться реального перевеса, и позволил Крамнику с выгодой для себя упростить позицию.

Чаша весов начала склоняться на сторону белых, однако незадолго до контроля российский гроссмейстер тоже ошибся — позволил сопернику бесплатно забрать важную пешку b3.

Как вскоре выяснилось, реальных шансов на победу у белых после этого не осталось. Хотя Крамник упорно продолжал их выискивать и придумал очень симпатичную ловушку, которую Дин издалека прозевал. Но объективно позиция черных была никак не хуже, у них нашлось достойное возражение, после которого уже белым пришлось форсировать ничью

Положение участников после 7 тура (после первого круга):

1. Ф. Каруана — пять очков из семи, 2. Ш. Мамедьяров — 4,5, 3-5. А. Грищук, Дин Лижэнь, В. Крамник — по 3,5, 6. С. Карякин – 3, 7-8. Л. Аронян, У. Со – по 2,5.

В восьмом туре, который состоится 19 марта, встречаются: Грищук — Крамник, Мамедьяров — Карякин, Дин Лижэнь — Аронян, Со — Каруана.

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