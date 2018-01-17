Макарова и Веснина выиграли за всех

Разбитые надежды

Первой из россиянок утром в Мельбурне вышла на корт Анастасия Павлюченкова. 15-й ракетке первого турнира «Большого шлема» в сезоне противостояла во втором круге Катерина Бондаренко, которую следовало опасаться как очень неприятного соперника.

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Она эти опасения подтвердила своей игрой, сразу же забрав в матче с Павлюченковой инициативу и так и не отдав ее до конца поединка.

В первом сете со счета 3:2 Бондаренко не отдала россиянке ни одного гейма, а во второй партии быстро повела 4:1 с двумя брейками.

Шанс вернуться в игру и переломить ситуацию был у Анастасии, когда она сама сделала брейк и сократила отставание до минимума – 3:4.

Однако Бондаренко быстро собралась и взяла и свою, и чужую подачи, пробившись в третий круг соревнований, где сыграет с еще одной сеяной теннисисткой – словачкой Магдаленой Рыбариковой, в непростом трехсетовом матче одолевшей бельгийку Кирстен Флипкенс.

Когда в Мельбурне был уже день, а температура значительно поднялась, на корт вышла другая россиянка – Дарья Касаткина. Противостояла 23-й ракетке соревнования польская спортсменка Магда Линетт.

Начало игры вышло для Касаткиной очень неудачным – соперница быстро повела с брейком и добилась практически критического перевеса в партии – 5:2.

Однако после этого у Линетт случились проблемы со здоровьем, и было ощущение, что игра дается ей с огромным трудом.

Касаткина смогла выровнять ситуацию, и дело дошло до тай-брейка, но на нем пришедшая в себя Линетт была лучше – 7-4.

Вторая партия для Дарьи сложилась еще хуже. Юная россиянка была непохожа на себя и допускала одну ошибку за другой, даже не заставив Линетт показать на корте что-то по-настоящему выдающееся. 2:6 – и Касаткина выбывает из борьбы совсем не тогда, когда рассчитывала сама.

Женщины, второй круг

Катерина Бондаренко (Украина) – Анастасия Павлюченкова (Россия, 15) – 6:2, 6:3^^^

Магда Линетт (Польша) – Дарья Касаткина (Россия, 23) – 7:6 (7-4), 6:2

Новый поход МакаЛены

В парном разряде Открытый чемпионат Австралии начался на третий день, но он оказался последним для россиянки Натальи Вихлянцевой, заявившейся в сетку в тандеме с представляющей Австралию Ариной Родионовой.

И здесь снова злым гением российских теннисисток выступила украинка Богданова, которая в паре с сербкой Александрой Крунич достаточно легко взяла обе партии с одинаковым счетом – 6:2.

А вот россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина, из всех турниров «Большого шлема» в дуэте не побеждавшие только как раз на Australian Open, где доходили до финала в 2014 году, стартовали в этом году с победы.

Противостояла нашим теннисисткам пара звездных одиночниц, но, как ни старались канадка Эжени Бушар и американка Слоун Стивенс, они не смогли зацепить в этом поединке даже сета.

First win for MakaLena over Bouchard/Stephens pic.twitter.com/toTJJRZcmi — Ilya Ryvlin (@ryvlin) 17 января 2018 г.

Женщины, парный разряд, первый круг

Екатерина Макарова / Елена Веснина (Россия, 2) – Эжени Бушар / Слоун Стивенс (Канада / США) – 6:4, 6:4

Катерина Бондаренко / Александра Крунич (Украина / Сербия) – Арина Родионова / Наталья Вихлянцева (Австралия / Россия) – 6:2, 6:2

Камбэки и ожидание украинского дерби

Среди других матчей третьего дня соревнований, закончившихся к этому моменту, выделяются два противостояния, в которых победители сумели совершить почти невероятные камбэки.

Датчанка Каролин Возняцки, посеянная в Мельбурне под вторым номером, уступила в первом сете малоизвестной хорватке Яне Фетт со счетом 3:6.

Вторую партию Возняцки оставила за собой достаточно уверенно (6:2), но в третьей столкнулась с такими проблемами, что оказалась на грани вылета с соревнований.

Фетт вела в решающем сете со счетом 5:1 и имела два брейк-пойнта на подаче соперницы!

Однако с этого момента Возняцки преобразилась, включила фирменный режим вытаскивания абсолютно всех мячей и выдала мощнейший спурт, выиграв шесть геймов подряд, а вместе с тем и весь поединок!

У мужчин драматичный триллер выдали канадец Денис Шаповалов и посеянный под 15-м номером француз Жо-Вильфрид Цонга, и зрителям впору было пожалеть, что эти теннисисты сошлись так рано.

Шаповалов довольно неожиданно начал агрессивно и выиграл первый сет (6:3), а во втором выдал ряд ярчайших розыгрышей, несколько раз сорвал овацию, но все же позволил сопернику восстановить равновесие – 3:6.

Тем не менее локальная неудача пыл Шаповалова не остудила, и он в третьей партии буквально разнес опытнейшего француза, не только отдав ему лишь один гейм, но и совершив в нем 11 виннерсов.

Цонга смог отыграться в четвертой партии, выцарапав тяжелейший тай-брейк (7-4), но в пятом сете Шаповалов повел 3:0, а при счете 5:3 подавал на матч, однако не сумел реализовать возможность.

Цонга в критический момент выглядел предельно сконцентрированным и стал попадать все подряд, что привело к пяти подряд выигранным геймам в конце матча – 7:5.

Нельзя пройти мимо предстоящего в третьем круге украинского дерби. Четвертая ракетка соревнований Элина Свитолина не без проблем разобралась с недавней обидчицей Марии Шараповой на турнире в Сиднее чешкой Катержиной Синяковой.

Та взяла у Свитолиной первую партию (6:4), однако, уступив во второй (2:6), в третьем сете получила повреждение и уже не могла оказывать настоящего сопротивления – 1:6.

Kostyuk vs Svitolina in R3 #AusOpen.#Kostyuk in November 2017: Of course I follow Elina's results, she is the best tennis player in Ukraine's history. But I don't like when people compare me to other players, I just want to be Marta Kostyuk with my own personality (isport.ua). pic.twitter.com/XkyEoA1Jy1 — Ilya Ryvlin (@ryvlin) 17 января 2018 г.

Сразится в третьем круге турнира Свитолина с его пока главным открытием. 15-летняя Марта Костюк пробилась в основную сетку через квалификацию, а теперь, обыграв уже во втором круге польскую теннисистку Оливию Роговску в матче, где соперницы совершили на двоих 88 невынужденных ошибок,

стала самой юной участницей третьего круга «мейджоров» с 1997 года, когда в третий круг US Open пробилась 15-летняя Мирьяна Лючич-Барони.

Мужчины, второй круг

Рафа Надаль (Испания, 1) – Леандро Майер (Арентина) – 6:3, 6:4, 7:6 (7-4)

Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 15) – Денис Шаповалов (Канада) – 3:6, 6:3, 1:6, 7:6 (7-4), 7:5

Марин Чилич (Хорватия, 6) – Жоау Соуза (Португалия) – 6:1, 7:5, 6:2

Жилль Мюллер (Люксембург, 23) – Малек Жазири (Тунис) – 7:5, 6:4, 6:7 (5-7), 3:6, 6:2

Дамир Джумхур (Босния, 28) – Джон Миллман (Австралия) - 7:5, 3:6, 6:4, 6:1

Райан Харрисон (США) – Пабло Куэвас (Уругвай, 31) – 6:4, 7:6 (7-5), 6:4

Кайл Эдмунд (Великобритания) – Даниил Истомин (Узбекистан) – 6:2, 6:2, 6:4

Женщины, второй круг

Элина Свитолина (Украина, 4) – Катержина Синякова (Чехия) – 4:6, 6:2, 6:1

Каролин Возняцки (Дания, 2) – Яна Фетт (Хорватия) – 3:6, 6:2, 7:5

Елена Остапенко (Латвия, 7), Йин-Йин Дуань (Китай) – 6:3, 3:6, 6:4

Магдалена Рыбарикова (Словакия, 19) – Кирстен Флипкенс (Бельгия) – 6:4, 0:6, 6:2

Марта Костюк (Украина) – Оливия Роговска (Польша) – 6:3, 7:5

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