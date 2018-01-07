От России уплыла медаль

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ТориноБолонья
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17:00
МиланКротоне
1:0
закончен
17:00
НаполиВерона
2:0
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17:00
СПАЛЛацио
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БеневентоСампдория
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17:00
ДженоаСассуоло
1:0
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20:00
РомаАталанта
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КальяриЮвентус
0:1
закончен
Испания / Примера
15:00
Атлетико МХетафе
2:0
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ВаленсияЖирона
2:1
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20:30
Лас-ПальмасЭйбар
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СевильяБетис
3:5
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Кубок Англии
18:00
Манчестер СитиБёрнли
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Норвич СитиЧелси
0:0
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17:00
СеверстальНефтехимик
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СпартакАк Барс
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17:00
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Динамо РСалават Юлаев
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НХЛ / регулярный чемпионат
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Филадельфия ФлайерзСент-Луис Блюз
6:3
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23:00
Даллас СтарзЭдмонтон Ойлерз
5:1
закончен
03:00
Оттава СенаторзТампа-Бэй Лайтнинг
6:3
закончен
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсВанкувер Кэнакс
3:2 (Б)
закончен
03:00
Бостон БрюинзКаролина Харрикейнз
7:1
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04:00
Аризона КойотсНью-Йорк Рейнджерс
1:2 (Б)
закончен
05:00
Колорадо ЭвеланшМиннесота Уайлд
7:2
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06:00
Калгари ФлэймзАнахайм Дакс
3:2
закончен
06:30
Лос-Анджелес КингзНэшвилл Предаторз
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закончен
Единая лига ВТБ
12:00
Астана Нижний Новгород
73:85
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18:00
ВЭФ Автодор
79:82
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НБА / регулярный чемпионат
23:30
Лос-Анджелес КлипперсГолден Стэйт Уорриорз
105:121
закончен
02:00
Бруклин НетсБостон Селтикс
85:87
закончен
03:00
Детройт ПистонсХьюстон Рокетс
108:101
закончен
03:00
Индиана ПэйсерсЧикаго Буллз
125:86
закончен
03:00
Орландо МэджикКливленд Кавальерс
127:131
закончен
04:00
Вашингтон УизардсМилуоки Бакс
103:110
закончен
05:00
Миннесота ТимбервулвзНью-Орлеан Пеликанс
116:98
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06:00
Сакраменто КингзДенвер Наггетс
106:98
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Биатлон / Этап Кубка мира
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17:00
Мужской пасьют
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Испания / Примера
14:00
ЛеганесРеал Сосьедад
1:0
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18:15
БарселонаЛеванте
2:0
2 тайм
20:30
ВильярреалДепортиво
не начался
20:30
Атлетик БАлавес
не начался
22:45
СельтаРеал Мадрид
не начался
Кубок Англии
18:00
Тоттенхэм ХотспурУимблдон
3:0
закончен
19:00
Ноттингем ФорестАрсенал Л
2:1
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23:00
РеннПСЖ
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закончен
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Куньлунь Ред СтарСибирь
7:4
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ЛадаСКА
0:5
закончен
17:00
ЙокеритМеталлург Мг
1:2 (ОТ)
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17:00
ЛокомотивДинамо М
2:1 (ОТ)
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СлованЦСКА
0:1
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Филадельфия ФлайерзБаффало Сэйбрз
не начался
21:00
Нью-Йорк АйлендерсНью-Джерси Дэвилз
не начался
23:00
Вашингтон КэпиталзСент-Луис Блюз
не начался
23:00
Виннипег ДжетсСан-Хосе Шаркс
не начался
23:00
Чикаго БлэкхоуксЭдмонтон Ойлерз
не начался
01:00
Коламбус Блю ДжекетсФлорида Пантерз
не начался
03:00
Детройт Ред УингзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
03:00
Монреаль КанадиенсВанкувер Кэнакс
не начался
03:30
Питтсбург ПингвинзБостон Брюинз
не начался
05:30
Вегас Голден НайтсНью-Йорк Рейнджерс
не начался
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ЦСКА Локомотив-Кубань
14:15
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Даллас МавериксНью-Йорк Никс
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МалагаЭспаньол
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КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
СеверстальАк Барс
не начался
17:00
СпартакНефтехимик
не начался
17:00
ТорпедоСалават Юлаев
не начался
20:30
Динамо РХК Сочи
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсКоламбус Блю Джекетс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Индиана ПэйсерсМилуоки Бакс
не начался
03:30
Бруклин НетсТоронто Рэпторс
не начался
04:00
Чикаго БуллзХьюстон Рокетс
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзКливленд Кавальерс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансДетройт Пистонс
не начался
06:00
Сакраменто КингзСан-Антонио Спёрс
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзДенвер Наггетс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсАтланта Хоукс
не начался

От России уплыла медаль

Россия стала 4-й в женской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону

Сборная России по биатлону стала четвертой в женской эстафете, прошедшей в рамках четвертого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию драматичной гонки, в которой россиянки были максимально близки к долгожданному подиуму.

Трансляция
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14:47

На этом «Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию гонки, напоминая, что сегодня в 16:20 по московскому времени состоится и мужская эстафета, за ходом которой вы также сможете следить вместе с нами. До новых встреч!

14:44

Сборная России же сегодня в топ-4 (+1.04,7) — результат, безусловно, очень достойный, однако крайне обидный, ведь так близко был в концовке подиум...

14:43

Все, оформляет теперь и официально победу Франция, второй к финишу приходят немки (+32,4), третьими — шведки (+48,2).

14:40

Да, Брорссон не оставляет россиянкам шансов на медаль своей стрельбой.

14:39

Как же жаль... Штрафной круг и у России — без медалей, выходит, сегодня...

14:37

Вот это интрига!!! Из восьми выбивает-таки Бреза, принося Франции сегодня золото. А вот немки получают штрафной круг!!! Есть шанс у Юрловой даже на серебро теперь!!!

14:35

Продолжает хорошо идти по дистанции Екатерина — осталось лишь удачно выступить на последнем рубеже. И тогда точно медаль будет долгожданная.

14:32

Попросту блестящие шансы у России на медали — сильно уступает ей идущая четвертой шведка Мона Брорссон. Правда, и от Франции отставание большое — +45.

14:31

Екатерина Юрлова-Перхт идеальна на «лежке»!!! В тройке уже Россия!!!

14:30

Продолжается очная битва лидирующих француженок и немок — на предпоследнем рубеже Жюстин Бреза из шести выбивает, Марен Хаммершмидт — из семи.

14:28

Уже четвертая Юрлова-Перхт!!! Так держать!!!

14:27

Радует, что и у Екатерины ход очень приличный — отыгрывает она постепенно отставание от топ-3. Главное — отстреляться на «5+»!

14:25

Завершать гонку у сборной России, напомним, будет Екатерина Юрлова-Перхт. Нужно ей уже более 40 секунд отыграть для победы.

14:23

35 секунд уступает Татьяна вновь выбившейся в лидеры Франции на закате своей дистанции, отставая при этом от топ-3 лишь на 23 секунды.

14:21

Акимова вновь без промахов!!! Есть шансы на медаль у России!!!

14:20

В итоге вторыми с данного стрельбища выезжают француженки, третьими — шведки.

14:19

Полный провал от Италии (два штрафных круга) и Франции с парой промахов на этом рубеже вкупе с идеальной стрельбой от немки Франциски Пройс, выводят Германию на первую строчку! Кто бы мог в это поверить после жуткого фиаско Хинц на старте!

14:17

Приближаются спортсменки к очередному стрельбищу, туман в области которого сейчас, кажется, лишь увеличивает свою плотность с каждой минутой.

14:15

При этом Акимова еще и ход блестящий показывает! Уже пятая она!

14:13

Акимова без промахов!!! Лишь 46 секунд россиянки отстают от Франции теперь, занимая шестую текущую строчку!

14:12

Теряет лидерство Италия по итогам отчетной стрельбы — на первую строчку вырываются француженки, у которых Селия Эмони была идеально точна, тогда как Гонтье лишь из шести мишени выбить смогла.

14:10

Стоит отметить, что очень плохая видимость сейчас на стрельбище, первой к которому подходит итальянка Николь Гонтье.

14:08

Проходят прямо сейчас очередные смены — у России в бой вступает Татьяна Акимова.

14:07

А вот ход у Дарьи очень хороший! 57 секунд всего Россия уступает итальянкам под конец дистанции Виролайнен. Восьмыми пока что идут россиянки.

14:04

Из семи закрывает Виролайнен... Минуту с небольшим отставание от итальянок теперь составляет.

14:03

Правда, не самое большое оно теперь — Шевалье своей точной стрельбой приближает Францию к Италии!

14:02

Аж два промаха допускает Доротея в своей второй стрельбе! Но лидерство у итальянок все равно остается.

14:00

На отметке 3,5 км лидирует Вивер, Виролайнен уступает ей почти минуту.

13:58

Пять из пяти у Виролайнен! В десятке она теперь!

13:57

Вторыми со стрельбища выезжают белорусские спортсменки, к слову.

13:55

Ошибается единожды Анаис Шевалье! А вот итальянка Доротея Вирер не мажет, благодаря чему возвращает своей сборной лидерство!

13:54

13-й подъезжает к стрельбищу Дарья — в лидерах по-прежнему Франция, которой на последних отрезках удалось даже чуть оторваться от преследователей.

13:53

Удается пока что Виролайнен идти в темпе лидера — и это, конечно, радует.

13:51

Минуту с лишним россиянки уступают от лидирующей Франции при передаче эстафеты...

13:48

Виттоцци, Бескон и Надежда Скардино из Белоруссии чисты на втором стрельбище — именно они сейчас и в лидерах. Сливко опять без промахов — правда, все равно десятая.

13:47

Немки, похоже, сегодня без медалей останутся — аж четыре промаха допустила в этой гонке одна лишь Ванесса Хинц. Очень сложно это будет отыграть.

13:44

Подъезжают уже биатлонистки ко второму стрельбищу — на данный момент отставание Сливко от лидирующей француженки Анаи Бескон составляет более 20 секунд.

13:42

Правда, даже удачная стрельба пока что не позволяет российской сборной идти в лидерах — лишь на 11-м месте сейчас располагается Сливко.

13:40

Пять из пяти у Виктории! В то же время в лидеры после первой стрельбы вырвалась Лиза Виттоцци, тоже не допустившая промахов.

13:38

Вне первой десятки Сливко на подходе к дебютному в гонке стрельбищу.

13:36

Первой пока что идет украинка Анастасия Меркушина, а вот Сливко чуть отстала от топ-группы.

13:33

Отличный старт выдала Сливко! Прямо сейчас идет в лидирующей группе она!

13:30

Гонка стартовала!

13:00

Виктория Сливко, Дарья Виролайнен, Татьяна Акимова, Екатерина Юрлова-Перхт выступят за сборную России.

10:30

Начало гонки в 13.30 мск.

10:00

Онлайн-трансляция женской эстафеты на Кубке мира по биатлону.