От России уплыла медаль

На этом «Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию гонки, напоминая, что сегодня в 16:20 по московскому времени состоится и мужская эстафета, за ходом которой вы также сможете следить вместе с нами. До новых встреч!
Сборная России же сегодня в топ-4 (+1.04,7) — результат, безусловно, очень достойный, однако крайне обидный, ведь так близко был в концовке подиум...
Все, оформляет теперь и официально победу Франция, второй к финишу приходят немки (+32,4), третьими — шведки (+48,2).
Да, Брорссон не оставляет россиянкам шансов на медаль своей стрельбой.
Как же жаль... Штрафной круг и у России — без медалей, выходит, сегодня...
Вот это интрига!!! Из восьми выбивает-таки Бреза, принося Франции сегодня золото. А вот немки получают штрафной круг!!! Есть шанс у Юрловой даже на серебро теперь!!!
Продолжает хорошо идти по дистанции Екатерина — осталось лишь удачно выступить на последнем рубеже. И тогда точно медаль будет долгожданная.
Попросту блестящие шансы у России на медали — сильно уступает ей идущая четвертой шведка Мона Брорссон. Правда, и от Франции отставание большое — +45.
Екатерина Юрлова-Перхт идеальна на «лежке»!!! В тройке уже Россия!!!
Продолжается очная битва лидирующих француженок и немок — на предпоследнем рубеже Жюстин Бреза из шести выбивает, Марен Хаммершмидт — из семи.
Уже четвертая Юрлова-Перхт!!! Так держать!!!
Радует, что и у Екатерины ход очень приличный — отыгрывает она постепенно отставание от топ-3. Главное — отстреляться на «5+»!
Завершать гонку у сборной России, напомним, будет Екатерина Юрлова-Перхт. Нужно ей уже более 40 секунд отыграть для победы.
35 секунд уступает Татьяна вновь выбившейся в лидеры Франции на закате своей дистанции, отставая при этом от топ-3 лишь на 23 секунды.
Акимова вновь без промахов!!! Есть шансы на медаль у России!!!
В итоге вторыми с данного стрельбища выезжают француженки, третьими — шведки.
Полный провал от Италии (два штрафных круга) и Франции с парой промахов на этом рубеже вкупе с идеальной стрельбой от немки Франциски Пройс, выводят Германию на первую строчку! Кто бы мог в это поверить после жуткого фиаско Хинц на старте!
Приближаются спортсменки к очередному стрельбищу, туман в области которого сейчас, кажется, лишь увеличивает свою плотность с каждой минутой.
При этом Акимова еще и ход блестящий показывает! Уже пятая она!
Акимова без промахов!!! Лишь 46 секунд россиянки отстают от Франции теперь, занимая шестую текущую строчку!
Теряет лидерство Италия по итогам отчетной стрельбы — на первую строчку вырываются француженки, у которых Селия Эмони была идеально точна, тогда как Гонтье лишь из шести мишени выбить смогла.
Стоит отметить, что очень плохая видимость сейчас на стрельбище, первой к которому подходит итальянка Николь Гонтье.
Проходят прямо сейчас очередные смены — у России в бой вступает Татьяна Акимова.
А вот ход у Дарьи очень хороший! 57 секунд всего Россия уступает итальянкам под конец дистанции Виролайнен. Восьмыми пока что идут россиянки.
Из семи закрывает Виролайнен... Минуту с небольшим отставание от итальянок теперь составляет.
Правда, не самое большое оно теперь — Шевалье своей точной стрельбой приближает Францию к Италии!
Аж два промаха допускает Доротея в своей второй стрельбе! Но лидерство у итальянок все равно остается.
На отметке 3,5 км лидирует Вивер, Виролайнен уступает ей почти минуту.
Пять из пяти у Виролайнен! В десятке она теперь!
Вторыми со стрельбища выезжают белорусские спортсменки, к слову.
Ошибается единожды Анаис Шевалье! А вот итальянка Доротея Вирер не мажет, благодаря чему возвращает своей сборной лидерство!
13-й подъезжает к стрельбищу Дарья — в лидерах по-прежнему Франция, которой на последних отрезках удалось даже чуть оторваться от преследователей.
Удается пока что Виролайнен идти в темпе лидера — и это, конечно, радует.
Минуту с лишним россиянки уступают от лидирующей Франции при передаче эстафеты...
Виттоцци, Бескон и Надежда Скардино из Белоруссии чисты на втором стрельбище — именно они сейчас и в лидерах. Сливко опять без промахов — правда, все равно десятая.
Немки, похоже, сегодня без медалей останутся — аж четыре промаха допустила в этой гонке одна лишь Ванесса Хинц. Очень сложно это будет отыграть.
Подъезжают уже биатлонистки ко второму стрельбищу — на данный момент отставание Сливко от лидирующей француженки Анаи Бескон составляет более 20 секунд.
Правда, даже удачная стрельба пока что не позволяет российской сборной идти в лидерах — лишь на 11-м месте сейчас располагается Сливко.
Пять из пяти у Виктории! В то же время в лидеры после первой стрельбы вырвалась Лиза Виттоцци, тоже не допустившая промахов.
Вне первой десятки Сливко на подходе к дебютному в гонке стрельбищу.
Первой пока что идет украинка Анастасия Меркушина, а вот Сливко чуть отстала от топ-группы.
Отличный старт выдала Сливко! Прямо сейчас идет в лидирующей группе она!
Гонка стартовала!
Виктория Сливко, Дарья Виролайнен, Татьяна Акимова, Екатерина Юрлова-Перхт выступят за сборную России.
Начало гонки в 13.30 мск.
Онлайн-трансляция женской эстафеты на Кубке мира по биатлону.