Швед удержал «Химки» в зоне плей-офф

В 2018-м проблемы вице-чемпиона России остались теми же, что и в старом году. С боем курантов, как ни загадывали химчане избавления от бед, как ни растворяли пепел от бумажек с желаниями в безалкогольном шампанском — все без толку.

Беда с подбором в отсутствие лечащего запястье Робинсона, нехватка габаритов в «краске» и территории на подходах к ней, короткая скамейка.

Словно заезженная пластинка, по бороздкам которой в одних и тех же местах скачет-сбивается с пути потертая игла, этот горемычный набор синхронно повторялся в речитативе всех комментаторов матча «Бамберг» — «Химки». Хуже того, как ни старались «Оксимироны» разных стран (в целях эксперимента зрители могли переключать с российских вещателей на балканских или прибалтийских), разогнать перечисление бедовых составляющих у них не получалось вплоть до заключительной четверти.

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Так, может, и оставить эти нюансы в прошлом удалось бы к большому перерыву, и переключиться на какие тактические анализы (изучить, например, как гости Баварии адаптируются к аховому положению) получилось.

Однако постоянное вмешательство арбитров в ход матча делало переключение скоростей невозможным.

Понятное дело, пенять на судей — удел слабых. Но, как кажется, в отчетном поединке жаловаться на алогичные свистки резонней в первую очередь как раз победителям. Ведь на решающем отрезке именно «Химки», добавив в мобильности и наконец-то почуяв свободу передвижений, сделали игру молниеносным отрезком из дальнего попадания Зубкова, блока Ханикатта и голевой инициативы Шведа.

Эта акция обернулась максимальным преимуществом в восемь очков — и подарила гостям инициативу в развязке, которую впоследствии «желто-синие» не упустили.

Но ведь сколько нервов пришлось потратить прежде, чем Гиоргос Барцокас и его ассистенты облегченно выдохнули!

Считайте сами. Раз — быстрые фолы целого звена задних игроков «Химок». Причем вслед за «персоналками» Марковича и Шведа дуплетом прилетело Дженкинзу и свело ротацию россиян на дуге к минимуму. Если же учесть, что Чарльзу, отсидевшему затем карантин аж до большого перерыва, сразу после антракта влепили третье предупреждение, «желто-синим» было отчего завестись.

Два — удаление Егора Вяльцева. Форвард химчан — не подарок, и о его манере игры на грани известно всем.

Но когда он сошелся в клинче с Дэном Хэккетом (также отнюдь не ангелом), именно баскетболисту из России влепили двойной технический, услав в раздевалку задолго до экватора встречи. Тем самым «Химки» не только лишились штыка, но и качественного «персональщика». Который, например, мог и тому же Хэккету крови попортить, и разбросавшегося ветерана Райта приземлить.

Три — отсутствие какой-либо последовательности в решениях.

Это раскачивало лодку химчан по бесноватой амплитуде, поскольку нехватку габаритов и постоянный проигрыш мячей на своем щите можно было компенсировать лишь коллективной агрессией. Однако если три раза кряду маневр, совершенный под копирку, оценивается по разному (от правомерного отбора до фола на грани неспортивного), пропадает всяческое понимание того, как вести себя на паркете.

Для командной же системы разрушения Барцокаса с обилием смен, помощи и уничтожения свободного пространства перед чужими игроками эта непоследовательность граничила со смертью.

Четыре — постоянные остановки поединка ради пересмотра повторов или починки часов то на кубе, то на хронометре столика.

Рваный ритм лишал «Химки» кислорода — и аккурат в тот момент, когда Маркович нащупывал темп для идеального разгона транзитной атаки, либо Швед с Томасом ловили синхронность в «пик-н-ролльной» работе. Поначалу Барцокас вместе с подопечными лишь иронично улыбался, понимая, что на войне все средства хороши — и «Бамберг» защищает домашний паркет как может. Но ближе к финальной сирене простой на ровном месте начал подбешивать всех. Ведь лишние паузы не только позволяли воодушевившимся ветеранам немцев, Зисису и Хикману, набраться сил и чуточку перезагрузиться, но и влияли на общее положение дел. То бишь, возвращали матч в удобное для «медведей» русло: тягучее, извилистое, полное мелких контактов, неуклюжих заслонов и маневров.

По сути, хозява в ту пору больше мешали играть в баскетбол сопернику, нежели создавали что-либо самостоятельно.

К чести россиян, они вышли из положения с гордо поднятой головой. Да, «желто-синие» чуть ли не до смерти загнали Шведа, дав ему отдохнуть всего пять с хвостиком минут за вечер. Да, они не сразу нашли подпитку энергией в лице Зубкова. Да, они не в полной мере использовали козыри — в частности, умница Ханикатт то взрывался яркими отрезками в защите, то вновь бегал по всей ширине защиты от фланга к флангу, теряя игроков. Но ведь столкнувшись с реальной угрозой проиграть матч за выход в плей-офф (по другую сторону баррикад находились прямые конкуренты за место в топ-8), «желто-синие» нашли в себе дополнительные ресурсы для достижения цели.

И здесь отметим, как оптимизацию движения мяча в атаке, так и возрожденную защитную мобильность.

И пока «медведи» по старинке переваливались с лапы на лапу, «желто-синие» вприпрыжку умчались к финишной черте за победой. А оттуда, от баварской опушки, до места в топ-4 и вовсе теперь рукой подать. Ведь с триумфами в сезоне «Химки» теперь могут и на «Реал» грозно поглядывать: до испанцев, замыкающих квартет лидеров, всего один успех. И, к слову, именно с «бланкос» россиянам в следующую пятницу играть очередной матч «регулярки» Евролиги.

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