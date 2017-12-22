Загитова показала олимпийские амбиции

На этом «Газета.Ru» завершает свою текстовую онлайн-трансляцию и желает вам удачного вечера!
Итак, Загитова — первая, Сотскова — вторая, Косторная — третья!
Загитова получает 155,44 балла, а в сумме — 233,59! И, конечно, с таким результатом Алина становится новой чемпионкой России! Третий год подряд именно ученица Тутберидзе побеждает на чемпионате страны.
Ну и куда же без красивого заверяющего вращения! Татьяна Тарасова поднялась с ног второй раз за этот день. Потрясающее энергичное катание! Была только одна помарочка в выступлении.
И почти сразу — тройной каскад, все без ошибок! Ну все, пошли прыжки!
А вот и каскад лутц-ритбергер — и все чисто, с хорошим запасом по высоте!
Алина начала с красивого вертикального шпагата и вращений. Все прыжки, как мы знаем, она переносит на вторую часть программы, чтобы получить за них больше баллов.
Итак, выступает лидер короткой программы Алина Загитова!
Оценка Сотсковой за произвольную программу — 145,37 балла, общая сумма — 221,76. Мария выходит на первое место в чемпионате России!
Пока что у Цурской было два прыжка — оба в первой части программы. Основное нас ждет впереди.
Программа кончается разными видами вращения. Были помарочки — все-таки чувствуется усталость после прекрасного финала Гран-при, где Мария стала второй после Загитовой.
Прекрасный каскад из двух прыжков исполнила Сотскова — оба с рукой наверху!
Помарочка у Марии: при приземлении она сильно накренилась в сторону, так что пришлось даже опереться рукой на лед. Однако фигуристка быстро выпрямилась.
Мария Сотскова, которая была второй после короткой программы, вышла на лед!
Цурская получила 132,28 за произвольную программу, 207,61 — в итоге. Она сейчас третья.
Тутберидзе что-то выговаривает своей ученице сразу после выступления.
Все завершилось красивейшим вращением. В целом очень достойно.
И пошли сплошь прыжки без ошибок... ну и характер у Цурской.
Полина разогналась на прыжок и не сделала его, вызвав испуганный вскрик в зале... Однако почти сразу исправилась — и раздались аплодисменты.
Очень легко и непринужденно Полина исполнила первый каскад.
Итак, тройка лидеров по итогам короткой программы вступила в борьбу! Полина Цурская начинает!
Оценка Туктамышевой за произвольную программу — 130,99 балла, в итоге — 202,06. Это четвертое место на данный момент.
В нескольких местах Туктамышева сделала двойной прыжок вместо тройного. Где-то при приземлении «подломилась» нога. В итоге техническая оценка на десять баллов ниже, чем у лидеров.
Елизавета Туктамышева на льду!
Оценка за произвольную программу — 142,93 балла, в сумме — 216,57. Косторная выходит на первое место!
Идеальный прокат. Даже добавить нечего.
Выступает Алена Косторная.
206,60 — в сумме, за произвольную программу — 134,91.
Неплохой прокат. Ошибок нет.
Итак, на льду Анастасия Губанова!
Лед заново залили, и вот уже подходит к концу последняя разминка, в которой будут выступать следующие девушки:
Перерыв перед третьей разминкой.
Оценка за произвольную программу — 129,86, итого — 197, 44. Третий результат на данный момент. Выше — Константинова и Паненкова.
Подопечная Плющенко завершила выступление. Зал очень громко приветствует ее. Что в первой, что во второй части программы было довольно много прыжков.
Прыжки идут один за другим. Хотя иногда Серафиму ведет в сторону, она умудряется приземлиться уверенно, хотя и не очень красиво.
На льду — подопечная Евгения Плющенко Серафима Саханович.
129,44 — за произвольную программу, 196,51 — в итоге.
Прокат безошибочный, очень музыкальный. Сложность, может, не очень высокая, но очень приятно было смотреть на ученицу Алексея Мишина.
Софья Самодурова выступает.
Оценка за произвольную программу — 132,14 балла, в итоге — 201,97. Она вторая после Константиновой.
На прыжковой части была только одна ошибка — один выезд получился не очень красивым. А так все прекрасно!
Первый каскад Паненкова исполнила спустя две минуты после начала программы — во второй половине!
На льду — Дарья Паненкова!
Оценка за произвольную программу — 121,52 баллов.
Ой, ужасное падение! Прямо на «пятую точку». Однако Анастасия поднялась и катается как ни в чем не бывало. Более того, следующие прыжки опять идут без ошибок.
Анастасия Гулякова вышла кататься по музыку из фильма «Привидение». Пока что все прыжки без помарок и с двумя руками!
Оценка Тарусиной за произвольную программу — 129,13, в итоге — 195,59. Промежуточное третье место. А ведь ей всего 14 лет!
Элегантное выступление без ошибок. По сложности, конечно, уступает Константиновой, но в остальном молодец.
Анна Тарусина выступает.
За произвольную программу Станислава получила 144,77 балла, а в итоге — 211,28. Естественно, девушка выходит на первое место. Зал в восторге!
Блестящее выступление! Встала даже Татьяна Тарасова. Ни одной серьезной помарки, все очень красиво, стильно. Молодец! По техническим компонентам Константинова также обошла действующего лидера Радионову.
Станислава Константинова на льду! И сразу же высоченный тулуп!
Итак, сейчас нас ждет небольшой перерыв перед выступлением девушек из второй разминки.
196,78 в сумме получает Радионова, а за программу — 130,62. Пока что на выходит на первое место.
Падений не было — разве что несколько помарок, однако по сложности выступление уступило нынешнему лидеру — Валерии Михайловой, поскольку несколько элементов Радионова не исполнила. Посмотрим на итоговую оценку.
Елена Радионова на льду!
Итак, за программу — 111,96, в итоге — 174,05.
Истоминой завтра уже 16 лет. Поздравляем ее с неплохим дебютом на чемпионате России!
Пару раз Истомина чуть не упала, но тут же выпрямлялась. Молодец!
Неплохой каскад тулуп-тулуп во второй половине выступления удался Софье.
На льду — Софья Истомина. Под жаркие испанские мотивы она почти сразу приземляется с одного прыжка на две ноги. Но в остальном выступление приходит удачи.
За произвольную программу Валерия получает 122,72, а итоге — 186,51.
Михайловой всего 15 лет, а она уже выполняет все прыжковые элементы.
Идеально! Без ошибок! Поздравляем Валерию! Девушка торжествующе вскинула руку — это выступление она явно откатала в удовольствие.
Пока что девушка выступает без ошибок. Прыжки у нее небольшие, но чистые.
Валерия Михайлова вышла отжигать под группу ABBA!
108, 35 за программу и 169,78 — в сумме у Яковлевой.
Ждем оценок. Лидия тем временем поздравляет всех зрителей с Новым годом в телекамеру.
Лидия была на последнем месте по итогам короткой программы. Посмотрим, какое место она займет в итоге. Только что девушка выполнила каскад из тройного риттбергера и двойного тулупа, причем с двумя руками наверху. Мощно.
На льду — Лидия Яковлева! К сожалению, первый каскад немного не задался — приземлилась некрасиво, не сумела «выехать» с прыжка. Тут же чуть не упала, но сумела выровняться.
114, 57 — оценка Леоновой за произвольную программу, 176,72 — в сумме.
Очень впечатляющее выступление! Оценка за компоненты получилась чуть выше, чем у Грачевой.
Тем временем на льду уже Алена Леонова, которая выступает под индийскую музыку. Тройной лутц в начале программы не получился, зато затем все пошло как по маслу — флип, тулуп и комбинированное вращение были исполнены как надо.
Грачева получает 105, 13 за произвольную программу, и 167,3 — ее итоговый результат.
Судьи подсчитывают баллы. Грачева и ее тренер Юлия Лебедева, волнуясь, ожидают оценок.
А вот прыжок с поднятой рукой совсем не удался: Грачева упала второй раз.
Вращение получилось эффектным. Зрители начали аплодировать.
Первый прыжок у Анастасии получился хорошим и очень высоким, а вот с каскада, который последовал за ним, она упала...
Анастасия Грачева из Москвы вышла на лед, чтобы выступить первой!
Фигуристки нарядились в платья для выступлений. Тренеры напряженно наблюдают за их прыжками.
Девушки уже вовсю раскатываются, пока зрители продолжают заполнять трибуны.
Вот такое расписание выступлений у нас сегодня:
Сама Медведева в этом чемпионате России участия не принимает из-за травмы. Главная надежда российского фигурного катания сможет вернуться только в январе — как раз к чемпионату Европы.
По итогам этого чемпионата России должно определиться, какие две фигуристки, помимо Евгении Медведевой, поедут на зимние Олимпийские игры — 2018 в Пхенчхане. Впрочем, Загитова своими уверенными победами на этапах и в финале Гран-при, скорее всего, уже гарантировала себе путевку. Кто же заберет еще одну — Сотскова или Цурская?
По итогам короткой программы лидирует Алина Загитова — на ее счету 78,15 балла. Второй идет Мария Сотскова (76,39), а третьей — Полина Цурская (75,33).
Начало соревнований в 17.35 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции женской произвольной программы на чемпионате России.