Загитова показала олимпийские амбиции

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Италия / Серия А
20:00
КьевоБолонья
2:3
закончен
22:45
КальяриФиорентина
0:1
закончен
Испания / Примера
21:30
БетисАтлетик Б
0:2
закончен
23:30
ЭспаньолАтлетико М
1:0
закончен
Англия / Премьер-лига
22:45
АрсеналЛиверпуль
3:3
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АдмиралТорпедо
0:2
закончен
14:30
Куньлунь Ред СтарСеверсталь
2:1 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Баффало СэйбрзФиладельфия Флайерз
4:2
закончен
03:30
Флорида ПантерзМиннесота Уайлд
4:2
закончен
05:00
Аризона КойотсВашингтон Кэпиталз
3:2 (ОТ)
закончен
05:00
Калгари ФлэймзМонреаль Канадиенс
2:3
закончен
Евролига
20:00
ЦСКА Химки
79:68
закончен
20:30
Анадолу Эфес Олимпиакос
58:61
закончен
22:30
Баскония Барселона
85:82
закончен
22:45
Уникаха Олимпия Милан
74:71
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Детройт ПистонсНью-Йорк Никс
104:101
закончен
03:00
Орландо МэджикНью-Орлеан Пеликанс
97:111
закончен
03:30
Бруклин НетсВашингтон Уизардс
119:84
закончен
04:00
Майами ХитДаллас Маверикс
113:101
закончен
04:00
Хьюстон РокетсЛос-Анджелес Клипперс
118:128
закончен
04:00
Милуоки БаксШарлотт Хорнетс
109:104
закончен
04:00
Оклахома-Сити ТандерАтланта Хоукс
120:117
закончен
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсДенвер Наггетс
85:102
закончен
06:30
Голден Стэйт УорриорзЛос-Анджелес Лейкерс
113:106
закончен
Фигурное катание / Чемпионат России
14:00
Женщины, короткая программа
закончен
17:00
Мужчины, произвольная программа
закончен
Италия / Серия А
14:30
ЛациоКротоне
4:0
закончен
17:00
ДженоаБеневенто
1:0
закончен
17:00
НаполиСампдория
3:2
закончен
17:00
СассуолоИнтер М
1:0
закончен
17:00
СПАЛТорино
2:2
закончен
17:00
УдинезеВерона
4:0
закончен
20:00
МиланАталанта
0:2
закончен
22:45
ЮвентусРома
0:0
1 тайм
Испания / Примера
15:00
Реал МадридБарселона
0:3
закончен
18:15
ВаленсияВильярреал
0:1
закончен
20:30
ДепортивоСельта
1:3
закончен
Англия / Премьер-лига
15:30
ЭвертонЧелси
0:0
закончен
18:00
Брайтон энд Хоув АльбионУотфорд
1:0
закончен
18:00
Манчестер СитиБорнмут
4:0
закончен
18:00
СаутгемптонХаддерсфилд Таун
1:1
закончен
18:00
Сток СитиВест Бромвич Альбион
3:1
закончен
18:00
Суонси СитиКристал Пэлас
1:1
закончен
18:00
Вест Хэм ЮнайтедНьюкасл Юнайтед
2:3
закончен
20:30
БёрнлиТоттенхэм Хотспур
0:3
закончен
22:45
Лестер СитиМанчестер Юнайтед
0:0
1 тайм
КХЛ / регулярный чемпионат
13:30
СибирьСалават Юлаев
3:6
закончен
14:00
АвангардХК Сочи
2:3 (ОТ)
закончен
14:00
БарысНефтехимик
0:4
закончен
16:00
ЛадаДинамо Мн
1:2
закончен
17:00
Динамо МСКА
1:5
закончен
17:00
ЦСКАВитязь
1:3
закончен
19:30
СлованАвтомобилист
4:5 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Нью-Йорк АйлендерсВиннипег Джетс
3:1
3 период
21:00
Бостон БрюинзДетройт Ред Уингз
1:1
3 период
03:00
Коламбус Блю ДжекетсФиладельфия Флайерз
не начался
03:00
Каролина ХаррикейнзБаффало Сэйбрз
не начался
03:00
Питтсбург ПингвинзАнахайм Дакс
не начался
03:00
Нью-Йорк РейнджерсТоронто Мэйпл Лифс
не начался
03:00
Нью-Джерси ДэвилзЧикаго Блэкхоукс
не начался
03:00
Флорида ПантерзОттава Сенаторз
не начался
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингМиннесота Уайлд
не начался
03:00
Эдмонтон ОйлерзМонреаль Канадиенс
не начался
04:00
Даллас СтарзНэшвилл Предаторз
не начался
04:00
Аризона КойотсКолорадо Эвеланш
не начался
04:00
Вегас Голден НайтсВашингтон Кэпиталз
не начался
06:00
Сан-Хосе ШарксЛос-Анджелес Кингз
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксСент-Луис Блюз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Торонто РэпторсФиладельфия Сиксерс
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсМилуоки Бакс
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсБруклин Нетс
не начался
03:00
Вашингтон УизардсОрландо Мэджик
не начался
03:30
Атланта ХоуксДаллас Маверикс
не начался
03:30
Бостон СелтиксЧикаго Буллз
не начался
04:00
Майами ХитНью-Орлеан Пеликанс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизЛос-Анджелес Клипперс
не начался
04:00
Юта ДжазОклахома-Сити Тандер
не начался
04:30
Голден Стэйт УорриорзДенвер Наггетс
не начался
05:00
Финикс СанзМиннесота Тимбервулвз
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
06:00
Сакраменто КингзСан-Антонио Спёрс
не начался
Фигурное катание / Чемпионат России
17:35
Женщины. Произвольная программа
1
Алина Загитова
233,59
2
Мария Сотскова
221,76
3
Алена Косторная
216,57
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
АдмиралСеверсталь
не начался
10:00
АмурТорпедо
не начался
12:30
Куньлунь Ред СтарСпартак
не начался

Загитова показала олимпийские амбиции

Загитова стала чемпионкой России по фигурному катанию

Российская фигуристка Алина Загитова РИА Новости
Российская фигуристка Алина Загитова

Алина Загитова стала чемпионкой России по фигурному катанию, укрепив свои претензии на участие в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане — 2018. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы у женщин.

Трансляция
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20:35

На этом «Газета.Ru» завершает свою текстовую онлайн-трансляцию и желает вам удачного вечера!

20:33

Итак, Загитова — первая, Сотскова — вторая, Косторная — третья!

20:30

Загитова получает 155,44 балла, а в сумме — 233,59! И, конечно, с таким результатом Алина становится новой чемпионкой России! Третий год подряд именно ученица Тутберидзе побеждает на чемпионате страны.

20:29

Ну и куда же без красивого заверяющего вращения! Татьяна Тарасова поднялась с ног второй раз за этот день. Потрясающее энергичное катание! Была только одна помарочка в выступлении.

20:28

И почти сразу — тройной каскад, все без ошибок! Ну все, пошли прыжки!

20:27

А вот и каскад лутц-ритбергер — и все чисто, с хорошим запасом по высоте!

20:26

Алина начала с красивого вертикального шпагата и вращений. Все прыжки, как мы знаем, она переносит на вторую часть программы, чтобы получить за них больше баллов.

20:25

Итак, выступает лидер короткой программы Алина Загитова!

20:24

Оценка Сотсковой за произвольную программу — 145,37 балла, общая сумма — 221,76. Мария выходит на первое место в чемпионате России!

20:20

Пока что у Цурской было два прыжка — оба в первой части программы. Основное нас ждет впереди.

20:20

Программа кончается разными видами вращения. Были помарочки — все-таки чувствуется усталость после прекрасного финала Гран-при, где Мария стала второй после Загитовой.

20:19

Прекрасный каскад из двух прыжков исполнила Сотскова — оба с рукой наверху!

20:18

Помарочка у Марии: при приземлении она сильно накренилась в сторону, так что пришлось даже опереться рукой на лед. Однако фигуристка быстро выпрямилась.

20:16

Мария Сотскова, которая была второй после короткой программы, вышла на лед!

20:15

Цурская получила 132,28 за произвольную программу, 207,61 — в итоге. Она сейчас третья.

20:13

Тутберидзе что-то выговаривает своей ученице сразу после выступления.

20:12

Все завершилось красивейшим вращением. В целом очень достойно.

20:11

И пошли сплошь прыжки без ошибок... ну и характер у Цурской.

20:10

Полина разогналась на прыжок и не сделала его, вызвав испуганный вскрик в зале... Однако почти сразу исправилась — и раздались аплодисменты.

20:09

Очень легко и непринужденно Полина исполнила первый каскад.

20:08

Итак, тройка лидеров по итогам короткой программы вступила в борьбу! Полина Цурская начинает!

20:07

Оценка Туктамышевой за произвольную программу — 130,99 балла, в итоге — 202,06. Это четвертое место на данный момент.

20:05

В нескольких местах Туктамышева сделала двойной прыжок вместо тройного. Где-то при приземлении «подломилась» нога. В итоге техническая оценка на десять баллов ниже, чем у лидеров.

20:01

Елизавета Туктамышева на льду!

20:00

Оценка за произвольную программу — 142,93 балла, в сумме — 216,57. Косторная выходит на первое место!

19:57

Идеальный прокат. Даже добавить нечего.

19:53

Выступает Алена Косторная.

19:52

206,60 — в сумме, за произвольную программу — 134,91.

19:50

Неплохой прокат. Ошибок нет.

19:46

Итак, на льду Анастасия Губанова!

19:45

Лед заново залили, и вот уже подходит к концу последняя разминка, в которой будут выступать следующие девушки:

19:30

Перерыв перед третьей разминкой.

19:21

Оценка за произвольную программу — 129,86, итого — 197, 44. Третий результат на данный момент. Выше — Константинова и Паненкова.

19:20

Подопечная Плющенко завершила выступление. Зал очень громко приветствует ее. Что в первой, что во второй части программы было довольно много прыжков.

19:19

Прыжки идут один за другим. Хотя иногда Серафиму ведет в сторону, она умудряется приземлиться уверенно, хотя и не очень красиво.

19:16

На льду — подопечная Евгения Плющенко Серафима Саханович.

19:15

129,44 — за произвольную программу, 196,51 — в итоге.

19:12

Прокат безошибочный, очень музыкальный. Сложность, может, не очень высокая, но очень приятно было смотреть на ученицу Алексея Мишина.

19:08

Софья Самодурова выступает.

19:07

Оценка за произвольную программу — 132,14 балла, в итоге — 201,97. Она вторая после Константиновой.

19:05

На прыжковой части была только одна ошибка — один выезд получился не очень красивым. А так все прекрасно!

19:03

Первый каскад Паненкова исполнила спустя две минуты после начала программы — во второй половине!

19:00

На льду — Дарья Паненкова!

18:57

Оценка за произвольную программу — 121,52 баллов.

18:55

Ой, ужасное падение! Прямо на «пятую точку». Однако Анастасия поднялась и катается как ни в чем не бывало. Более того, следующие прыжки опять идут без ошибок.

18:53

Анастасия Гулякова вышла кататься по музыку из фильма «Привидение». Пока что все прыжки без помарок и с двумя руками!

18:51

Оценка Тарусиной за произвольную программу — 129,13, в итоге — 195,59. Промежуточное третье место. А ведь ей всего 14 лет!

18:50

Элегантное выступление без ошибок. По сложности, конечно, уступает Константиновой, но в остальном молодец.

18:46

Анна Тарусина выступает.

18:44

За произвольную программу Станислава получила 144,77 балла, а в итоге — 211,28. Естественно, девушка выходит на первое место. Зал в восторге!

18:41

Блестящее выступление! Встала даже Татьяна Тарасова. Ни одной серьезной помарки, все очень красиво, стильно. Молодец! По техническим компонентам Константинова также обошла действующего лидера Радионову.

18:38

Станислава Константинова на льду! И сразу же высоченный тулуп!

18:32

Итак, сейчас нас ждет небольшой перерыв перед выступлением девушек из второй разминки.

18:30

196,78 в сумме получает Радионова, а за программу — 130,62. Пока что на выходит на первое место.

18:28

Падений не было — разве что несколько помарок, однако по сложности выступление уступило нынешнему лидеру — Валерии Михайловой, поскольку несколько элементов Радионова не исполнила. Посмотрим на итоговую оценку.

18:23

Елена Радионова на льду!

18:22

Итак, за программу — 111,96, в итоге — 174,05.

18:20

Истоминой завтра уже 16 лет. Поздравляем ее с неплохим дебютом на чемпионате России!

18:19

Пару раз Истомина чуть не упала, но тут же выпрямлялась. Молодец!

18:18

Неплохой каскад тулуп-тулуп во второй половине выступления удался Софье.

18:16

На льду — Софья Истомина. Под жаркие испанские мотивы она почти сразу приземляется с одного прыжка на две ноги. Но в остальном выступление приходит удачи.

18:15

За произвольную программу Валерия получает 122,72, а итоге — 186,51.

18:14

Михайловой всего 15 лет, а она уже выполняет все прыжковые элементы.

18:13

Идеально! Без ошибок! Поздравляем Валерию! Девушка торжествующе вскинула руку — это выступление она явно откатала в удовольствие.

18:09

Пока что девушка выступает без ошибок. Прыжки у нее небольшие, но чистые.

18:08

Валерия Михайлова вышла отжигать под группу ABBA!

18:07

108, 35 за программу и 169,78 — в сумме у Яковлевой.

18:04

Ждем оценок. Лидия тем временем поздравляет всех зрителей с Новым годом в телекамеру.

18:02

Лидия была на последнем месте по итогам короткой программы. Посмотрим, какое место она займет в итоге. Только что девушка выполнила каскад из тройного риттбергера и двойного тулупа, причем с двумя руками наверху. Мощно.

18:00

На льду — Лидия Яковлева! К сожалению, первый каскад немного не задался — приземлилась некрасиво, не сумела «выехать» с прыжка. Тут же чуть не упала, но сумела выровняться.

17:59

114, 57 — оценка Леоновой за произвольную программу, 176,72 — в сумме.

17:57

Очень впечатляющее выступление! Оценка за компоненты получилась чуть выше, чем у Грачевой.

17:54

Тем временем на льду уже Алена Леонова, которая выступает под индийскую музыку. Тройной лутц в начале программы не получился, зато затем все пошло как по маслу — флип, тулуп и комбинированное вращение были исполнены как надо.

17:52

Грачева получает 105, 13 за произвольную программу, и 167,3 — ее итоговый результат.

17:50

Судьи подсчитывают баллы. Грачева и ее тренер Юлия Лебедева, волнуясь, ожидают оценок.

17:48

А вот прыжок с поднятой рукой совсем не удался: Грачева упала второй раз.

17:47

Вращение получилось эффектным. Зрители начали аплодировать.

17:46

Первый прыжок у Анастасии получился хорошим и очень высоким, а вот с каскада, который последовал за ним, она упала...

17:45

Анастасия Грачева из Москвы вышла на лед, чтобы выступить первой!

17:40

Фигуристки нарядились в платья для выступлений. Тренеры напряженно наблюдают за их прыжками.

17:35

Девушки уже вовсю раскатываются, пока зрители продолжают заполнять трибуны.

17:30

Вот такое расписание выступлений у нас сегодня:

17:25

Сама Медведева в этом чемпионате России участия не принимает из-за травмы. Главная надежда российского фигурного катания сможет вернуться только в январе — как раз к чемпионату Европы.

17:20

По итогам этого чемпионата России должно определиться, какие две фигуристки, помимо Евгении Медведевой, поедут на зимние Олимпийские игры — 2018 в Пхенчхане. Впрочем, Загитова своими уверенными победами на этапах и в финале Гран-при, скорее всего, уже гарантировала себе путевку. Кто же заберет еще одну — Сотскова или Цурская?

17:15

По итогам короткой программы лидирует Алина Загитова — на ее счету 78,15 балла. Второй идет Мария Сотскова (76,39), а третьей — Полина Цурская (75,33).

17:10

Начало соревнований в 17.35 мск.

17:05

Добрый вечер, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции женской произвольной программы на чемпионате России.