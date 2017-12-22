Загитова показала олимпийские амбиции

По итогам этого чемпионата России должно определиться, какие две фигуристки, помимо Евгении Медведевой, поедут на зимние Олимпийские игры — 2018 в Пхенчхане. Впрочем, Загитова своими уверенными победами на этапах и в финале Гран-при, скорее всего, уже гарантировала себе путевку. Кто же заберет еще одну — Сотскова или Цурская?