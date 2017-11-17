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Один буллит в пользу Канады

Молодежная сборная России проиграла суперсерию Канаде по буллитам

Голкипер молодежной сборной России Алексей Мельничук во время последнего матча Суперсерии ФХР
Голкипер молодежной сборной России Алексей Мельничук во время последнего матча Суперсерии

Молодежная сборная России выиграла шестой матч серии против сборных Канадской хоккейной лиги (CHL), сравняв счет в серии по победам но, уступив по буллитам, проиграла общее противостояние. «Газета.Ru» подводит итоги молодежной Суперсерии.

Сборная QMJHL – Сборная России – 1:2, по буллитам – 1-0

К шестому матчу серии со сборными Канадской хоккейной лиги (CHL) российская молодежка под управлением Валерия Брагина подошла при двух победах и трех поражениях.

Уступив в первой игре сборной Западной хоккейной лиги (WHL) с унизительным счетом 0:7 и проигрывая по ходу второго матча ей же 0:3, российские молодые хоккеисты сумели переломить ход игры и реваншировались фирменным «брагинским» камбэком – 4:3.

Затем российская молодежка вышла вперед в серии, переиграв сборную Хоккейной лиги Онтарио (OHL) со счетом 5:2, но не смогла закрепить успех, потерпев поражение в ответном поединке – 2:4.

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В первом матче против сборной Юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) подопечные Брагина были биты со счетом 1:3, а потому для общей победы в Суперсерии, которая стала бы для россиян четвертой в истории, молодежке необходимо было выигрывать шестой матч в основное время, чтобы уровнять очки, а затем побеждать в серии послематчевых буллитов.

Если в первых пяти поединках серии счет неизменно открывали канадские сверстники, то на этот раз связка форвардов питерского «СКА-1946» Андрей Алтыбармакян – Алексей Полодян сработала до того, как Россия пропустила.

На 9-й минуте игры Алтыбармакян доставил партнеру шайбу в круг вбрасывания, а тот с достаточно острого угла выстрелил без шансов для голкипера «Роуэн-Норанда Хаскис» Самуэля Харви.

Правда, канадцы в фирменной манере тут же надавили, и сборная России не выдержала натиска. Сначала Даниил Курашов помог своему голкиперу и выбил уже с линии залетавшую под планку шайбу, но в следующей атаке бросок канадцев с помощью рикошета оказался результативным.

Этот двухминутный отрезок был единственным по-настоящему удачным для хозяев в первом периоде. В остальное время больше и гораздо опаснее атаковали подопечные Брагина, но до первой сирены счет больше так и не изменился.

Во второй 20-минутке игра развернулась, как это часто бывает в еще не вполне взрослом хоккее, на 180 градусов. Уже сборная Квебека висела на российских воротах, и Алексей Мельничук трудился в поте лица, совершая один сейв за другим.

У Харви работы было куда меньше, однако и он продемонстрировал, что сконцентрирован, выиграв несколько дуэлей у форвардов после контратак российской команды.

Третий период, по всем законам жанра, получился обоюдоострым. Оба голкипера не раз спасали свои команды, но канадцев ничейный счет после часа игрового времени устраивал для общей победы в серии по очкам.

Не хватило хозяевам меньше трех минут. На 58-й Виталий Абрамов и Герман Рубцов, выигравший серебро в составе сборной России на последнем молодежном чемпионате мира, убежали вдвоем на одного защитника и Харви, и Абрамов вколотил шайбу в сетку.

Заменив голкипера шестым полевым игроком, сборная Канады едва не сравняла счет, но Мельничуку помогла перекладина.

Так как и российские, и канадские молодые хоккеисты выиграли в серии по три матча в основное время, общего победителя по регламенту определяла серия буллитов, в которой каждая команда должна была исполнить по пять попыток.

Вратари и здесь действовали прекрасно, отразив по четыре броска, но Мельничук не справился в середине серии с попыткой одного из лидеров сборной лиги Квебека Максима Комтуа, а Михаил Мальцев в последней попытке россиян не попал в створ.

Впрочем, несмотря на 11-е в истории поражение от канадцев при всего трех победах, итоги молодежной Суперсерии можно оценить достаточно положительно.

Нынешний созыв подрастающего поколения российских хоккеистов показал свою боеспособность на фоне Канады, которая, как и всегда, будет одним из главных фаворитов декабрьско-январского чемпионата мира.

Команда Брагина имела все отличительные черты типичных молодежек под управлением этого тренера: великолепное первое звено, отличные атаки с ходу, умение терпеть и проявлять характер с бойцовскими качествами, а также классные действия голкиперов на последнем рубеже.

Ну а за связкой Погосян – Алтыбармакян будет особенно интересно понаблюдать теперь в режиме МЧМ. Оба эти форварда подают большие надежды.

Если вспомнить, что две последние серии против канадских молодежек мы проигрывали без особых шансов 1-5 в 2015 году и 2-4 в 2016), то сейчас впечатления от противостояния почти победные.

В конце концов, Россию и Канаду на этот раз разделила только серия послематчевых буллитов, а это совсем-совсем немного. Перед молодежным чемпионатом мира Валерий Брагин уложил надежный фундамент.

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