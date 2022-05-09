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Сгорело более 500 домов, погибли семеро. Последствия пожаров в Сибири

Первые выплаты пострадавшим от пожаров в Красноярском крае уже начали поступать на карты, размер компенсации составляет 15 тыс. рублей на человека. Кроме того, погорельцы, чье имущество было утрачено, получат из резервного фонда краевого правительства от 20 тыс. до 50 тыс. рублей на семью.

Как сообщили в МЧС, жертвами масштабных пожаров в регионе стали семеро, 19 человек получили травмы различной степени тяжести. Ущерб нанечен 60 населенным пунктам. Огонь уничтожил более 500 жилых домов и более 300 строений, сгорели фельдшерско-акушерский пункт и детский сад.

В 16 населенных пунктах края возгорания уже удалось ликвидировать, пожарная обстановка стабилизировалась. Скорость ветра к вечеру должна снизиться до 5 м/с. Пожары тушат более 2 тыс. человек, привлечено 540 единиц техники.

Последствия пожаров в городе Уяр Красноярского края — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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