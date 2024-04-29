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Участница «Фабрики звезд» рассказала, как перегрызла пуповину сына в туалете

Певица Арина Рыженкова заявила, что ей было не больно рожать в туалете

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Первый канал

Певица Арина Рыженкова сообщила в шоу «Звезды сошлись», что ее роды в туалете кафе прошли нормально.

Рыженкова призналась, что всю беременность готовилась к домашним родам, однако схватки произошли в кафе. По словам артистки, роды произошли стремительно — в туалете она почувствовала, как лезет голова ребенка. Девушка сделала настил из штанов и самостоятельно родила. Она уточнила, что морально была к этому готова.

«Пуповину я перегрызла. Ребенок не плакал, он пах шоколадом. Врачи смотрели его вдоль и поперек, он здоров», — рассказала певица.

Рыженкова родила сына 3 января 2024 года в женском туалете московской кофейни. Ее заметили выходящей из уборной с закутанным в ее одежду ребенком.

После этого сотрудники заведения вызвали полицию и скорую помощь. Медики пытались забрать малыша у артистки, но та его не отдавала. Позже врачам удалось уговорить девушку и осмотреть ее с новорожденным.

Рыженкову доставили в роддом ГКБ им. Юдина. Оттуда певицу направили на беседу с психотерапевтом.

Арина Рыженкова приняла участие в шестом сезоне шоу «Фабрика звезд» в 2005 году. Она была первой, кто покинул проект.

Ранее актер Алексей Барабаш объяснил, почему перестал общаться с дочерью.

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