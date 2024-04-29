Во Франции намерены увеличить производство ракет Aster

Глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что предприятиям военно-промышленного комплекса страны нужно отдать приоритет на производство зенитных ракет Aster. Об этом сообщает РИА Новости.

«Впервые я прибегнул к использованию административных полномочий, чтобы распорядиться в отношении ряда подрядчиков отдать приоритет военным заказам в плане гаммы ракет Aster, а гражданские заказы отойдут на второй план», — сказал Лекорню.

До этого Лекорню заявил, что Париж поставит Украине ракеты и сотни единиц бронетехники к 2024 году и началу 2025 года. По его словам, эти машины нужны Украине, чтобы удерживать «такую ​​большую линию фронта». Бронетанковые машины (VAB) являются ключевым моментом для мобильности войск, отметил он.

В настоящее время бронетранспортеры VAB, которые выпускались более 40 лет, во французской армии заменяются бронемашинами Griffon нового поколения. Париж также «разблокирует новую партию ракет Aster 30» для ЗРК SAMP/T, эквивалента американского Patriot, добавил министр.

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