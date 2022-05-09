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Как снимали великие советские фильмы про войну

Многие советские актеры прошли Великую Отечественную войну. Зачастую зритель даже не догадывался, что перед ним на экране герой, награжденный орденами и медалями. Свои военные воспоминания, боль за погибших, гордость за великую победу кинематографисты впоследствии переносили и в творчество.

«Газета.Ru» и телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» в рамках проекта «Бессмертный полк «Мосфильм. Золотая коллекция» вспоминают режиссеров и актеров-фронтовиков, а также их лучшие фильмы о Великой Отечественной войне.

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