Как снимали великие советские фильмы про войну
Многие советские актеры прошли Великую Отечественную войну. Зачастую зритель даже не догадывался, что перед ним на экране герой, награжденный орденами и медалями. Свои военные воспоминания, боль за погибших, гордость за великую победу кинематографисты впоследствии переносили и в творчество.
«Газета.Ru» и телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» в рамках проекта «Бессмертный полк «Мосфильм. Золотая коллекция» вспоминают режиссеров и актеров-фронтовиков, а также их лучшие фильмы о Великой Отечественной войне.
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На съемках кинофильма «В шесть часов вечера после войны» (1944)
Влюбленных Василия Кудряшова и Варю Панкову разлучила война, но они договорились встретиться после победы на Каменном мосту в Москве ровно в шесть вечера. Финал этой истории, задуманный сценаристом Виктором Гусевым был ярким, но трагичным. Варя погибает на фронте, в последние мгновения жизни представив несостоявшееся свидание с любимым. Однако режиссер Иван Пырьев сделал счастливую концовку. Получился фильм-предсказание. По сюжету картины война заканчивается в мае – и герои встречаются на мосту. Фильм вышел в ноябре 1944 года.
Михаил Шолохов и Сергей Бондарчук на съемках кинофильма «Судьба человека» (1959)
Сергей Бондарчук вспоминал, что Михаил Шолохов поначалу не был рад тому, что экранизация повести «Судьба человека» досталась дебютанту. И это несмотря на то, что начинающий режиссер имел опыт работы в фильмах военной тематики в качестве актера («Молодая гвардия», «Повесть о настоящем человеке») и сам был фронтовиком. К тому же – писателю казалось, что интеллигентная внешность Бондарчука, его руки «не дотягивают» до образа простого работяги, которого тот хотел сыграть. Съемки начались весной 1958 года. Встреча Соколова и Ванечки снималась недалеко от станицы Вешенская, родины Шолохова. Бондарчук в образе шофера зашел в дом к писателю, удивив его своим преображением. Наградой Бондарчуку за работу стало не только признание знаменитого литератора, но и благодарность 39 млн зрителей, посмотревших картину только в 1959 году.
Кадр из кинофильма «Судьба человека» (1959)
Кадр из кинофильма «Баллада о солдате» (1959)
В своей книге воспоминаний «Я служил в десанте» режиссер-фронтовик Григорий Чухрай написал: «Мы потеряли на этой войне миллионы людей. Память о них для меня свята. Для того чтобы понять, что значит потерять миллион человек, нужно пережить и понять, что значит для мира потеря одного хорошего человека. Об этом я рассказал в своем фильме «Баллада о солдате».
На роль бойца Алеши Скворцова поначалу утвердили звезду советского кино, 30-летнего Олега Стриженова. Под него уже подбирали партнершу, но Чухрай решил – юных героев, жизнь которых перечеркнула война, должны сыграть ровесники. Так картина стала дебютом Владимира Ивашова и Жанны Прохоренко. На приемке «Баллады о солдате» чиновники от кино назвали сюжет «пессимистичным», а тему «мелкой». Но зрители сделали свой выбор, когда в опросе газеты «Известия» большинство отметило фильм как лучший за 1959 год. Позже к этой оценке добавился 101 приз престижных профессиональных конкурсов.
Кадр из кинофильма «Баллада о солдате» (1959)
Григорий Чухрай на съемках кинофильма «Чистое небо» (1961)
Режиссер Григорий Чухрай встретил войну в 1941 году под Полтавой и на третий день получил ранение. Вылечился, вернулся в строй, из радистов перешел в десантные войска, где все время попадал в опасные ситуации. Как результат – еще несколько ранений и множество наград, среди которых орден Красной Звезды, два ордена Отечественной войны I и II степени, медали «За оборону Сталинграда» и «За взятие Вены». Неудивительно, что война стала для режиссера важной творческой темой.
Однажды ему предложили сценарий о судьбе летчика, работающего над преодолением звукового барьера. Чухрай переосмыслил сюжет. Его героический летчик во время войны попадает в плен. После освобождения он остается без работы, государственной поддержки, его лишают наград как предателя. Такая острая тема могла появиться в кино только в период «оттепели», но даже в этих условиях у фильма оказалась трудная судьба. Он получил приз Московского международного кинофестиваля 1961 года, но в широкий прокат не пошел. Да и по телевидению картину показывали редко вплоть до «перестройки».
Анатолий Папанов в роли генерала Федора Серпилина. Кадр из кинофильма «Живые и мертвые» (1963)
Экранизация первой части одноименного романа Константина Симонова, рассказывающая о событиях 1941 года, была осуществлена режиссером Александром Столпером. Некоторые герои картины имеют реальные прототипы. Один из них – генерал Федор Серпилин в исполнении Анатолия Папанова. Он списан с полковника Семена Кутепова, отличившегося при обороне Могилева в июле 1941 года. «...Папанов сыграл эту роль раньше, чем я дописал последнюю книгу. И сыграл так, что, когда я заканчивал роман, я видел Серпилина именно таким, каким его сыграл Папанов», – написал Симонов в предисловии к трилогии «Живые и мертвые».
Сам Анатолий Папанов ушел на фронт в начале войны. В звании старшего сержанта командовал взводом зенитной артиллерии. Был ранен в ногу под Харьковом в 1942 году и комиссован. В 1967 году актеру довелось вновь обратиться к образу Серпилина в фильме «Возмездие», снятом по второй части романа Симонова – «Солдатами не рождаются».
Владимир Басов и Валентина Титова на съемках кинофильма «Щит и меч» (1968)
Владимир Басов ушел на фронт добровольцем в 1941 году, почти сразу после школьного выпускного, оставив мечты о будущем на потом. Был командиром батареи минометного полка, помощником начальника оперативного отдела артиллерийской дивизии. Закончил войну в 1945 году в Прибалтике.
После демобилизации осуществил довоенную мечту – поступил на актерско-режиссерский курс во ВГИК. Одной из ключевых работ Басова-режиссера стал фильм «Щит и меч», повествующий о деятельности советской разведки в немецком тылу. Прототипом главного героя считается бывший разведчик-диверсант Александр Святогоров (Зорич).Он же был назначен консультантом картины. Чтобы отстоять перед худсоветом кандидатуру Станислава Любшина на роль Иоганна Вайса (Белова), Басов устроил опрос среди разведчиков-ветеранов. Они одобрили выбор режиссера.
На съемках киноэпопеи «Освобождение» (1968, 1970, 1971)
«Освобождение» – масштабный кинопроект, осуществленный на базе киностудии «Мосфильм» кинематографистами СССР, ГДР, Польши, Югославии и Италии. Он включает пять фильмов, действие которых начинается с контрнаступления на Курской дуге и завершается взятием Берлина. Режиссер Юрий Озеров, прошедший войну от Москвы до Кенигсберга, отмечал: «Мне хотелось рассказать о войне в целом, показать, какой она была, сделать фильм в жанре исторической хроники» (из книги Николая Николаевича Озерова «Всю жизнь за синей птицей»). В этом ему помогали маршалы-консультанты, собственный опыт и память тех участников съемочной группы, чьи судьбы изменила война.
Владислав Стржельчик в роли генерала Алексея Антонова. Кадр из кинофильма «Освобождение» (1968, 1970, 1971)
Владислав Стржельчик, исполнитель роли военачальника Алексея Антонова, тоже имел фронтовое прошлое. Актера призвали в армию во время советско-финской войны. Служил в артиллерийском полку, проходил курс молодого бойца под Ленинградом. Отечественную войну прошел в должности командира отделения. Даже на передовой занимался самодеятельностью – поднимал дух солдат, участвуя в армейском ансамбле. Роль Алексея Антонова стала знаковой в фильмографии артиста – этот образ он создал еще в кинолентах «Фронт за линией фронта», «Фронт в тылу врага», «Освобождение», «Освобождение Праги».
Петр Глебов в роли полководца Павла Алексеевича Ротмистрова. Кадр из кинофильма «Освобождение» (1968, 1970, 1971)
Петр Глебов появился в «Освобождении» в образе полководца Павла Алексеевича Ротмистрова. В 1941 году Глебов, актер Оперно-драматической студии Станиславского, не стал эвакуироваться, а вместе с товарищами отправился защищать Москву. Его орудийный расчет зенитно-артиллерийского полка охранял небо Подмосковья.
На съемках кинофильма «Освобождение» (1968, 1970, 1971)
Владимир Самойлов в роли комиссара Ермолаева. Кадр из кинофильма «Фронт без флангов» (1974)
В 1974 году на экраны страны вышел фильм «Фронт без флангов», ставший первой частью трилогии о партизанском отряде майора Млынского (Вячеслав Тихонов). В основе сценария – роман Семена Цвигуна. Заместитель председателя КГБ СССР не понаслышке знал о рассказанных событиях. Как и главный герой, он сначала работал директором школы, затем стал чекистом, а во время войны служил в регулярной армии, был в партизанском отряде.
Владимир Самойлов – еще один фронтовик, связанный со съемками фильма. Он сыграл дивизионного комиссара Ермолаева. Сам же Владимир Яковлевич ушел на фронт 17-летним, служил в артиллерии. Воевал в Польше, Германии. При штурме Бреслау получил ранение в ногу. После войны Самойлов исполнил свою мечту и получил актерское образование в Одесском театральном училище.
Сергей Бондарчук в роли Ивана Звягинцева. Кадр из кинофильма «Они сражались за Родину» (1975)
Для режиссера Сергея Бондарчука экранизация незаконченного произведения Михаила Шолохова – важная веха в творчестве. Он сам прошел фронт, чувствовал то, что могло быть на душе у каждого солдата. Как актер сыграл в картине бывшего комбайнера Ивана Звягинцева, тяжело раненого и пережившего операцию в полевых условиях. Сам же Бондарчук ушел на войну в 1942 году, будучи артистом Грозненского театра. Воевал на Северном Кавказе. Ему было важно, чтобы исполнители ведущих ролей, так или иначе, помнили военное время.
Юрий Никулин, Сергей Бондарчук на съемках кинофильма «Они сражались за Родину» (1975)
Среди актеров-фронтовиков картины – Юрий Никулин, исполнитель роли рядового Некрасова, страдающего «окопной болезнью». Юрий Владимирович был призван в армию в 1939 году, а демобилизовался лишь в 1946-м. Охранял Ленинград во время советско-финской войны, когда служил в зенитно-артиллерийском полку. Затем был командиром отделения разведки, помощником командира взвода.
Иннокентий Смоктуновский в роли хирурга. Кадр из кинофильма «Они сражались за Родину» (1975)
Бывшему фронтовику Иннокентию Смоктуновскому в фильме досталась роль врача-хирурга. Сам же он служил в стрелковой дивизии. На фронт попал в 1943 году в разгар контрнаступления на Курской дуге. В декабре оказался в плену под Житомиром, но бежал и присоединился к партизанам. Когда отряд соединился с войсками, Иннокентий Михайлович продолжил сражаться на фронте. Старший сержант Смоктуновский закончил войну в Германии.
Кадр из кинофильма «В день праздника» (1978)
«В день праздника» – одна из тех редких картин, в которых говорится о войне, но без батальных сцен и с точки зрения мирного времени. От этого взгляд на прошлое становится еще более пронзительным. Все это благодаря режиссеру и сценаристу Петру Тодоровскому. Сюжет фильма подсказала его случайная встреча с бывшим фронтовиком, разуверившимся в идеалах и реалиях современной жизни. Наверняка Тодоровскому были понятны переживания солдата, у которого не все сложилось так, как он мечтал, вернувшись с войны. Режиссер сам испытал все тяготы службы, когда 18-летним попал в Саратовское военно-пехотное училище, а в 1944-м – на фронт. Командовал минометным взводом, дошел до Эльбы, освобождал Берлин.
Режиссер Юрий Озеров на съемках батальных сцен
В середине 1980-х годов режиссер Юрий Озеров осуществил давнюю задумку – снять историческую киноленту о начальном этапе Великой Отечественной войны. Премьера картины была приурочена к 40-летию Победы и потрясла зрителей не только масштабом съемок и охваченных событий, но и редкой документальностью. Все действующие лица в сюжете – реальные люди с реальными судьбами. Озеров сам выступил сценаристом картины. Фронтовик, начавший войну рядовым связистом под Москвой, он закончил ее под Кенигсбергом в звании майора. «Мне, двадцатилетнему офицеру связи Генерального штаба, довелось быть участником великого московского сражения. Я помню еще не покрытых славой полководцев Жукова, Шапошникова, Василевского, Соколовского, Ватутина, Доватора… Они отстояли Москву в том, 1941-м», – говорил Юрий Николаевич (из книги Николая Озерова «Всю жизнь за синей птицей»).
На съемках кинофильма «Битва за Москву» (1985)
Были фронтовики и среди актеров картины. Евгений Буренков в 18 лет ушел на фронт добровольцем. Начал службу в стрелковой роте рядовым солдатом, был комсоргом, завершил фронтовой путь в звании старшего сержанта. Участвовал в боях за Ленинград и Прибалтику, отмечен орденом Красной Звезды, медалью «За оборону Ленинграда» и другими наградами. Образ маршала Александра Михайловича Василевского он создал не только в фильме «Битва за Москву», но и в других картинах Юрия Озерова – «Освобождение: Огненная дуга», «Солдаты свободы», «Сталинград».