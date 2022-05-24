Тысячи пострадавших: Ирак и Кувейт накрыло песчаной бурей

Вечером 22 мая Кувейт и большинство районов Ирака настиг пылевой фронт, небо стало оранжевым, видимость упала практически до нуля, дороги занесло песком. Метеорологи сообщают, что песчаная буря продлится еще двое суток.

Из-за непогоды понедельник объявили нерабочим днем во всех госучреждениях, кроме тех, которые связаны со здравоохранением, силами безопасности, экстренными и коммунальными службами. Кроме того, в ряде учебных заведений отменили экзамены, закрылись международные аэропорты и биржи.

От сильнейшей песчаной бури пострадали более двух тысяч человек. Сотням граждан страны потребовалась помощь медиков.

За последние недели это не первая песчаная буря в регионе. Всего с середины апреля их было девять. Ученые считают, что это связано с изменением климата.

Министерство окружающей среды страны выпустило предупреждение, что в течение следующих двух десятилетий Ирак может пережить в среднем 272 дня песчаных бурь в году, а к 2050 году их число превысит 300 дней.