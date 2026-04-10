Путин и Кадыров обсудили меры помощи Чечне после аномальных паводков

Путин, Кадыров и Куренков обсудили оказание помощи Чечне после подтоплений
Президент РФ Владимир Путин обсудил с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и руководителем МЧС России Александром Куренковым ситуацию с паводками в регионе и меры оказания помощи. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретарь главы государства Дмитрия Пескова.

«Обсудили вопросы, связанные с оказанием помощи республике после подтоплений и паводков, вызванных аномальными осадками, и вопросы об оказании помощи пострадавшим жителям республики», — сказал представитель Кремля.

В конце марта — начале апреля в Чечне и Дагестане вследствие обильных осадков произошли подтопления, камнепады и сходы селевых масс. В результате возникли перебои в энергоснабжении, население нескольких населенных пунктов пришлось эвакуировать. В этих регионах введен федеральный уровень ЧС.

По информации Рамзана Кадырова, в Чечне повреждено более 4 тысяч домов, 438 участков автомобильных дорог и 48 мостов.

Ранее в Росгидромете предупредили, что Чечню ожидают новые ливни и наводнения.

 
