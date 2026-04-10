В шахте на юге России произошло ЧП

В Ростовской области погиб шахтер при проведении работ забоя монтажной камеры

Один человек погиб и трое пострадали в шахте в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Ростовской области.

По информации ведомства, в шахте Красносулинского района при проведении работ по заряжению забоя монтажной камеры произошел хлопок. В результате один из шахтеров получил травмы, несовместимые с жизнью, еще троим понадобилась помощь медиков.

На месте происшествия находятся следователи и криминалисты, они выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Следственный отдел по городу Красный Сулин возбудил уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В начале февраля в Ростовской области произошел взрыв на шахте «Садкинская», в результате чего пострадали четыре человека.

Ранее в Амурской области два человека оказались под завалами после обрушения заброшенной штольни.