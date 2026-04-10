Куклачев о том, чего не хватает России: «Надо поставить забор от всех»

Дрессировщик Куклачев заявил, что Россия может производить все, кроме бананов
Григорий Сысоев/РИА Новости

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев рассказал, чего не хватает России для полной автономности. О том, что страна может производить почти все, он поговорил с РИА Новости.

По словам Куклачева, он всегда говорил о самодостаточности России.

«Надо поставить от всех забор и только бананов купить. Все остальное мы должны делать сами: машины, самолеты — все сами», — сказал он.

Артист заявил, что не думает о жизни за границей и предпочитает не акцентировать внимание на политике. Своей главной задачей он назвал создание праздника, радости и желания жить у гостей своего Театра кошек.

В декабре 2024 года Юрий Куклачев признался, что кошки вернули его к жизни после перенесенного инфаркта. Дрессировщик вспомнил, как питомцы побежали к нему тереться и обнимать, как только тот пришел из больницы.

Накануне сын Куклачева объяснил, почему не держит домашних кошек.

Ранее сообщалось, что кошки Куклачева отказались работать после его госпитализации.

 
