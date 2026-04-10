Капитан клуба НХЛ оценил карьеру Овечкина

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Сидни Кросби заявил, что Александр Овечкин сделал потрясающую карьеру, передает The Athletic.

«Он многого добился и сделал потрясающую карьеру. И я знаю, что он по-прежнему невероятно увлечён этой игрой. Это очевидно», — сказал Кросби.

22 марта Овечкин забросил 1000-ю шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Колорадо Эвеланш». Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 1000 голов за карьеру с учетом плей-офф. На данный момент на его счету 1005 заброшенных шайб.

В апреле 2025 года российский спортсмен побил рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее российский комментатор поставил Гретцки выше Овечкина.