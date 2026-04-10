Петербурженку арестовали за то, что она заставила бомжей пойти на СВО и забрала выплаты

В Петербурге женщину обвинили в том, что она забрала себе деньги бойцов СВО

Жительнице Петербурга избрали меру пресечения после обвинения в мошенничестве, связанном с выплатами участникам СВО. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, местная жительница, которая является соцработницей, нашла двух мужчин без определенного места жительства. После подписания контракта мужчины должны были получить соответствующие выплаты, но женщина обманом убедила передать ей карты, куда пришли деньги.

Обвиняемая сняла со счетов пострадавших 12,7 миллионов рублей, которые потратила по своему усмотрению.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Фигурантке уже предъявили обвинения.

Суд арестовал соцработницу, под арестом она пробудет до 6 июля текущего года.

Подобная схема до этого была раскрыта в Чувашии. Компания втиралась в доверие к мужчинам с зависимостями, затем заставляла жениться на определенных женщинах и заключать контракт для участия в СВО. Злоумышленники получали выплаты и продавали имущество бойцов.

Ранее мошенники создали сотни сайтов для кражи денег у участников СВО.