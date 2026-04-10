Легенда «Зенита» рассказал, почему команда может обыграть «Краснодар»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Александр Кержаков заявил в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!» что команда может обыграть «Краснодар» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

«У «Зенита» есть «аура Семака». Когда «Зенит» может серьёзно провалиться в случае поражения, то они выигрывают матчи вопреки, и здесь вполне вероятна такая ситуация», — сказал Кержаков.

Встреча между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдет 12 апреля. Команды выйдут на поле в 19:30 по московскому времени.

После 23 туров в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) лидирует «Краснодар» с 52 набранными очками. Вторым идет «Зенит» (51), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (44).

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

