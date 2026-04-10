Пензенец передал данные украинской разведке и получил 13 лет за госизмену

В Пензе местного жителя осудили на 13 лет за госизмену

В Пензе вынесли приговор местному жителю, передавшему данные украинской разведке. Об этом сообщает пресс-служба Пензенского областного суда.

Инцидент произошел в мае 2024 года. Пензенец в переписке с человеком, представившимся военным Главного управления разведки Минобороны Украины, раскрыл ему сведения о местном оборонном предприятии. Отмечается, что эти данные составляют служебную тайну в области обороны и могут быть использована против безопасности России. Незаконные действия мужчины пресекли сотрудники органов безопасности.

В отношении горожанина возбудили уголовное дело по т. 275 УК РФ — государственная измена. В ходе расследования он оказал правоохранителям активное содействие и полностью признал вину — суд расценил это как смягчающие обстоятельства так же, как и наличие у мужчины малолетнего ребенка. Отягчающим обстоятельством признали совершение преступления в период мобилизации по мотивам политической ненависти.

Виновному назначили 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, последующим ограничением свободы на один год и штрафом в 300 тысяч рублей.

