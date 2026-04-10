Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

Пензенец передал данные украинской разведке и получил 13 лет за госизмену

В Пензе вынесли приговор местному жителю, передавшему данные украинской разведке. Об этом сообщает пресс-служба Пензенского областного суда.

Инцидент произошел в мае 2024 года. Пензенец в переписке с человеком, представившимся военным Главного управления разведки Минобороны Украины, раскрыл ему сведения о местном оборонном предприятии. Отмечается, что эти данные составляют служебную тайну в области обороны и могут быть использована против безопасности России. Незаконные действия мужчины пресекли сотрудники органов безопасности.

В отношении горожанина возбудили уголовное дело по т. 275 УК РФ — государственная измена. В ходе расследования он оказал правоохранителям активное содействие и полностью признал вину — суд расценил это как смягчающие обстоятельства так же, как и наличие у мужчины малолетнего ребенка. Отягчающим обстоятельством признали совершение преступления в период мобилизации по мотивам политической ненависти.

Виновному назначили 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, последующим ограничением свободы на один год и штрафом в 300 тысяч рублей.

Ранее в Томской области подростки получили приговор по делу о диверсии.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
