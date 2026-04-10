Мужчина угрожал ножом двум мальчикам в петербургском подъезде

В Петербурге мужчина в подъезде дома угрожал ножом двум детям. Об этом сообщает ГУ Росгвардии города.

Инцидент произошел 9 апреля на проспекте Ударников. Местная жительница сообщила в полицию, что ее девятилетний сын и его друг спускались по лестнице на прогулку, когда на одном из этажей к ним подошел мужчина с ножом и стал угрожать детям физическим устранением. Испуганные мальчики забежали обратно в квартиру и закрылись, а злоумышленник остался на лестничной клетке.

Прибывший на место происшествия наряд Росгвардии задержал подозреваемого и доставил его в отдел полиции. В данный момент детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее житель Югры гонялся за детьми с ножом по двору и получил реальный срок.