Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

В Иране раскрыли условие для отказа от переговоров с США

Press TV: Иран прекратит переговоры с США в случае ударов по Ливану
Matteo Benegiamo/Shutterstock/FOTODOM

Иран прекратит любые переговоры с Соединенными Штатами в Пакистане, касающиеся урегулирования конфликта и достижения двустороннего соглашения в случае возобновления Израилем бомбардировок территории Ливана. Об этом заявил телеканал Press TV со ссылкой на свои источники.

По данным вещателя, если Израиль нарушит действующее перемирие и вновь нанесет удары по Бейруту, иранская сторона незамедлительно прекратит участие в переговорном процессе.

Сообщается, что Иран несколько раз переносил отправку своей делегации в Исламабад для проведения переговоров с США из-за продолжающихся атак Израиля на ливанской территории. Иранская сторона предупредила Вашингтон, что продолжение израильской агрессии может поставить крест на переговорах, в результате чего США были вынуждены оказать давление на Израиль, чтобы тот прекратил нанесение ударов по Бейруту.

7 апреля в США объявили о двухнедельном перемирии с Ираном. Белый дом получил от Тегерана план урегулирования конфликта, включающий 10 пунктов. Исламская Республика, в свою очередь, согласилась разблокировать Ормузский пролив.

Ранее Пезешкиан заявил, что удары по Ливану сделают бессмысленными переговоры с США.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!