В Иране раскрыли условие для отказа от переговоров с США

Press TV: Иран прекратит переговоры с США в случае ударов по Ливану

Иран прекратит любые переговоры с Соединенными Штатами в Пакистане, касающиеся урегулирования конфликта и достижения двустороннего соглашения в случае возобновления Израилем бомбардировок территории Ливана. Об этом заявил телеканал Press TV со ссылкой на свои источники.

По данным вещателя, если Израиль нарушит действующее перемирие и вновь нанесет удары по Бейруту, иранская сторона незамедлительно прекратит участие в переговорном процессе.

Сообщается, что Иран несколько раз переносил отправку своей делегации в Исламабад для проведения переговоров с США из-за продолжающихся атак Израиля на ливанской территории. Иранская сторона предупредила Вашингтон, что продолжение израильской агрессии может поставить крест на переговорах, в результате чего США были вынуждены оказать давление на Израиль, чтобы тот прекратил нанесение ударов по Бейруту.

7 апреля в США объявили о двухнедельном перемирии с Ираном. Белый дом получил от Тегерана план урегулирования конфликта, включающий 10 пунктов. Исламская Республика, в свою очередь, согласилась разблокировать Ормузский пролив.

Ранее Пезешкиан заявил, что удары по Ливану сделают бессмысленными переговоры с США.