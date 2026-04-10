Журналист «Новой газеты» Ролдугин отказался признать вину

Журналист Ролдугин не признал вину по делу об использовании персональных данных

Журналист «Новой газеты» Олег Ролдугин заявил, что не признает вину по делу о незаконном использовании персональных данных. Об этом пишет РИА Новости.

«Вину за что? Нет, не признаю», — сказал журналист в зале суда.

Журналист добавил, что арестовать «заведомо невиновного человека в Страстную пятницу — это неправильно».

Уголовное дело, касающееся незаконного сбора, хранения, передачи и использования компьютерной информации, содержащей персональные данные, было инициировано 10 марта. В связи с этим делом в четверг, 9 апреля, был произведен обыск в редакции «Новой газеты» и задержан Ролдугин.

Как писал Telegram-канал «Осторожно, новости», перед возбуждением уголовного дела Ролдугин выпускал расследования на тему окружения главы Чечни Рамзана Кадырова (статья «Пенки общества») и новых учебников истории (статья «Могут повторить»). Кроме того, он раскрыл информацию о том, кто написал донос на Наоко — девушку, исполнявшую песни иноагентов (статья «История одного доноса»).

Ранее эксперт рассказал «Газете.Ru», за что конкретно могли задержать Ролдугина.