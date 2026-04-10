Медведев возглавил редактирование новых учебников для школьников

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев стал главным редактором новых школьных учебников по обществознанию для 9-11-х классов. Об этом сообщила заместитель главы Минпросвещения РФ Ольга Колударова, ее слова приводит РИА Новости.

«В прошлом году мы обратились к Дмитрию Анатольевичу с просьбой выступить главным редактором линейки учебников. Он откликнулся на просьбу», — сказала она.

По словам Колударовой, постраничные комментарии, предложения, редактура — «все это нашло отражение не только в финальной версии учебника, но и в новых федеральных стандартах и рабочих программах по обществознанию».

До этого министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что школьная программа по обществознанию станет более практико-ориентированной.

С 1 сентября обществознание будет преподаваться только в 9-11-х классах. Кравцов рассказал, что ведомство подготовило единые учебники по этому предмету для учащихся трех последних классов.

Ранее сообщалось, что учебники новейшей истории России завершат встречей Путина и Трампа на Аляске.