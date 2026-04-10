Зеленский считает отказ Украины от ядерного оружия ошибкой

Зеленский: Украине не следовало отказываться от ядерного оружия

Украине не следовало отказываться от ядерного оружия после подписания Будапештского меморандума в 1994 году. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, передача ядерного оружия Москве было ошибкой.

«Если они [страны-гаранты] просили вас отказаться от ядерного оружия, они должны были предоставить вам зонт безопасности. Возможно, ядерный зонт», — написал он.

Будапештский меморандум — международное соглашение 1994 года, по которому Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, суверенитета и территориальной целостности со стороны России, Соединенных Штатов и Великобритании.

По мнению украинской стороны, Москва нарушила договор еще во время присоединения Крыма. В Кремле неоднократно отвергали данные обвинения.

В начале года министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что будущие гарантии безопасности Украины не должны повторить судьбу Будапештского меморандума.

Ранее в Совфеде предупредили об опасности идеи передачи Украине ядерного оружия.