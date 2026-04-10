Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Армия

Зеленский считает отказ Украины от ядерного оружия ошибкой

Зеленский: Украине не следовало отказываться от ядерного оружия
Valentyn Ogirenko/Reuters

Украине не следовало отказываться от ядерного оружия после подписания Будапештского меморандума в 1994 году. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, передача ядерного оружия Москве было ошибкой.

«Если они [страны-гаранты] просили вас отказаться от ядерного оружия, они должны были предоставить вам зонт безопасности. Возможно, ядерный зонт», — написал он.

Будапештский меморандум — международное соглашение 1994 года, по которому Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, суверенитета и территориальной целостности со стороны России, Соединенных Штатов и Великобритании.

По мнению украинской стороны, Москва нарушила договор еще во время присоединения Крыма. В Кремле неоднократно отвергали данные обвинения.

В начале года министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что будущие гарантии безопасности Украины не должны повторить судьбу Будапештского меморандума.

Ранее в Совфеде предупредили об опасности идеи передачи Украине ядерного оружия.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!