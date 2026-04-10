Микробиолог рассказал, каким биологическим оружием воюет Украина

Из военно-биологических лабораторий на территории Украины исходят такие болезни, как африканская чума свиней (АЧС), корь, ботулизм, краснуха, бешенство и оспа обезьян. Страна фактически стала «биологической бомбой» как для России, так и для Европы. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт, микробиолог, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин.

«На Украине больше 30 военно-биологических лабораторий было создано начиная с 2004 года. Оттуда постоянно происходят всякие новые болезни: то африканская чума свиней, то корь, то краснуха, то ботулизм, то бешенство, то еще какая-нибудь экзотика, типа оспы обезьян, так что Украина – это полигон и биологическая бомба для всей Европы, не только для России», — подчеркнул эксперт.

По словам Никулина, говоря о военно-биологических возможностях Украины, стоит прежде всего изучать военно-биологические лаборатории США, Великобритании, а также других стран Европы.

«Немцы продолжают дело доктора Менгеле (нацистский преступник, который проводил медицинские опыты на узниках концлагерей. — «Газета.Ru»), они там экспериментируют с конго-крымской геморрагической лихорадкой. Там постоянно что-то происходит. Как только начиналась война на Донбассе (начиная с 2014 года), постоянно происходили вспышки новых неизвестных болезней: то геморрагической пневмонии, то еще чего-нибудь, чего не было. У многих украинцев, взятых в плен ВСУшников, обнаружены антитела нашими врачами и от чумы, и туляремии, и от лептоспироза, в общем, от всякой экзотики, даже от таких болезней, которые на Украине никогда не встречались», — пояснил специалист.

Никулин обратил внимание на то, что такие патогены создаются в том числе искусственно в лабораториях.

«Безусловно, это искусственно создается и искусственно распространяется. Еще в 1999 году тогдашний директор ЦРУ Джордж Тенет поставил задачу создавать патогены, которые будут этнически специфичными. Над этим они и работают последние 25–30 лет», — подытожил он.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил «Газете.Ru» о том, что в России точно не знают, сколько биолабораторий базировалось на территории Украины и сколько действует сейчас.

Ранее Медведев предупредил о зомби-апокалипсисе из-за лабораторий США.